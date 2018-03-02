MÄ°T'ten 90'Ä±ncÄ± kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ iÃ§in sergi

Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ±nÄ±nÂ (MÄ°T)Â 90'Ä±ncÄ± kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼neÂ Ã¶zel oluÅŸturulan ve TÃ¼rk istihbarat tarihinin deÄŸiÅŸik dÃ¶nemlerine ait bazÄ± dokÃ¼man ve istihbari ekipmanlarÄ± iÃ§eren "Temas Sergisi",Â 5 Mart'ta ziyarete aÃ§Ä±lacak.
Ulus'takiÂ Ä°kinci Meclis BinasÄ±'nda bulunanÂ Cumhuriyet MÃ¼zesi'nin ev sahipliÄŸi yapacaÄŸÄ± Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± Koleksiyonu Temas Sergisi,Â 3 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.
SoÄŸuk SavaÅŸ dÃ¶nemi ve Ã¶ncesini yansÄ±tan gizli dinleme, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leme ve mesajlaÅŸma yÃ¶ntemlerinin yansÄ±tÄ±lacaÄŸÄ± sergiyle istihbari faaliyetlerin sahip olduÄŸu stratejik Ã¶nemin daha iyi anlaÅŸÄ±labilmesine, stratejik Ã¼retim sÃ¼reÃ§lerinin Ã§ok yÃ¶nlÃ¼, sistematik yapÄ±sÄ±na dikkatlerin Ã§ekilmesi amaÃ§landÄ±.
Sergide sÃ¶z konusu istihbari faaliyetler, bilgiler ve nesneler, "gizlilik derecesi" mÃ¼saade ettiÄŸi Ã¶lÃ§Ã¼de sunulacak. Ä°stihbaratÄ±n Ã§ok yÃ¶nlÃ¼, sistemli bir Ã§alÄ±ÅŸma olduÄŸunu anlatmayÄ± amaÃ§layan Temas Sergisi, istihbari faaliyetlerin Ã¼lke geleceÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemini yansÄ±tÄ±yor.
AynÄ± zamanda milli mÃ¼cadele dÃ¶neminden bu yana TÃ¼rk milletine farklÄ± isimler altÄ±nda fedakarca hizmet eden istihbarat Ã¶rgÃ¼tleri ve ÅŸehitler anÄ±sÄ±na hazÄ±rlanan sergiyle istihbarat tarihinin ziyaretÃ§ilere sunulmasÄ± amaÃ§lanÄ±yor.
ÃœÃ§ bÃ¶lÃ¼mden oluÅŸan serginin ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde MÄ°T'in tarihÃ§esi aktarÄ±lÄ±yor. KuruluÅŸunun 90'Ä±ncÄ± yÄ±lÄ±nÄ± kutlayan teÅŸkilatÄ±n tarihine iliÅŸkin Ã¶zel hazÄ±rlanan videonun yansÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lÃ¼mde, kÃ¶kleri Cumhuriyet Ã¶ncesine uzanan teÅŸkilata iliÅŸkin bilgiler yer alÄ±yor.
Serginin tarihÃ§e odasÄ±ndaki kioskta, BaÅŸbakanlÄ±k OsmanlÄ± ArÅŸivi incelenerek hazÄ±rlanan "OsmanlÄ±'da Ä°stihbarat" Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ilk kez yayÄ±mlanacak.
Serginin ikinci bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde SoÄŸuk SavaÅŸ dÃ¶neminde MÄ°T operasyonlarÄ±yla ele geÃ§irilen casuslar Kerim Manukyan ile Muzaffer Ã‡engil'in yakalanÄ±ÅŸ hikayesi, hazÄ±rlanan videoyla anlatÄ±lÄ±yor.
TÃ¼rkiye'de yakalanan Manukyan'Ä±n, hizmet ettiÄŸi yabancÄ± gizli servisle haberleÅŸmesinde kullandÄ±ÄŸÄ± sigorta kutusu dikkati Ã§ekiyor.
TÃ¼rkiye hakkÄ±nda gizli bilgi sÄ±zdÄ±rmayÄ± amaÃ§layan ve MÄ°T tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len istihbarata karÅŸÄ± koyma faaliyeti sonucu TÃ¼rkiye'de yakalandÄ±ktan sonra yargÄ±lanarak 27,5 yÄ±l hapis cezasÄ±na mahkum edilen Ã‡engil'in, ÅŸifreli haberleÅŸmede kullandÄ±ÄŸÄ± kod kÄ±lavuzu da sergilenecek casusluk malzemeleri arasÄ±nda yer alÄ±yor.
Ã‡engil'in, hizmet ettiÄŸi yabancÄ± istihbarat servisine bilgi iletmek amacÄ±yla kullandÄ±ÄŸÄ± baskÃ¼l ÅŸeklindeki VHS telsiz verici de bu bÃ¶lÃ¼mde bulunuyor.
Serginin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde ise yine SoÄŸuk SavaÅŸ dÃ¶neminde VarÅŸova PaktÄ±'na Ã¼ye Ã¼lkelerdeki TÃ¼rk bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliklerinde ele geÃ§irilen gizli dinleme ve gÃ¶zetleme malzemeleri ile bu dÃ¶nemde kullanÄ±lan muhtelif operasyonel teknik malzemeler yer alÄ±yor.
Avrupa'daki bir bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilikte 1964'te yapÄ±lan rutin kontrolde duvarÄ±n iÃ§inde tespit edilen gizli dinleme cihazlarÄ± ve kablo tesisatÄ±, bu bÃ¶lÃ¼mde sergileniyor.
AynÄ± bÃ¶lÃ¼mde, 1965'te Avrupa'daki TÃ¼rk bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde belirlenen, bulunduÄŸu odalarÄ± dinleyebilme Ã¶zelliÄŸi kazandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ diyafon cihazÄ± da ziyaretÃ§ilerin ilgisine sunulacak.
1935'ten 1980'li yÄ±llarÄ±n sonuna kadar ajanlar tarafÄ±ndan casusluk faaliyetlerinde kullanÄ±lan fotoÄŸraf makineleri, robot el Ã§antasÄ±, robot kravat, gizli dinlemede kullanÄ±lan kemer, kol saati gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nde kayÄ±t cihazÄ±, ÅŸifreli fotoÄŸraf kartlarÄ±, ayakkabÄ± iÃ§ine yerleÅŸtirilmiÅŸ gizli telsiz dinleme cihazÄ±, sigara paketi gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nde telsiz verici, casus taÅŸÄ±, gizli haberleÅŸmede kullanÄ±lan sabun, mesaj taÅŸÄ±ma kabÄ± olarak kullanÄ±lan iÃ§i boÅŸ vida, gizli haberleÅŸmede kullanÄ±lan spatula ile ÅŸifreli mesajlaÅŸmada kullanÄ±lan mendil de bu bÃ¶lÃ¼mde sergilenecek malzemeler arasÄ±nda.
AynÄ± bÃ¶lÃ¼mde MÄ°T'in kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ne Ã¶zel hazÄ±rlanan ve 90 sayfadan oluÅŸan "90 Sene 90 Nesne" kataloÄŸu ziyaretÃ§ilere sunulacak.
YaklaÅŸÄ±k 2 bin 500 eserden oluÅŸan MÄ°T koleksiyonundaki 54 nesnelik seÃ§kiyle oluÅŸturulan sergide, Hisart CanlÄ± Tarih ve Diorama MÃ¼zesi koleksiyonuna ait iki kÄ±lÄ±Ã§ ve bir silah da bulunuyor.
Serginin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan "www.mit.gov.tr" adresli internet sitesinde yer alan "e-mÃ¼ze" sayfasÄ± da yayÄ±na aÃ§Ä±lacak.
VatanÄ± korumak iÃ§in 1913'te kurulan ve MÄ°T'in temelini oluÅŸturan TeÅŸkilat-Ä± Mahsusa, Birinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nda laÄŸvedildi ancak bu karar, Ä°stiklal Harbi'ni Ã¶rgÃ¼tlemek amacÄ±yla irili ufaklÄ± birÃ§ok istihbarat teÅŸkilatÄ±nÄ±n kurulmasÄ± sonucu kaÄŸÄ±t Ã¼zerinde kaldÄ±.
TÃ¼rk istihbarat camiasÄ±, Karakol Cemiyeti, Yavuz Grubu, MÃ¼cahid Grubu ve MÃ¼sellah MÃ¼dafaa-i Milliye (MimMim) Grubu gibi birÃ§ok gizli direniÅŸ teÅŸkilatÄ± kurarak milli mÃ¼cadelenin zafere ulaÅŸmasÄ±nda Ã¶nemli pay sahibi oldu.
Cumhuriyet'in kurulmasÄ±yla bu parÃ§alÄ± yapÄ±, MÄ°T'in resmi kuruluÅŸ tarihi olarak kabul edilen 1927'de Milli Emniyet Hizmeti (MEH/MAH), 1967'de de Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (MÄ°T) adÄ±nÄ± alarak tek Ã§atÄ± altÄ±nda toplandÄ±.
MÄ°T, 2017'de CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlandÄ±.
MÄ°T'in 90'Ä±ncÄ± kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ne Ã¶zel oluÅŸturulan ve TÃ¼rk istihbarat tarihinin deÄŸiÅŸik dÃ¶nemlerine ait bazÄ± dokÃ¼man ve istihbari ekipmanÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± Temas Sergisi, 5 Mart-3 Haziran tarihlerinde ziyarete aÃ§Ä±k olacak
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Senegal CumhurbaÅŸkanÄ± Sall tarafÄ±ndan resmi tÃ¶renle uÄŸurlandÄ±
Edirne'de TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± geÃ§tikten sonra jandarma tarafÄ±ndan yakalanan 2 Yunan askeri Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemede tutuklandÄ±.
Marmara ve Ege bÃ¶lgeleri ile BatÄ± Akdenizâ€™in iÃ§ kesimleri, BatÄ± Karadeniz, Ä°Ã§ Anadolu, Orta ve DoÄŸu Karadeniz'in iÃ§ kesimlerinde yarÄ±n kuvvetli rÃ¼zgar ve fÄ±rtÄ±na bekleniyor
YanlÄ±ÅŸlÄ±kla sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§tiÄŸini sÃ¶yleyen Yunanistan ordusuna mensup teÄŸmen ve astsubay rÃ¼tbelerindeki 2 asker yakalandÄ±
Meslekten ihraÃ§ edilenlere iliÅŸkin 6 bin 400 baÅŸvuruda karara varan OHAL Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonu, 100 mÃ¼racaatta mesleÄŸe iadeye hÃ¼kmetti.
TÃœÄ°K'in aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± 2017 yÄ±lÄ± evlenme ve boÅŸanma istatistiklerine gÃ¶re, evlenen Ã§iftlerin sayÄ±sÄ± Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 4,2 azalÄ±rken, boÅŸanma sayÄ±sÄ± bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 1,8 arttÄ±
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu havanÄ±n hakim olacaÄŸÄ± Marmara BÃ¶lgesi'nde, sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n hissedilir derecede artarak, mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda ATAK helikopterleri ile yapÄ±lan atÄ±ÅŸlar sonucu, Afrin'in batÄ±sÄ±nda tespit edilen 9 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.
FETÃ–/PDY'nin Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki "mahrem yapÄ±lanmasÄ±"na iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda, 9'u ihraÃ§ edilmiÅŸ, 7'si gÃ¶revde 16 subay hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Afrin'de gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlar sÄ±rasÄ±nda 8 askerin ÅŸehit olduÄŸu, 13 askerin de yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi
FETÃ–'nÃ¼n TSK yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin, ankesÃ¶rden iletiÅŸim kurduÄŸu belirlenenlere yÃ¶nelik soruÅŸturmada 39 ÅŸÃ¼pheli asker tutuklandÄ±
Sivil toplum kuruluÅŸu Ã¼yesi kadÄ±nlar, Suriye'de Esed rejiminin hapishanelerinde tutulan ve her gÃ¼n iÅŸkenceye maruz kalan kadÄ±nlarÄ±n seslerini duyurmak ve serbest bÄ±rakÄ±lmalarÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na gidecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'nin Afrika ile iliÅŸkilerinin 10'uncu yÃ¼zyÄ±la dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek,"Hamdolsun, bin yÄ±lÄ± aÅŸan bu geÃ§miÅŸte bir kara leke yoktur. Bu mazide Goree AdasÄ± gibi vahÅŸetin ve sÃ¶mÃ¼rÃ¼nÃ¼n zirve yaptÄ±ÄŸÄ± yerler yoktur. Elbette yaÅŸanan onca zulme ve katliama raÄŸmen AfrikalÄ± kardeÅŸlerimin gÃ¶sterdiÄŸi dirayeti, yÃ¼ce gÃ¶nÃ¼llÃ¼ÄŸÃ¼ de saygÄ±yla karÅŸÄ±lÄ±yorum." dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± sÄ±rasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸma ofislerine bÃ¶cek olarak bilinen dinleme cihazlarÄ± konulmasÄ±na iliÅŸkin davada, cumhuriyet savcÄ±sÄ±, 10 sanÄ±ÄŸÄ±n 3 ay ile 91 yÄ±l 3 ay arasÄ±nda deÄŸiÅŸen sÃ¼relerde hapse Ã§arptÄ±rÄ±lmalarÄ±nÄ± istedi
Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Adnan Ã–zbalâ€™Ä±n koruma ekibinden astsubay RÄ±za Asal'Ä±n, FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi