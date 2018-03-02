18:35, 02 Mart 2018 Cuma

MÄ°T'ten 90'Ä±ncÄ± kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ iÃ§in sergi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ±nÄ±nÂ (MÄ°T)Â 90'Ä±ncÄ± kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼neÂ Ã¶zel oluÅŸturulan ve TÃ¼rk istihbarat tarihinin deÄŸiÅŸik dÃ¶nemlerine ait bazÄ± dokÃ¼man ve istihbari ekipmanlarÄ± iÃ§eren "Temas Sergisi",Â 5 Mart'ta ziyarete aÃ§Ä±lacak.

Ulus'takiÂ Ä°kinci Meclis BinasÄ±'nda bulunanÂ Cumhuriyet MÃ¼zesi'nin ev sahipliÄŸi yapacaÄŸÄ± Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± Koleksiyonu Temas Sergisi,Â 3 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

SoÄŸuk SavaÅŸ dÃ¶nemi ve Ã¶ncesini yansÄ±tan gizli dinleme, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leme ve mesajlaÅŸma yÃ¶ntemlerinin yansÄ±tÄ±lacaÄŸÄ± sergiyle istihbari faaliyetlerin sahip olduÄŸu stratejik Ã¶nemin daha iyi anlaÅŸÄ±labilmesine, stratejik Ã¼retim sÃ¼reÃ§lerinin Ã§ok yÃ¶nlÃ¼, sistematik yapÄ±sÄ±na dikkatlerin Ã§ekilmesi amaÃ§landÄ±.

Sergide sÃ¶z konusu istihbari faaliyetler, bilgiler ve nesneler, "gizlilik derecesi" mÃ¼saade ettiÄŸi Ã¶lÃ§Ã¼de sunulacak. Ä°stihbaratÄ±n Ã§ok yÃ¶nlÃ¼, sistemli bir Ã§alÄ±ÅŸma olduÄŸunu anlatmayÄ± amaÃ§layan Temas Sergisi, istihbari faaliyetlerin Ã¼lke geleceÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemini yansÄ±tÄ±yor.

AynÄ± zamanda milli mÃ¼cadele dÃ¶neminden bu yana TÃ¼rk milletine farklÄ± isimler altÄ±nda fedakarca hizmet eden istihbarat Ã¶rgÃ¼tleri ve ÅŸehitler anÄ±sÄ±na hazÄ±rlanan sergiyle istihbarat tarihinin ziyaretÃ§ilere sunulmasÄ± amaÃ§lanÄ±yor.

ÃœÃ§ bÃ¶lÃ¼mden oluÅŸan serginin ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde MÄ°T'in tarihÃ§esi aktarÄ±lÄ±yor. KuruluÅŸunun 90'Ä±ncÄ± yÄ±lÄ±nÄ± kutlayan teÅŸkilatÄ±n tarihine iliÅŸkin Ã¶zel hazÄ±rlanan videonun yansÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lÃ¼mde, kÃ¶kleri Cumhuriyet Ã¶ncesine uzanan teÅŸkilata iliÅŸkin bilgiler yer alÄ±yor.

Serginin tarihÃ§e odasÄ±ndaki kioskta, BaÅŸbakanlÄ±k OsmanlÄ± ArÅŸivi incelenerek hazÄ±rlanan "OsmanlÄ±'da Ä°stihbarat" Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ilk kez yayÄ±mlanacak.

Manukyan ve Ã‡engil'in yakalanÄ±ÅŸ hikayesi

Serginin ikinci bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde SoÄŸuk SavaÅŸ dÃ¶neminde MÄ°T operasyonlarÄ±yla ele geÃ§irilen casuslar Kerim Manukyan ile Muzaffer Ã‡engil'in yakalanÄ±ÅŸ hikayesi, hazÄ±rlanan videoyla anlatÄ±lÄ±yor.

TÃ¼rkiye'de yakalanan Manukyan'Ä±n, hizmet ettiÄŸi yabancÄ± gizli servisle haberleÅŸmesinde kullandÄ±ÄŸÄ± sigorta kutusu dikkati Ã§ekiyor.

TÃ¼rkiye hakkÄ±nda gizli bilgi sÄ±zdÄ±rmayÄ± amaÃ§layan ve MÄ°T tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len istihbarata karÅŸÄ± koyma faaliyeti sonucu TÃ¼rkiye'de yakalandÄ±ktan sonra yargÄ±lanarak 27,5 yÄ±l hapis cezasÄ±na mahkum edilen Ã‡engil'in, ÅŸifreli haberleÅŸmede kullandÄ±ÄŸÄ± kod kÄ±lavuzu da sergilenecek casusluk malzemeleri arasÄ±nda yer alÄ±yor.

Ã‡engil'in, hizmet ettiÄŸi yabancÄ± istihbarat servisine bilgi iletmek amacÄ±yla kullandÄ±ÄŸÄ± baskÃ¼l ÅŸeklindeki VHS telsiz verici de bu bÃ¶lÃ¼mde bulunuyor.

BÃœYÃœKELÃ‡Ä°LERDE ELE GEÃ‡Ä°RÄ°LEN CASUSLUK MALZEMELERÄ°

Serginin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde ise yine SoÄŸuk SavaÅŸ dÃ¶neminde VarÅŸova PaktÄ±'na Ã¼ye Ã¼lkelerdeki TÃ¼rk bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliklerinde ele geÃ§irilen gizli dinleme ve gÃ¶zetleme malzemeleri ile bu dÃ¶nemde kullanÄ±lan muhtelif operasyonel teknik malzemeler yer alÄ±yor.

Avrupa'daki bir bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilikte 1964'te yapÄ±lan rutin kontrolde duvarÄ±n iÃ§inde tespit edilen gizli dinleme cihazlarÄ± ve kablo tesisatÄ±, bu bÃ¶lÃ¼mde sergileniyor.

AynÄ± bÃ¶lÃ¼mde, 1965'te Avrupa'daki TÃ¼rk bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde belirlenen, bulunduÄŸu odalarÄ± dinleyebilme Ã¶zelliÄŸi kazandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ diyafon cihazÄ± da ziyaretÃ§ilerin ilgisine sunulacak.

1935'ten 1980'li yÄ±llarÄ±n sonuna kadar ajanlar tarafÄ±ndan casusluk faaliyetlerinde kullanÄ±lan fotoÄŸraf makineleri, robot el Ã§antasÄ±, robot kravat, gizli dinlemede kullanÄ±lan kemer, kol saati gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nde kayÄ±t cihazÄ±, ÅŸifreli fotoÄŸraf kartlarÄ±, ayakkabÄ± iÃ§ine yerleÅŸtirilmiÅŸ gizli telsiz dinleme cihazÄ±, sigara paketi gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nde telsiz verici, casus taÅŸÄ±, gizli haberleÅŸmede kullanÄ±lan sabun, mesaj taÅŸÄ±ma kabÄ± olarak kullanÄ±lan iÃ§i boÅŸ vida, gizli haberleÅŸmede kullanÄ±lan spatula ile ÅŸifreli mesajlaÅŸmada kullanÄ±lan mendil de bu bÃ¶lÃ¼mde sergilenecek malzemeler arasÄ±nda.

AynÄ± bÃ¶lÃ¼mde MÄ°T'in kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ne Ã¶zel hazÄ±rlanan ve 90 sayfadan oluÅŸan "90 Sene 90 Nesne" kataloÄŸu ziyaretÃ§ilere sunulacak.

YaklaÅŸÄ±k 2 bin 500 eserden oluÅŸan MÄ°T koleksiyonundaki 54 nesnelik seÃ§kiyle oluÅŸturulan sergide, Hisart CanlÄ± Tarih ve Diorama MÃ¼zesi koleksiyonuna ait iki kÄ±lÄ±Ã§ ve bir silah da bulunuyor.

Serginin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan "www.mit.gov.tr" adresli internet sitesinde yer alan "e-mÃ¼ze" sayfasÄ± da yayÄ±na aÃ§Ä±lacak.

MÄ°T'Ä°N TARÄ°HÃ‡ESÄ°

VatanÄ± korumak iÃ§in 1913'te kurulan ve MÄ°T'in temelini oluÅŸturan TeÅŸkilat-Ä± Mahsusa, Birinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nda laÄŸvedildi ancak bu karar, Ä°stiklal Harbi'ni Ã¶rgÃ¼tlemek amacÄ±yla irili ufaklÄ± birÃ§ok istihbarat teÅŸkilatÄ±nÄ±n kurulmasÄ± sonucu kaÄŸÄ±t Ã¼zerinde kaldÄ±.

TÃ¼rk istihbarat camiasÄ±, Karakol Cemiyeti, Yavuz Grubu, MÃ¼cahid Grubu ve MÃ¼sellah MÃ¼dafaa-i Milliye (MimMim) Grubu gibi birÃ§ok gizli direniÅŸ teÅŸkilatÄ± kurarak milli mÃ¼cadelenin zafere ulaÅŸmasÄ±nda Ã¶nemli pay sahibi oldu.

Cumhuriyet'in kurulmasÄ±yla bu parÃ§alÄ± yapÄ±, MÄ°T'in resmi kuruluÅŸ tarihi olarak kabul edilen 1927'de Milli Emniyet Hizmeti (MEH/MAH), 1967'de de Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (MÄ°T) adÄ±nÄ± alarak tek Ã§atÄ± altÄ±nda toplandÄ±.

MÄ°T, 2017'de CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlandÄ±.