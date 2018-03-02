18:53, 02 Mart 2018 Cuma

KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, Lacroix ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmede,Â BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kudret Ã–zersayÂ veÂ BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Sekreteri KÄ±brÄ±s Ã–zel TemsilcisiÂ ve KÄ±brÄ±sâ€™takiÂ BirleÅŸmiÅŸ Milletler BarÄ±ÅŸ GÃ¼cÃ¼ (UNFICYP) Sorumlusu Elizabeth SpeharÂ da hazÄ±r bulundu.

BM temsilcisi Lacroix, gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, BM'nin KÄ±brÄ±s'taki BarÄ±ÅŸ GÃ¼cÃ¼ faaliyetlerini ele aldÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.

KÄ±brÄ±s TÃ¼rk tarafÄ±nÄ±n, BM BarÄ±ÅŸ GÃ¼cÃ¼ ile ortaya koyduÄŸu iÅŸ birliÄŸi iÃ§in AkÄ±ncÄ±â€™ya teÅŸekkÃ¼r ettiÄŸini kaydeden Lacroix, BM aÃ§Ä±sÄ±ndan hayati olan iÅŸ birliÄŸinin devamÄ±nÄ±n da konuÅŸulduÄŸunu kaydetti.

Lacroix, BM BarÄ±ÅŸ GÃ¼cÃ¼'nÃ¼n gÃ¶revinin barÄ±ÅŸÄ±n korunmasÄ± ve daha iyi bir ortam yaratmak iÃ§in gerginlikleri Ã¶nlemek olduÄŸunu ifade etti.