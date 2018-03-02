DÃ¼nyada en fazla Ã¶lÃ¼me yol aÃ§an 10 deprem | GRAFÄ°K

DÃ¼nyada bilinen ve en fazla can kaybÄ±na yol aÃ§an 10Â depremde 2,5 milyondan fazla insanÂ hayatÄ±nÄ± kaybetti.
ABD Jeolojik AraÅŸtÄ±rmalar MerkeziÂ (USGS) verilerine gÃ¶re, en fazla can kaybÄ±na neden olan 10 depremden 9'u Asya kÄ±tasÄ±nda meydana geldi. Asya kÄ±tasÄ±nda depremde en fazla can kaybÄ± Ã‡in'de kaydedildi. Bu Ã¼lkede meydana gelen 3 ayrÄ± depremde yaklaÅŸÄ±k 1 milyon 300 bin kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Ã‡in'in kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Åžensi'de 23 Ocak 1556'da meydana gelen deprem, "en fazla can kaybÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± deprem" olarak tarihe geÃ§ti. Ming HanedanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde meydana gelen depremin bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n 8 olduÄŸu tahmin ediliyor. YoÄŸun nÃ¼fusa sahip bir bÃ¶lgede meydana gelen depremde yaklaÅŸÄ±k 830 bin kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi sanÄ±lÄ±yor.
En fazla can kaybÄ±na yol aÃ§an depremlerden ikisi de Ä°ran'da 1162 ve 1125 yÄ±l Ã¶nce meydana geldi. SÃ¶zlÃ¼ ve yazÄ±lÄ± kaynaklara gÃ¶re, biri 856 diÄŸeri 893'te meydana gelen depremlerde 350 bin kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Åžimdiye kadar en fazla can kaybÄ±na yol aÃ§an 10 deprem ÅŸÃ¶yle sÄ±ralanÄ±yor:
Tarihte en fazla can kaybÄ±na neden olan deprem olarak da bilinen Åžensi depremi, 23 Ocak 1556'da Ã‡in'in kuzey batÄ±sÄ±nda, eski adÄ± Åžensi olan bÃ¶lgede meydana geldi. Sabah erken saatlerde yaÅŸanan ve bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ 8 olarak tahmin edilen depremde 830 bin kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ sanÄ±lÄ±yor.
YaklaÅŸÄ±k 840 kilometrelik bir alanda bÃ¼yÃ¼k yÄ±kÄ±ma yol aÃ§an depremde tÃ¼m binalarÄ±n yerle bir olduÄŸu ve bÃ¶lge nÃ¼fusun yÃ¼zde 60'a yakÄ±nÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi tahmin ediliyor.
DÃ¼nyada en fazla Ã¶lÃ¼me neden olan ikinci deprem de Ã‡in'de yaÅŸandÄ±. Son yÃ¼z yÄ±lda en fazla can kaybÄ±na neden olan deprem olarak da bilinen TangÅŸan depremi, Ã‡in'in sanayi ÅŸehri Tangshan'da 28 Temmuz 1976'da meydana geldi. 7,8 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremde 255 bin kiÅŸi Ã¶ldÃ¼. BÃ¶lge halkÄ± ise depremde yaÅŸamlarÄ±nÄ± yitirenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n Ã§ok daha fazla olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼. BaÅŸkent Pekin'de de hasara yol aÃ§an depremde 799 bin kiÅŸi yaralandÄ±.
Sadece 10 saniye sÃ¼ren depremde 180 bine yakÄ±n bina yÄ±kÄ±ldÄ±.
Tarihin en fazla can kaybÄ±na neden olan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ depremi, Suriye'nin kuzeyindeki Halep ÅŸehrinde 11 Ekim 1138'de yaÅŸandÄ±. BÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ bilinmeyen depremde 230 binden fazla insan hayatÄ±nÄ± kaybetti. Depremin yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± yÄ±kÄ±m ve yaralananlarÄ±n sayÄ±sÄ±na iliÅŸkin net bir bilgi bulunmuyor.
GÃ¼ney DoÄŸu Asya Ã¼lkesi Endonezya'nÄ±n Sumatra AdasÄ± yakÄ±nlarÄ±nda yaÅŸanan 9,1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki deprem ve ardÄ±ndan oluÅŸan tsunami felaketi, Hint Okyanusu'na kÄ±yÄ±sÄ± olan GÃ¼ney Asya ve Afrika'da 14 Ã¼lkeyi etkiledi. Deprem ve tsunami sonucu 227 binden fazla kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, yaklaÅŸÄ±k 1 milyon 700 bin kiÅŸi yerlerinden oldu. Deprem ve tsunami nedeniyle Endonezya'da 50 binden fazla kiÅŸi kayboldu.
GÃ¼ney Amerika Ã¼lkesi Haiti'de 12 Ocak 2010'da yaÅŸanan 7 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremde 222 binden fazla kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 300 binden fazla kiÅŸi yaralandÄ±. Deprem nedeniyle 1,3 milyon kiÅŸi yerinden oldu, 100 bine yakÄ±n ev tamamen yÄ±kÄ±ldÄ±.
Ä°ran'Ä±n kuzeyindeki Semnan iline baÄŸlÄ± DamÄŸan ilÃ§esinde 22 AralÄ±k 856'da meydana gelen depremde 200 binden fazla kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ sanÄ±lÄ±yor. BÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ 7,9 olarak tahmin edilen deprem, tarihte en fazla Ã¶lÃ¼me neden 6. deprem olarak biliniyor. Ä°ran tarihinin en fazla can kaybÄ±na yol aÃ§an depremi olarak kayÄ±tlara geÃ§en DamÄŸan depremine iliÅŸkin Ã§ok fazla detay bulunmuyor.
16 ARALIK 1920 HAÄ°YUAN DEPREMÄ° - Ã‡Ä°N
Gansu depremi olarak da bilinen 7,8 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki deprem, Ã‡in'in Ganyanchi bÃ¶lgesindeki Haiyuan ilÃ§esinde 16 AralÄ±k 1920'de yaÅŸandÄ±. Toprak kaymalarÄ±na da neden olan depremde 200 binden fazla kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.
23 MART 893 ERDEBÄ°L DEPREMÄ° - Ä°RAN
Ä°ran'Ä±n kuzeyindeki Erdebil ÅŸehrinde meydana gelen ve bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ tam olarak bilinmeyen depremde 150 binden fazla kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi tahmin ediliyor.
1 EYLÃœL 1923 KANTO DEPREMÄ° - JAPONYA
Japonya tarihinde en fazla can kaybÄ±na neden olan deprem olarak da bilinen Kanto depremi, 1 EylÃ¼l 1923'de Ã¼lkenin gÃ¼neyindeki Kanto bÃ¶lgesinde meydana geldi. BaÅŸkent Tokyo ve Yokohama bÃ¶lgelerinde de bÃ¼yÃ¼k yÄ±kÄ±ma neden olan 7,9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremde 142 binden fazla kiÅŸi Ã¶ldÃ¼. Depremin ardÄ±ndan Ã§Ä±kan yangÄ±nda 380 binden fazla ev kÃ¼l oldu.
5 EKÄ°M 1948 AÅžKABAT DEPREMÄ° - TÃœRKMENÄ°STAN
TÃ¼rkmenistan'Ä±n bugÃ¼nkÃ¼ baÅŸkenti olan AÅŸkabat'ta 5 Ekim 1948'de yaÅŸanan 7,3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremde 110 binden fazla kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.Â
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Ä°slahiye'deki MÃ¼ÅŸterek GÃ¶rev Merkezi'nden bir grup JÃ–H ve PÃ–H, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na gÃ¶nderildi.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, "Åžehit ve gazilerimizin hiÃ§birinin tek damla kanÄ± yerde kalmayacak. TerÃ¶ristlerle bunlara destek veren gÃ¼Ã§ merkezleri mutlaka hÃ¼srana uÄŸratÄ±lacak." ifadesini kullandÄ±.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Genelkurmay KarargahÄ±'ndaki eylemlere iliÅŸkin davada tutuklu sanÄ±klardan eski Ã¼steÄŸmen Erdemir adli kontrol ÅŸartÄ±yla tahliye edildi, diÄŸer tutuklu sanÄ±klarÄ±n mevcut halinin devamÄ±na karar verildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BatÄ± Afrika turunun son duraÄŸÄ± Mali'de resmi temaslarÄ±na baÅŸladÄ±.
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki birliklere takviye amaÃ§lÄ± Ã§eÅŸitli kentlerden gÃ¶nderilen 15 araÃ§lÄ±k askeri konvoy ÅžanlÄ±urfa'ya ulaÅŸtÄ±
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 2295 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma BakanÄ± Canikli'de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,42'inci gÃ¼nÃ¼ndeki Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda ÅŸimdiye kadar silahlÄ± kuvvetlerimizden 41, Ã–SO'dan da 116 ÅŸehit olduÄŸunu belirtti..
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere Ã¶zel uÃ§ak "CAN" ile TSÄ° 17.20'de Mali'nin baÅŸkenti Bamako'ya geldiÄŸi bildirildi
Bilinen ve en fazla can kaybÄ±na yol aÃ§an 10 depremde 2,5 milyondan fazla kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.
MÄ°T'in 90'Ä±ncÄ± kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ne Ã¶zel oluÅŸturulan ve TÃ¼rk istihbarat tarihinin deÄŸiÅŸik dÃ¶nemlerine ait bazÄ± dokÃ¼man ve istihbari ekipmanÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± Temas Sergisi, 5 Mart-3 Haziran tarihlerinde ziyarete aÃ§Ä±k olacak
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Senegal CumhurbaÅŸkanÄ± Sall tarafÄ±ndan resmi tÃ¶renle uÄŸurlandÄ±
Edirne'de TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± geÃ§tikten sonra jandarma tarafÄ±ndan yakalanan 2 Yunan askeri Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemede tutuklandÄ±.
Marmara ve Ege bÃ¶lgeleri ile BatÄ± Akdenizâ€™in iÃ§ kesimleri, BatÄ± Karadeniz, Ä°Ã§ Anadolu, Orta ve DoÄŸu Karadeniz'in iÃ§ kesimlerinde yarÄ±n kuvvetli rÃ¼zgar ve fÄ±rtÄ±na bekleniyor
YanlÄ±ÅŸlÄ±kla sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§tiÄŸini sÃ¶yleyen Yunanistan ordusuna mensup teÄŸmen ve astsubay rÃ¼tbelerindeki 2 asker yakalandÄ±
Meslekten ihraÃ§ edilenlere iliÅŸkin 6 bin 400 baÅŸvuruda karara varan OHAL Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonu, 100 mÃ¼racaatta mesleÄŸe iadeye hÃ¼kmetti.
TÃœÄ°K'in aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± 2017 yÄ±lÄ± evlenme ve boÅŸanma istatistiklerine gÃ¶re, evlenen Ã§iftlerin sayÄ±sÄ± Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 4,2 azalÄ±rken, boÅŸanma sayÄ±sÄ± bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 1,8 arttÄ±
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu havanÄ±n hakim olacaÄŸÄ± Marmara BÃ¶lgesi'nde, sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n hissedilir derecede artarak, mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor