19:11, 02 Mart 2018 Cuma

DÃ¼nyada en fazla Ã¶lÃ¼me yol aÃ§an 10 deprem | GRAFÄ°K

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÃ¼nyada bilinen ve en fazla can kaybÄ±na yol aÃ§an 10Â depremde 2,5 milyondan fazla insanÂ hayatÄ±nÄ± kaybetti.

ABD Jeolojik AraÅŸtÄ±rmalar MerkeziÂ (USGS) verilerine gÃ¶re, en fazla can kaybÄ±na neden olan 10 depremden 9'u Asya kÄ±tasÄ±nda meydana geldi. Asya kÄ±tasÄ±nda depremde en fazla can kaybÄ± Ã‡in'de kaydedildi. Bu Ã¼lkede meydana gelen 3 ayrÄ± depremde yaklaÅŸÄ±k 1 milyon 300 bin kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Ã‡in'in kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Åžensi'de 23 Ocak 1556'da meydana gelen deprem, "en fazla can kaybÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± deprem" olarak tarihe geÃ§ti. Ming HanedanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde meydana gelen depremin bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n 8 olduÄŸu tahmin ediliyor. YoÄŸun nÃ¼fusa sahip bir bÃ¶lgede meydana gelen depremde yaklaÅŸÄ±k 830 bin kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi sanÄ±lÄ±yor.

En fazla can kaybÄ±na yol aÃ§an depremlerden ikisi de Ä°ran'da 1162 ve 1125 yÄ±l Ã¶nce meydana geldi. SÃ¶zlÃ¼ ve yazÄ±lÄ± kaynaklara gÃ¶re, biri 856 diÄŸeri 893'te meydana gelen depremlerde 350 bin kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Åžimdiye kadar en fazla can kaybÄ±na yol aÃ§an 10 deprem ÅŸÃ¶yle sÄ±ralanÄ±yor:

23 OCAK 1556 ÅžENSÄ° DEPREMÄ° - Ã‡Ä°N

Tarihte en fazla can kaybÄ±na neden olan deprem olarak da bilinen Åžensi depremi, 23 Ocak 1556'da Ã‡in'in kuzey batÄ±sÄ±nda, eski adÄ± Åžensi olan bÃ¶lgede meydana geldi. Sabah erken saatlerde yaÅŸanan ve bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ 8 olarak tahmin edilen depremde 830 bin kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ sanÄ±lÄ±yor.

YaklaÅŸÄ±k 840 kilometrelik bir alanda bÃ¼yÃ¼k yÄ±kÄ±ma yol aÃ§an depremde tÃ¼m binalarÄ±n yerle bir olduÄŸu ve bÃ¶lge nÃ¼fusun yÃ¼zde 60'a yakÄ±nÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi tahmin ediliyor.

28 TEMMUZ 1976 TANGÅžAN DEPREMÄ° - Ã‡Ä°N

DÃ¼nyada en fazla Ã¶lÃ¼me neden olan ikinci deprem de Ã‡in'de yaÅŸandÄ±. Son yÃ¼z yÄ±lda en fazla can kaybÄ±na neden olan deprem olarak da bilinen TangÅŸan depremi, Ã‡in'in sanayi ÅŸehri Tangshan'da 28 Temmuz 1976'da meydana geldi. 7,8 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremde 255 bin kiÅŸi Ã¶ldÃ¼. BÃ¶lge halkÄ± ise depremde yaÅŸamlarÄ±nÄ± yitirenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n Ã§ok daha fazla olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼. BaÅŸkent Pekin'de de hasara yol aÃ§an depremde 799 bin kiÅŸi yaralandÄ±.

Sadece 10 saniye sÃ¼ren depremde 180 bine yakÄ±n bina yÄ±kÄ±ldÄ±.

11 EKÄ°M 1138 HALEP DEPREMÄ° - SURÄ°YE

Tarihin en fazla can kaybÄ±na neden olan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ depremi, Suriye'nin kuzeyindeki Halep ÅŸehrinde 11 Ekim 1138'de yaÅŸandÄ±. BÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ bilinmeyen depremde 230 binden fazla insan hayatÄ±nÄ± kaybetti. Depremin yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± yÄ±kÄ±m ve yaralananlarÄ±n sayÄ±sÄ±na iliÅŸkin net bir bilgi bulunmuyor.

26 ARALIK 2004 SUMATRA DEPREMÄ° - ENDONEZYA

GÃ¼ney DoÄŸu Asya Ã¼lkesi Endonezya'nÄ±n Sumatra AdasÄ± yakÄ±nlarÄ±nda yaÅŸanan 9,1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki deprem ve ardÄ±ndan oluÅŸan tsunami felaketi, Hint Okyanusu'na kÄ±yÄ±sÄ± olan GÃ¼ney Asya ve Afrika'da 14 Ã¼lkeyi etkiledi. Deprem ve tsunami sonucu 227 binden fazla kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, yaklaÅŸÄ±k 1 milyon 700 bin kiÅŸi yerlerinden oldu. Deprem ve tsunami nedeniyle Endonezya'da 50 binden fazla kiÅŸi kayboldu.

12 OCAK 2010 HAÄ°TÄ° DEPREMÄ°

GÃ¼ney Amerika Ã¼lkesi Haiti'de 12 Ocak 2010'da yaÅŸanan 7 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremde 222 binden fazla kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 300 binden fazla kiÅŸi yaralandÄ±. Deprem nedeniyle 1,3 milyon kiÅŸi yerinden oldu, 100 bine yakÄ±n ev tamamen yÄ±kÄ±ldÄ±.

22 ARALIK 856 DAMÄžAN D EPREMÄ° - Ä°RAN

Ä°ran'Ä±n kuzeyindeki Semnan iline baÄŸlÄ± DamÄŸan ilÃ§esinde 22 AralÄ±k 856'da meydana gelen depremde 200 binden fazla kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ sanÄ±lÄ±yor. BÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ 7,9 olarak tahmin edilen deprem, tarihte en fazla Ã¶lÃ¼me neden 6. deprem olarak biliniyor. Ä°ran tarihinin en fazla can kaybÄ±na yol aÃ§an depremi olarak kayÄ±tlara geÃ§en DamÄŸan depremine iliÅŸkin Ã§ok fazla detay bulunmuyor.

16 ARALIK 1920 HAÄ°YUAN DEPREMÄ° - Ã‡Ä°N

Gansu depremi olarak da bilinen 7,8 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki deprem, Ã‡in'in Ganyanchi bÃ¶lgesindeki Haiyuan ilÃ§esinde 16 AralÄ±k 1920'de yaÅŸandÄ±. Toprak kaymalarÄ±na da neden olan depremde 200 binden fazla kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.

23 MART 893 ERDEBÄ°L DEPREMÄ° - Ä°RAN

Ä°ran'Ä±n kuzeyindeki Erdebil ÅŸehrinde meydana gelen ve bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ tam olarak bilinmeyen depremde 150 binden fazla kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi tahmin ediliyor.

1 EYLÃœL 1923 KANTO DEPREMÄ° - JAPONYA

Japonya tarihinde en fazla can kaybÄ±na neden olan deprem olarak da bilinen Kanto depremi, 1 EylÃ¼l 1923'de Ã¼lkenin gÃ¼neyindeki Kanto bÃ¶lgesinde meydana geldi. BaÅŸkent Tokyo ve Yokohama bÃ¶lgelerinde de bÃ¼yÃ¼k yÄ±kÄ±ma neden olan 7,9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremde 142 binden fazla kiÅŸi Ã¶ldÃ¼. Depremin ardÄ±ndan Ã§Ä±kan yangÄ±nda 380 binden fazla ev kÃ¼l oldu.

5 EKÄ°M 1948 AÅžKABAT DEPREMÄ° - TÃœRKMENÄ°STAN

TÃ¼rkmenistan'Ä±n bugÃ¼nkÃ¼ baÅŸkenti olan AÅŸkabat'ta 5 Ekim 1948'de yaÅŸanan 7,3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremde 110 binden fazla kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.Â

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