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07:07, 03 Mart 2018 Cumartesi
DÄ±ÅŸ Politika
GÃ¼ncelleme: 19:28, 02 Mart 2018 Cuma

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Afrika turunun son duraÄŸÄ± Mali'de
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Afrika turunun son duraÄŸÄ± Mali'de

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere Ã¶zel uÃ§ak "CAN" ile TSÄ° 17.20'de Mali'nin baÅŸkenti Bamako'ya geldiÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ã¶zel uÃ§ak "CAN" ile TSÄ° 17.20'deÂ Mali'nin baÅŸkentiÂ Bamako'ya geldi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BatÄ± Afrika turu kapsamÄ±nda Cezayir, Moritanya ve Senegal'deki temaslarÄ±nÄ± tamamlayarak, ziyaretinin son duraÄŸÄ± olan Mali'ye geÃ§ti.

ErdoÄŸan, Mali UluslararasÄ± Bamako Senou HavalimanÄ±'nda, Mali CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°brahim Boubacar Keita tarafÄ±ndan resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±landÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve mevkidaÅŸÄ± Keita'nÄ±n tÃ¶ren alanÄ±ndaki yerlerini almalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, iki Ã¼lke milli marÅŸlarÄ± Ã§alÄ±ndÄ±. TÃ¶ren kÄ±tasÄ±nÄ± denetleyen ErdoÄŸan ve Keita, daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti.

Ã–te yandan, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve eÅŸi Emine ErdoÄŸan iÃ§in Mali'nin Segou bÃ¶lgesinin Djigui kÃ¶yÃ¼nden gelen yerel halk, saygÄ± ifadesi olarak bilinen geleneksel dans gÃ¶sterisini sundu.

ErdoÄŸan ve eÅŸi Emine ErdoÄŸan, kendilerini karÅŸÄ±layan yÃ¶resel kÄ±yafetli kadÄ±nlarla fotoÄŸraf Ã§ektirdi.

KarÅŸÄ±lamada, Mali CumhurbaÅŸkanÄ± Keita ve eÅŸi Aminata Keita'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Mali DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Abdoulaye Diop, TÃ¼rkiye'nin Bamako BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Hikmet Renan ÅžekeroÄŸlu ve bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik personeli de hazÄ±r bulundu.

ErdoÄŸan ile eÅŸi Emine ErdoÄŸan, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ahmet EÅŸref FakÄ±baba, GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n ve Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ da Mali'ye geldi.



Ä°lgili Konular cumhurbaÅŸkanÄ± erdoÄŸan mali
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