GÃ¼ncelleme: 19:40, 02 Mart 2018 Cuma

Netanyahu 5 saat boyunca sorguya Ã§ekildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srailÂ polisinin, BaÅŸbakanÂ Binyamin Netanyahu'yuÂ yolsuzluk suÃ§lamalarÄ±Â kapsamÄ±nda evinde 5 saat sorguladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Ä°brani Radyosunda yer alan habere gÃ¶re, BaÅŸbakan Netanyahu yolsuzluk suÃ§lamalarÄ± kapsamÄ±nda evinde 5 saat sorguya Ã§ekildi.

Netanyahu ile eÅŸ zamanlÄ± eÅŸiÂ Sara NetanyahuÂ da Lod kentindeki polis merkezinde ifade verdi.

Ã–te yandan Yedioth Ahronot gazetesinde yer alan haberde sorguda Netanyahu'ya Ä°srail'deki en bÃ¼yÃ¼k telekomÃ¼nikasyon ÅŸirketi Bezeq'le ilgili dava hakkÄ±nda sorular sorulduÄŸu ifade edildi.

Buna gÃ¶re Netanyahu'ya Bezeq'e ulaÅŸtÄ±rma bakanlÄ±ÄŸÄ± Ã¼zerinden bazÄ± iltimaslar tanÄ±masÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda taleplerde bulunmasÄ± ve Ä°srailli haber sitesiÂ Walla'da kendisi hakkÄ±nda daha ayrÄ±calÄ±klÄ± haberler yapÄ±lmasÄ±yla ilgili Bezeq'in ortaÄŸÄ± ve Walla'nÄ±n da sahibi olanÂ Shaul Elovitch'le anlaÅŸmalarÄ± hakkÄ±nda sorular yÃ¶netildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

SES KAYITLARI DELÄ°L OLARAK KULLANILDI

Polisin sorgu sÄ±rasÄ±nda Elvitch'in Walla internet sitesi editÃ¶rÃ¼ne Netanyahu yanlÄ±sÄ± haberler yayÄ±nlamasÄ± iÃ§in baskÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± ses kayÄ±tlarÄ±nÄ± delil olarak kullandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Sara Netanyahu'nun ifadesinde ise Bezeq'in sahibi Shaul Elovitch'in eÅŸi ile yaptÄ±ÄŸÄ± bazÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleriyle ilgili aÃ§Ä±klama istendiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Konuyla alakalÄ± Ä°srail polisinden henÃ¼z resmi aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.

Daha Ã¶nce hakkÄ±ndaki yolsuzluk dosyalarÄ±nda polise yedi kez ifade veren Netanyahu, kendisi ve eÅŸine yÃ¶neltilen suÃ§lamalarÄ± reddetmiÅŸti.Â