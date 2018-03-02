Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda 42'inci gÃ¼n itibari ile son durum

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince,Â Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 2295Â terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, harekat kapsamÄ±ndaÂ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅžÂ mensuplarÄ±nÄ±n etkisiz hale getirilmesine yÃ¶nelik kara ve hava operasyonlarÄ± devam ediyor.
HarekatÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ± 2295 oldu.
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Hatay'Ä±n karÅŸÄ±sÄ±ndaki terÃ¶r mevzileri, obÃ¼s toplarÄ±yla ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±.
Hudutlar ile bÃ¶lgede gÃ¼venlik ve istikrarÄ± saÄŸlamak, Afrin bÃ¶lgesinde YPG/PKK-DEAÅž mensuplarÄ±nÄ± etkisiz hale getirmek, bÃ¶lge halkÄ±nÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yelerinin baskÄ± ve zulmÃ¼nden kurtarmak amacÄ±yla TSK tarafÄ±ndan 20 Ocak'ta baÅŸlatÄ±lan Zeytin DalÄ± HarekatÄ± devam ediyor.Â
Harekat kapsamÄ±nda Afrin kÄ±rsalÄ±nda yer alan terÃ¶ristlere ait mevziler, obÃ¼s toplarÄ±yla vuruldu.Â
Helikopter hareketliliÄŸinin gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±nÄ±r hattÄ±na askeri sevkiyat da sÃ¼rdÃ¼.
TSK ve Ã–SO, Afrinâ€™in kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Racu beldesine baÄŸlÄ± MesekanlÄ±, MamalÄ±, AtamanlÄ± kÃ¶yleri ile Bilal kÃ¶y tepesini YPG/PKK-DEAÅž'tan kurtardÄ±.
BÃ¶ylece, Racu beldesinin merkezinin giriÅŸine ulaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ oldu.Â
Ä°lerleme sÄ±rasÄ±nda, dÃ¼n TSK unsurlarÄ±nÄ±n terÃ¶ristlerle Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±nda 8 askerin ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ 1083 rakÄ±mlÄ± tepe de ele geÃ§irildi.
TSK ve operasyonlara destek veren Ã–SO gÃ¼Ã§leri, harekatÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana YPG/PKK-DEAÅž'Ä±n iÅŸgalindeki Afrin'de biri belde merkezi, 91'i kÃ¶y, 6'sÄ± kÃ¶y altÄ± yerleÅŸim ve 21'i stratejik daÄŸ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait Ã¼s olmak Ã¼zere 120 noktayÄ± ele geÃ§irdi.
Milli Savunma BakanÄ± Nurettin Canikli, Milli Savunma Ãœniversitesi Harp EnstitÃ¼leri Karargah SubaylÄ±ÄŸÄ± 1'inci DÃ¶nem EÄŸitimi Mezuniyet TÃ¶reni'nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada,Â Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 42. gÃ¼nÃ¼nde bulunulduÄŸunu belirtti.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin Afrin merkezine doÄŸru ilerlediÄŸini ifade eden Canikli, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"615 kilometrekare alanda 95 meskun mahal ve 28 kritik noktanÄ±n hakimiyeti saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu harekat kapsamÄ±nda maalesef 41 SilahlÄ± Kuvvetlerimizden, 116 Ã–SOâ€™dan olmak Ã¼zere toplam 157 ÅŸehidimiz vardÄ±r. BÃ¼tÃ¼n ÅŸehitlerimize Rabbimden rahmet diliyorum. HarekatÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden bugÃ¼ne kadar 2295 terÃ¶rist bÃ¶lgeden temizlenmiÅŸ ve etkisiz hale getirilmiÅŸtir. TerÃ¶r ve terÃ¶ristle mÃ¼cadelede ateÅŸkes olmaz. Son terÃ¶rist etkisiz hale getirilene kadar mÃ¼cadeleye devam eder. Bu harekat gÃ¶rev tamamlanana kadar devam edecektir."
Ä°slahiye'deki MÃ¼ÅŸterek GÃ¶rev Merkezi'nden bir grup JÃ–H ve PÃ–H, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na gÃ¶nderildi.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, "Åžehit ve gazilerimizin hiÃ§birinin tek damla kanÄ± yerde kalmayacak. TerÃ¶ristlerle bunlara destek veren gÃ¼Ã§ merkezleri mutlaka hÃ¼srana uÄŸratÄ±lacak." ifadesini kullandÄ±.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Genelkurmay KarargahÄ±'ndaki eylemlere iliÅŸkin davada tutuklu sanÄ±klardan eski Ã¼steÄŸmen Erdemir adli kontrol ÅŸartÄ±yla tahliye edildi, diÄŸer tutuklu sanÄ±klarÄ±n mevcut halinin devamÄ±na karar verildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BatÄ± Afrika turunun son duraÄŸÄ± Mali'de resmi temaslarÄ±na baÅŸladÄ±.
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki birliklere takviye amaÃ§lÄ± Ã§eÅŸitli kentlerden gÃ¶nderilen 15 araÃ§lÄ±k askeri konvoy ÅžanlÄ±urfa'ya ulaÅŸtÄ±
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 2295 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma BakanÄ± Canikli'de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,42'inci gÃ¼nÃ¼ndeki Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda ÅŸimdiye kadar silahlÄ± kuvvetlerimizden 41, Ã–SO'dan da 116 ÅŸehit olduÄŸunu belirtti..
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere Ã¶zel uÃ§ak "CAN" ile TSÄ° 17.20'de Mali'nin baÅŸkenti Bamako'ya geldiÄŸi bildirildi
Bilinen ve en fazla can kaybÄ±na yol aÃ§an 10 depremde 2,5 milyondan fazla kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.
MÄ°T'in 90'Ä±ncÄ± kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ne Ã¶zel oluÅŸturulan ve TÃ¼rk istihbarat tarihinin deÄŸiÅŸik dÃ¶nemlerine ait bazÄ± dokÃ¼man ve istihbari ekipmanÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± Temas Sergisi, 5 Mart-3 Haziran tarihlerinde ziyarete aÃ§Ä±k olacak
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Senegal CumhurbaÅŸkanÄ± Sall tarafÄ±ndan resmi tÃ¶renle uÄŸurlandÄ±
Edirne'de TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± geÃ§tikten sonra jandarma tarafÄ±ndan yakalanan 2 Yunan askeri Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemede tutuklandÄ±.
Marmara ve Ege bÃ¶lgeleri ile BatÄ± Akdenizâ€™in iÃ§ kesimleri, BatÄ± Karadeniz, Ä°Ã§ Anadolu, Orta ve DoÄŸu Karadeniz'in iÃ§ kesimlerinde yarÄ±n kuvvetli rÃ¼zgar ve fÄ±rtÄ±na bekleniyor
YanlÄ±ÅŸlÄ±kla sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§tiÄŸini sÃ¶yleyen Yunanistan ordusuna mensup teÄŸmen ve astsubay rÃ¼tbelerindeki 2 asker yakalandÄ±
Meslekten ihraÃ§ edilenlere iliÅŸkin 6 bin 400 baÅŸvuruda karara varan OHAL Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonu, 100 mÃ¼racaatta mesleÄŸe iadeye hÃ¼kmetti.
TÃœÄ°K'in aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± 2017 yÄ±lÄ± evlenme ve boÅŸanma istatistiklerine gÃ¶re, evlenen Ã§iftlerin sayÄ±sÄ± Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 4,2 azalÄ±rken, boÅŸanma sayÄ±sÄ± bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 1,8 arttÄ±
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu havanÄ±n hakim olacaÄŸÄ± Marmara BÃ¶lgesi'nde, sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n hissedilir derecede artarak, mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor