19:56, 02 Mart 2018 Cuma

Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda 42'inci gÃ¼n itibari ile son durum

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince,Â Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 2295Â terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, harekat kapsamÄ±ndaÂ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅžÂ mensuplarÄ±nÄ±n etkisiz hale getirilmesine yÃ¶nelik kara ve hava operasyonlarÄ± devam ediyor.

HarekatÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ± 2295 oldu.

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AFRÄ°N'DEKÄ° TERÃ–R HEDEFLERÄ° OBÃœS TOPLARIYLA VURULUYOR

Hatay'Ä±n karÅŸÄ±sÄ±ndaki terÃ¶r mevzileri, obÃ¼s toplarÄ±yla ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Hudutlar ile bÃ¶lgede gÃ¼venlik ve istikrarÄ± saÄŸlamak, Afrin bÃ¶lgesinde YPG/PKK-DEAÅž mensuplarÄ±nÄ± etkisiz hale getirmek, bÃ¶lge halkÄ±nÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yelerinin baskÄ± ve zulmÃ¼nden kurtarmak amacÄ±yla TSK tarafÄ±ndan 20 Ocak'ta baÅŸlatÄ±lan Zeytin DalÄ± HarekatÄ± devam ediyor.Â

Harekat kapsamÄ±nda Afrin kÄ±rsalÄ±nda yer alan terÃ¶ristlere ait mevziler, obÃ¼s toplarÄ±yla vuruldu.Â

Helikopter hareketliliÄŸinin gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±nÄ±r hattÄ±na askeri sevkiyat da sÃ¼rdÃ¼.

TSK VE Ã–SO RACU BELDE MERKEZÄ°NÄ°N GÄ°RÄ°ÅžÄ°NE ULAÅžTI

TSK ve Ã–SO, Afrinâ€™in kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Racu beldesine baÄŸlÄ± MesekanlÄ±, MamalÄ±, AtamanlÄ± kÃ¶yleri ile Bilal kÃ¶y tepesini YPG/PKK-DEAÅž'tan kurtardÄ±.

BÃ¶ylece, Racu beldesinin merkezinin giriÅŸine ulaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ oldu.Â

Ä°lerleme sÄ±rasÄ±nda, dÃ¼n TSK unsurlarÄ±nÄ±n terÃ¶ristlerle Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±nda 8 askerin ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ 1083 rakÄ±mlÄ± tepe de ele geÃ§irildi.

TSK ve operasyonlara destek veren Ã–SO gÃ¼Ã§leri, harekatÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana YPG/PKK-DEAÅž'Ä±n iÅŸgalindeki Afrin'de biri belde merkezi, 91'i kÃ¶y, 6'sÄ± kÃ¶y altÄ± yerleÅŸim ve 21'i stratejik daÄŸ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait Ã¼s olmak Ã¼zere 120 noktayÄ± ele geÃ§irdi.

MSB BAKANI CANÄ°KLÄ°: 41 ASKERÄ°MÄ°Z ÅžEHÄ°T OLDUÂ

Milli Savunma BakanÄ± Nurettin Canikli, Milli Savunma Ãœniversitesi Harp EnstitÃ¼leri Karargah SubaylÄ±ÄŸÄ± 1'inci DÃ¶nem EÄŸitimi Mezuniyet TÃ¶reni'nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada,Â Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 42. gÃ¼nÃ¼nde bulunulduÄŸunu belirtti.

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin Afrin merkezine doÄŸru ilerlediÄŸini ifade eden Canikli, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"615 kilometrekare alanda 95 meskun mahal ve 28 kritik noktanÄ±n hakimiyeti saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu harekat kapsamÄ±nda maalesef 41 SilahlÄ± Kuvvetlerimizden, 116 Ã–SOâ€™dan olmak Ã¼zere toplam 157 ÅŸehidimiz vardÄ±r. BÃ¼tÃ¼n ÅŸehitlerimize Rabbimden rahmet diliyorum. HarekatÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden bugÃ¼ne kadar 2295 terÃ¶rist bÃ¶lgeden temizlenmiÅŸ ve etkisiz hale getirilmiÅŸtir. TerÃ¶r ve terÃ¶ristle mÃ¼cadelede ateÅŸkes olmaz. Son terÃ¶rist etkisiz hale getirilene kadar mÃ¼cadeleye devam eder. Bu harekat gÃ¶rev tamamlanana kadar devam edecektir."