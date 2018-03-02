GÃ¼ncelleme: 20:15, 02 Mart 2018 Cuma

GÃ¼ney Kore'den Kuzey Kore'ye elÃ§i gÃ¶nderme planÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÃ¼ney Kore, Kuzey Kore'ye elÃ§i gÃ¶ndermeyi planlÄ±yor.

Seul Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ofisi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Moon'un, Kuzey Kore'ye elÃ§i gÃ¶nderme planÄ±ndan dÃ¼n 30 dakikalÄ±k bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±ÄŸÄ± ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'a da bahsettiÄŸi belirtildi.

Trump'Ä±n, Moon'un planÄ±na nasÄ±l karÅŸÄ±lÄ±k verdiÄŸi hakkÄ±nda bilgi paylaÅŸÄ±lmadÄ±.

Yonhap ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, GÃ¼ney Kore'nin Pyongyang'a Ã¶zel temsilci gÃ¶nderme planÄ±yla ilgili olarak Seul ve Washington'Ä±n "ortak bir tavÄ±r belirlemek" iÃ§in yakÄ±n temas iÃ§inde olduklarÄ±nÄ± kaydetti.

Haberde ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n DoÄŸu Asya ve Pasifik Ä°ÅŸleri BÃ¼rosu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Michael Cavey'in, "Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ± nÃ¼kleer silahlardan arÄ±ndÄ±rmayÄ± baÅŸarmak iÃ§in maksimum baskÄ±yÄ± sÃ¼rdÃ¼rmek gerektiÄŸi dahil, Kuzey Kore'ye ortak bir yanÄ±t vermek konusunda Kore Cumhuriyeti ile yakÄ±n temas halindeyiz." ifadelerine yer verildi.

Cavey, Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ±n tam olarak nÃ¼kleer silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n tartÄ±ÅŸÄ±lamaz olduÄŸu konusundaki kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulamak iÃ§in Pyongyang ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Beyaz Saray'dan dÃ¼n yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, iki lider arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin detaylarÄ± paylaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca, "Devlet BaÅŸkanÄ± Moon, Kuzey Kore ile yÃ¼rÃ¼tÃ¼len gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler konusunda BaÅŸkan Trump'Ä± bilgilendirdi. Ã–te yandan Trump ile Moon, Kuzey Kore ile yÃ¼rÃ¼tÃ¼len herhangi bir diyaloÄŸun kesin, net, geri dÃ¶nÃ¼lemez ve test edilebilir bir nÃ¼kleerden arÄ±nma amacÄ±yla hayata geÃ§irilmesi konusunda mutabÄ±k kaldÄ±klarÄ±nÄ± vurguladÄ±." ifadesine yer verilmiÅŸti.

GÃ¼ney Kore'nin PyeongChang kentindeki kÄ±ÅŸ olimpiyatlarÄ±nÄ±n kapanÄ±ÅŸ tÃ¶reni iÃ§in GÃ¼ney Kore'de bulunan Kuzey Koreli General Kim Yong-chol, Ã¶nceki gÃ¼n, Devlet BaÅŸkanÄ± Moon Jae-in ile bir araya gelmiÅŸti. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Washington ile baÄŸlarÄ± gÃ¼Ã§lendirme isteÄŸini dile getiren Kim, Kuzey Kore'nin ABD ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bulunmaya aÃ§Ä±k olduÄŸunu ifade etmiÅŸti.Â