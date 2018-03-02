DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
07:07, 03 Mart 2018 Cumartesi
Asya
GÃ¼ncelleme: 20:15, 02 Mart 2018 Cuma

  • PaylaÅŸ
GÃ¼ney Kore'den Kuzey Kore'ye elÃ§i gÃ¶nderme planÄ±
GÃ¼ney Kore'den Kuzey Kore'ye elÃ§i gÃ¶nderme planÄ±

GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Moon Jae-in, Kuzey Kore'ye Ã¶zel bir elÃ§i gÃ¶ndermeyi planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÃ¼ney Kore, Kuzey Kore'ye elÃ§i gÃ¶ndermeyi planlÄ±yor.

Seul Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ofisi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Moon'un, Kuzey Kore'ye elÃ§i gÃ¶nderme planÄ±ndan dÃ¼n 30 dakikalÄ±k bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±ÄŸÄ± ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'a da bahsettiÄŸi belirtildi.

Trump'Ä±n, Moon'un planÄ±na nasÄ±l karÅŸÄ±lÄ±k verdiÄŸi hakkÄ±nda bilgi paylaÅŸÄ±lmadÄ±.

Yonhap ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, GÃ¼ney Kore'nin Pyongyang'a Ã¶zel temsilci gÃ¶nderme planÄ±yla ilgili olarak Seul ve Washington'Ä±n "ortak bir tavÄ±r belirlemek" iÃ§in yakÄ±n temas iÃ§inde olduklarÄ±nÄ± kaydetti.

Haberde ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n DoÄŸu Asya ve Pasifik Ä°ÅŸleri BÃ¼rosu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Michael Cavey'in, "Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ± nÃ¼kleer silahlardan arÄ±ndÄ±rmayÄ± baÅŸarmak iÃ§in maksimum baskÄ±yÄ± sÃ¼rdÃ¼rmek gerektiÄŸi dahil, Kuzey Kore'ye ortak bir yanÄ±t vermek konusunda Kore Cumhuriyeti ile yakÄ±n temas halindeyiz." ifadelerine yer verildi.

Cavey, Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ±n tam olarak nÃ¼kleer silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n tartÄ±ÅŸÄ±lamaz olduÄŸu konusundaki kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulamak iÃ§in Pyongyang ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Beyaz Saray'dan dÃ¼n yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, iki lider arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin detaylarÄ± paylaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca, "Devlet BaÅŸkanÄ± Moon, Kuzey Kore ile yÃ¼rÃ¼tÃ¼len gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler konusunda BaÅŸkan Trump'Ä± bilgilendirdi. Ã–te yandan Trump ile Moon, Kuzey Kore ile yÃ¼rÃ¼tÃ¼len herhangi bir diyaloÄŸun kesin, net, geri dÃ¶nÃ¼lemez ve test edilebilir bir nÃ¼kleerden arÄ±nma amacÄ±yla hayata geÃ§irilmesi konusunda mutabÄ±k kaldÄ±klarÄ±nÄ± vurguladÄ±." ifadesine yer verilmiÅŸti.

GÃ¼ney Kore'nin PyeongChang kentindeki kÄ±ÅŸ olimpiyatlarÄ±nÄ±n kapanÄ±ÅŸ tÃ¶reni iÃ§in GÃ¼ney Kore'de bulunan Kuzey Koreli General Kim Yong-chol, Ã¶nceki gÃ¼n, Devlet BaÅŸkanÄ± Moon Jae-in ile bir araya gelmiÅŸti. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Washington ile baÄŸlarÄ± gÃ¼Ã§lendirme isteÄŸini dile getiren Kim, Kuzey Kore'nin ABD ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bulunmaya aÃ§Ä±k olduÄŸunu ifade etmiÅŸti.Â 



Ä°lgili Konular gÃ¼ney kore Kuzey Kore
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Asya Haberleri
Trump'Ä±n ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi planÄ±na iÅŸ dÃ¼nyasÄ±ndan tepki
Trump'Ä±n ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi planÄ±na iÅŸ dÃ¼nyasÄ±ndan tepki

Trump'Ä±n ithal Ã§elik ve alÃ¼minyuma ek gÃ¼mrÃ¼k vergileri getirme planÄ±, ABD'li iÅŸ organizasyonlarÄ± ve ÅŸirketlerinden tepki topladÄ±
Yemen'de yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 45 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Yemen'de yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 45 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Husiler Dali kentine baÄŸlÄ± Kutube ilÃ§esinde meÅŸru yÃ¶netime ait bir mevziye saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi.SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã§Ä±kan ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalarda Husilerden 45 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.
Esed rejimi DoÄŸu Guta'da 23 sivili daha katletti
Esed rejimi DoÄŸu Guta'da 23 sivili daha katletti

Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin, BM'nin "insani ateÅŸkes" kararÄ±na raÄŸmen DoÄŸu Guta'ya dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda 23 sivilin daha hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Orban'dan gÃ¶Ã§menlere karÅŸÄ± savaÅŸ Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Orban'dan gÃ¶Ã§menlere karÅŸÄ± savaÅŸ Ã§aÄŸrÄ±sÄ±!

Macaristan BaÅŸbakan Orban, Macar asÄ±llÄ± ABD'li iÅŸ adamÄ± George Soros ve ona baÄŸlÄ± sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n Macaristan'Ä± gÃ¶Ã§men Ã¼lkesine Ã§evirmek istediÄŸini Ã¶ne sÃ¼rerek, ''EÄŸer Macaristan'Ä± korumak istiyor ve gÃ¶Ã§men Ã¼lkesi olmak istemiyorsak o zaman bir araya gelip birlikte savaÅŸmalÄ±yÄ±z.' dedi
Brezilya'daki uyuÅŸturucu operasyonunda 1 3 ton kokain ele geÃ§irildi
Brezilya'daki uyuÅŸturucu operasyonunda 1,3 ton kokain ele geÃ§irildi

Polis yetkilisi Fabricio Oliveria basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Brezilya'da 1,3 ton kokain ele geÃ§irildiÄŸini sÃ¶yledi
Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§lerinden Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki KudÃ¼s gÃ¶sterilerine mÃ¼dahale
Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§lerinden Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki KudÃ¼s gÃ¶sterilerine mÃ¼dahale

Ä°srail askerlerinin ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¶steri dÃ¼zenleyen Filistinlilere mÃ¼dahalesinde 4 kiÅŸinin gerÃ§ek mermiyle yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
GÃ¼ney Kore'den Kuzey Kore'ye elÃ§i gÃ¶nderme planÄ±
GÃ¼ney Kore'den Kuzey Kore'ye elÃ§i gÃ¶nderme planÄ±

GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Moon Jae-in, Kuzey Kore'ye Ã¶zel bir elÃ§i gÃ¶ndermeyi planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Netanyahu 5 saat boyunca sorguya Ã§ekildi
Netanyahu 5 saat boyunca sorguya Ã§ekildi

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, yolsuzluk suÃ§lamalarÄ± kapsamÄ±nda evinde 5 saat sorgulandÄ±
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ± Lacroix ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, Lacroix ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±, BirleÅŸmiÅŸ Milletlerâ€™in BarÄ±ÅŸ GÃ¼cÃ¼ OperasyonlarÄ±ndan Sorumlu Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Jean-Pierre Lacroix'Ä± kabul etti
BelÃ§ika devletine Ruanda soykÄ±rÄ±mÄ± davasÄ±
BelÃ§ika devletine Ruanda soykÄ±rÄ±mÄ± davasÄ±

Ruanda soykÄ±rÄ±mÄ±ndan kurtulanlarÄ±n, BelÃ§ika devletinin soykÄ±rÄ±mda sorumluluÄŸu olduÄŸu iddiasÄ±yla BrÃ¼ksel Ä°stinaf Mahkemesi'nde dava aÃ§tÄ±ÄŸÄ± bildirildi
NATO Rusya'ya Ã§ok kÄ±zdÄ±
NATO Rusya'ya Ã§ok kÄ±zdÄ±

NATO SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Lungescu, "Rusya'nÄ±n ittifak Ã¼yelerini tehdit eden aÃ§Ä±klamalarÄ± kabul edilemez ve zarar vericidir. BaÅŸkan Putin'in 1 Mart konuÅŸmasÄ±ndaki ifadelerini not ettik" dedi
Yunanistan'da iki Rus vatandaÅŸÄ±na El Kaide suÃ§lamasÄ±
Yunanistan'da iki Rus vatandaÅŸÄ±na El Kaide suÃ§lamasÄ±

Rusya Genel SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Koridallos cezaevinde tutuklu bulunan Ä°.F. ve S.Mâ€™nin, El Kaide Ã¼yesi olduklarÄ± ve Suriyeâ€™de terÃ¶rist faaliyetlerde bulunduklarÄ± gerekÃ§esiyle iadelerini talep etti
Kazakistan'da Avrasya MÃ¼slÃ¼man AydÄ±nlarÄ± Forumu yapÄ±ldÄ±
Kazakistan'da Avrasya MÃ¼slÃ¼man AydÄ±nlarÄ± Forumu yapÄ±ldÄ±

Forumda, Avrasya bÃ¶lgesinde ortak fetva tabanÄ±nÄ±, manevi yenilenme konseptinin oluÅŸturulmasÄ±, forumun sekreterliÄŸinin kurulmasÄ± ve internet sitesinin oluÅŸturulmasÄ±na karar verildi
Ä°ngiltere'den KÄ±brÄ±s doÄŸalgazÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±
Ä°ngiltere'den KÄ±brÄ±s doÄŸalgazÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±

Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson, "Bizim KÄ±brÄ±s konusunda izlediÄŸimiz politika Ã§ok aÃ§Ä±k. Bu olaylar da (doÄŸalgaz arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±) KÄ±brÄ±s'ta ve KÄ±brÄ±s konusunda Ã§Ã¶zÃ¼me varÄ±lmasÄ±nÄ±n ne kadar Ã¶nemli olduÄŸunu gÃ¶steriyor" dedi
Ä°srail gÃ¼Ã§leri Filistin'deki gÃ¶sterilere mÃ¼dahale etti
Ä°srail gÃ¼Ã§leri Filistin'deki gÃ¶sterilere mÃ¼dahale etti

Filistin Halk DireniÅŸ Komitelerinin Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine AyrÄ±m DuvarÄ± ve Yahudi yerleÅŸim birimlerine karÅŸÄ± gÃ¶sterilerin baÅŸlamasÄ±nÄ±n 13. yÄ±lÄ±nda BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli kentlerinde gÃ¶steriler dÃ¼zenlendi.
Kenya'da 8 bin Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisi grevde
Kenya'da 8 bin Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisi grevde

Ã–ÄŸretim gÃ¶revlilerinin maaÅŸ artÄ±ÅŸÄ± talebiyle baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± grevden 600 binden fazla Ã¶ÄŸrenci etkilendi

Haberler

Maldivler, Kuzey Kore yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± deldiÄŸi iddialarÄ±nÄ± reddetti
Maldivler Kuzey Kore yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± deldiÄŸi iddialarÄ±nÄ± reddetti

'Kuzey Kore, Suriye'ye kimyasal silah yapÄ±mÄ± iÃ§in materyal gÃ¶nderdi'
Kuzey Kore Suriye'ye kimyasal silah yapÄ±mÄ± iÃ§in materyal gÃ¶nderdi'

BM'den dÃ¼nyanÄ±n nÃ¼kleer silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in yeni giriÅŸim
BM'den dÃ¼nyanÄ±n nÃ¼kleer silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in yeni giriÅŸim

Trumpâ€™un Kuzey Koreâ€™ye en bÃ¼yÃ¼k yaptÄ±rÄ±m listesi yolda
Trump un Kuzey Kore ye en bÃ¼yÃ¼k yaptÄ±rÄ±m listesi yolda

Kuzey Kore'den Guterres'e 'UÅŸak' suÃ§lamasÄ±
Kuzey Kore'den Guterres'e 'UÅŸak' suÃ§lamasÄ±

Japonya'dan Kuzey Kore'nin yaptÄ±rÄ±mlarÄ± deldiÄŸi iddiasÄ±
Japonya'dan Kuzey Kore'nin yaptÄ±rÄ±mlarÄ± deldiÄŸi iddiasÄ±

Kuzey Kore, Pence ile toplantÄ±yÄ± son dakikada iptal etmiÅŸ
Kuzey Kore Pence ile toplantÄ±yÄ± son dakikada iptal etmiÅŸ

Kuzey Kore yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n yasal olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirlenmesini istiyor
Kuzey Kore yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n yasal olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirlenmesini istiyor






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 