GÃ¼ney Kore'den Kuzey Kore'ye elÃ§i gÃ¶nderme planÄ±

GÃ¼ney Kore, Kuzey Kore'ye elÃ§i gÃ¶ndermeyi planlÄ±yor.
Seul Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ofisi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Moon'un, Kuzey Kore'ye elÃ§i gÃ¶nderme planÄ±ndan dÃ¼n 30 dakikalÄ±k bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±ÄŸÄ± ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'a da bahsettiÄŸi belirtildi.
Trump'Ä±n, Moon'un planÄ±na nasÄ±l karÅŸÄ±lÄ±k verdiÄŸi hakkÄ±nda bilgi paylaÅŸÄ±lmadÄ±.
Yonhap ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, GÃ¼ney Kore'nin Pyongyang'a Ã¶zel temsilci gÃ¶nderme planÄ±yla ilgili olarak Seul ve Washington'Ä±n "ortak bir tavÄ±r belirlemek" iÃ§in yakÄ±n temas iÃ§inde olduklarÄ±nÄ± kaydetti.
Haberde ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n DoÄŸu Asya ve Pasifik Ä°ÅŸleri BÃ¼rosu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Michael Cavey'in, "Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ± nÃ¼kleer silahlardan arÄ±ndÄ±rmayÄ± baÅŸarmak iÃ§in maksimum baskÄ±yÄ± sÃ¼rdÃ¼rmek gerektiÄŸi dahil, Kuzey Kore'ye ortak bir yanÄ±t vermek konusunda Kore Cumhuriyeti ile yakÄ±n temas halindeyiz." ifadelerine yer verildi.
Cavey, Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ±n tam olarak nÃ¼kleer silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n tartÄ±ÅŸÄ±lamaz olduÄŸu konusundaki kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulamak iÃ§in Pyongyang ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Beyaz Saray'dan dÃ¼n yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, iki lider arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin detaylarÄ± paylaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca, "Devlet BaÅŸkanÄ± Moon, Kuzey Kore ile yÃ¼rÃ¼tÃ¼len gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler konusunda BaÅŸkan Trump'Ä± bilgilendirdi. Ã–te yandan Trump ile Moon, Kuzey Kore ile yÃ¼rÃ¼tÃ¼len herhangi bir diyaloÄŸun kesin, net, geri dÃ¶nÃ¼lemez ve test edilebilir bir nÃ¼kleerden arÄ±nma amacÄ±yla hayata geÃ§irilmesi konusunda mutabÄ±k kaldÄ±klarÄ±nÄ± vurguladÄ±." ifadesine yer verilmiÅŸti.
GÃ¼ney Kore'nin PyeongChang kentindeki kÄ±ÅŸ olimpiyatlarÄ±nÄ±n kapanÄ±ÅŸ tÃ¶reni iÃ§in GÃ¼ney Kore'de bulunan Kuzey Koreli General Kim Yong-chol, Ã¶nceki gÃ¼n, Devlet BaÅŸkanÄ± Moon Jae-in ile bir araya gelmiÅŸti. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Washington ile baÄŸlarÄ± gÃ¼Ã§lendirme isteÄŸini dile getiren Kim, Kuzey Kore'nin ABD ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bulunmaya aÃ§Ä±k olduÄŸunu ifade etmiÅŸti.Â
Trump'Ä±n ithal Ã§elik ve alÃ¼minyuma ek gÃ¼mrÃ¼k vergileri getirme planÄ±, ABD'li iÅŸ organizasyonlarÄ± ve ÅŸirketlerinden tepki topladÄ±
Husiler Dali kentine baÄŸlÄ± Kutube ilÃ§esinde meÅŸru yÃ¶netime ait bir mevziye saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi.SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã§Ä±kan ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalarda Husilerden 45 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.
Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin, BM'nin "insani ateÅŸkes" kararÄ±na raÄŸmen DoÄŸu Guta'ya dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda 23 sivilin daha hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Macaristan BaÅŸbakan Orban, Macar asÄ±llÄ± ABD'li iÅŸ adamÄ± George Soros ve ona baÄŸlÄ± sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n Macaristan'Ä± gÃ¶Ã§men Ã¼lkesine Ã§evirmek istediÄŸini Ã¶ne sÃ¼rerek, ''EÄŸer Macaristan'Ä± korumak istiyor ve gÃ¶Ã§men Ã¼lkesi olmak istemiyorsak o zaman bir araya gelip birlikte savaÅŸmalÄ±yÄ±z.' dedi
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Ä°srail askerlerinin ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¶steri dÃ¼zenleyen Filistinlilere mÃ¼dahalesinde 4 kiÅŸinin gerÃ§ek mermiyle yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Moon Jae-in, Kuzey Kore'ye Ã¶zel bir elÃ§i gÃ¶ndermeyi planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
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Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±, BirleÅŸmiÅŸ Milletlerâ€™in BarÄ±ÅŸ GÃ¼cÃ¼ OperasyonlarÄ±ndan Sorumlu Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Jean-Pierre Lacroix'Ä± kabul etti
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Filistin Halk DireniÅŸ Komitelerinin Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine AyrÄ±m DuvarÄ± ve Yahudi yerleÅŸim birimlerine karÅŸÄ± gÃ¶sterilerin baÅŸlamasÄ±nÄ±n 13. yÄ±lÄ±nda BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli kentlerinde gÃ¶steriler dÃ¼zenlendi.
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