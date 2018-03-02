GÃ¼ncelleme: 20:29, 02 Mart 2018 Cuma

Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na 15 araÃ§lÄ±k askeri konvoy





Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki birliklere takviye amaÃ§lÄ± Ã§eÅŸitli kentlerden gÃ¶nderilen 15 araÃ§lÄ±k askeri konvoy ÅžanlÄ±urfa'ya ulaÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi SuriyeÂ sÄ±nÄ±rÄ±ndaki birliklere takviye amaÃ§lÄ± Ã§eÅŸitli kentlerden gÃ¶nderilen 15 araÃ§lÄ±kÂ askeri konvoyÂ ÅžanlÄ±urfa'ya ulaÅŸtÄ±. ZÄ±rhlÄ± eskort eÅŸliÄŸinde kentten geÃ§iÅŸ yapan askeri konvoy, Gaziantep istikametine devam etti. Bu arada konvoyun geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda karayolundaki bazÄ± araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri, korna Ã§alarak konvoya destek verdi. Konteyner, tank ve zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ±larÄ±n, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na konuÅŸlanan birliklere takviye amaÃ§lÄ± gÃ¶nderildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

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