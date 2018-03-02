Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§lerinden Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki KudÃ¼s gÃ¶sterilerine mÃ¼dahale

Ä°srail askerlerinin, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¶steri dÃ¼zenleyen Filistinlilere mÃ¼dahalesinde 4 kiÅŸi gerÃ§ek mermiyle yaralandÄ±.
Ä°srail askerleri, bugÃ¼n Gazze Åžeridi'nin sÄ±nÄ±r bÃ¶lgelerinde toplanarak ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±na tepki gÃ¶steren Filistinli genÃ§lere, gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazÄ±n yanÄ± sÄ±ra gerÃ§ek ve plastik mermilerle mÃ¼dahale etti.
Gazze'deki SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ EÅŸref el-Kudra, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlenen gÃ¶steriler sÄ±rasÄ±nda Ä°srail askerlerinin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu 3'Ã¼ Han Yunus'tan 4 Filistinlinin bacaÄŸÄ±ndan yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurduÄŸu 6 AralÄ±k 2017'den bu yana, baÅŸta iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s olmak Ã¼zere BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli yerlerinde ve Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¶steriler dÃ¼zenleniyor.
Ä°srail askerleri bu gÃ¶sterilere, gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz ve plastik merminin yanÄ± sÄ±ra zaman zaman gerÃ§ek mermiyleÂ mÃ¼dahale ediyor.
Trump'Ä±n ithal Ã§elik ve alÃ¼minyuma ek gÃ¼mrÃ¼k vergileri getirme planÄ±, ABD'li iÅŸ organizasyonlarÄ± ve ÅŸirketlerinden tepki topladÄ±
Husiler Dali kentine baÄŸlÄ± Kutube ilÃ§esinde meÅŸru yÃ¶netime ait bir mevziye saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi.SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã§Ä±kan ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalarda Husilerden 45 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.
Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin, BM'nin "insani ateÅŸkes" kararÄ±na raÄŸmen DoÄŸu Guta'ya dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda 23 sivilin daha hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Macaristan BaÅŸbakan Orban, Macar asÄ±llÄ± ABD'li iÅŸ adamÄ± George Soros ve ona baÄŸlÄ± sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n Macaristan'Ä± gÃ¶Ã§men Ã¼lkesine Ã§evirmek istediÄŸini Ã¶ne sÃ¼rerek, ''EÄŸer Macaristan'Ä± korumak istiyor ve gÃ¶Ã§men Ã¼lkesi olmak istemiyorsak o zaman bir araya gelip birlikte savaÅŸmalÄ±yÄ±z.' dedi
Polis yetkilisi Fabricio Oliveria basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Brezilya'da 1,3 ton kokain ele geÃ§irildiÄŸini sÃ¶yledi
Ä°srail askerlerinin ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¶steri dÃ¼zenleyen Filistinlilere mÃ¼dahalesinde 4 kiÅŸinin gerÃ§ek mermiyle yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Moon Jae-in, Kuzey Kore'ye Ã¶zel bir elÃ§i gÃ¶ndermeyi planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, yolsuzluk suÃ§lamalarÄ± kapsamÄ±nda evinde 5 saat sorgulandÄ±
Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±, BirleÅŸmiÅŸ Milletlerâ€™in BarÄ±ÅŸ GÃ¼cÃ¼ OperasyonlarÄ±ndan Sorumlu Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Jean-Pierre Lacroix'Ä± kabul etti
Ruanda soykÄ±rÄ±mÄ±ndan kurtulanlarÄ±n, BelÃ§ika devletinin soykÄ±rÄ±mda sorumluluÄŸu olduÄŸu iddiasÄ±yla BrÃ¼ksel Ä°stinaf Mahkemesi'nde dava aÃ§tÄ±ÄŸÄ± bildirildi
NATO SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Lungescu, "Rusya'nÄ±n ittifak Ã¼yelerini tehdit eden aÃ§Ä±klamalarÄ± kabul edilemez ve zarar vericidir. BaÅŸkan Putin'in 1 Mart konuÅŸmasÄ±ndaki ifadelerini not ettik" dedi
Rusya Genel SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Koridallos cezaevinde tutuklu bulunan Ä°.F. ve S.Mâ€™nin, El Kaide Ã¼yesi olduklarÄ± ve Suriyeâ€™de terÃ¶rist faaliyetlerde bulunduklarÄ± gerekÃ§esiyle iadelerini talep etti
Forumda, Avrasya bÃ¶lgesinde ortak fetva tabanÄ±nÄ±, manevi yenilenme konseptinin oluÅŸturulmasÄ±, forumun sekreterliÄŸinin kurulmasÄ± ve internet sitesinin oluÅŸturulmasÄ±na karar verildi
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson, "Bizim KÄ±brÄ±s konusunda izlediÄŸimiz politika Ã§ok aÃ§Ä±k. Bu olaylar da (doÄŸalgaz arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±) KÄ±brÄ±s'ta ve KÄ±brÄ±s konusunda Ã§Ã¶zÃ¼me varÄ±lmasÄ±nÄ±n ne kadar Ã¶nemli olduÄŸunu gÃ¶steriyor" dedi
Filistin Halk DireniÅŸ Komitelerinin Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine AyrÄ±m DuvarÄ± ve Yahudi yerleÅŸim birimlerine karÅŸÄ± gÃ¶sterilerin baÅŸlamasÄ±nÄ±n 13. yÄ±lÄ±nda BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli kentlerinde gÃ¶steriler dÃ¼zenlendi.
Ã–ÄŸretim gÃ¶revlilerinin maaÅŸ artÄ±ÅŸÄ± talebiyle baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± grevden 600 binden fazla Ã¶ÄŸrenci etkilendi