20:40, 02 Mart 2018 Cuma

Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§lerinden Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki KudÃ¼s gÃ¶sterilerine mÃ¼dahale





Ä°srail askerlerinin ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¶steri dÃ¼zenleyen Filistinlilere mÃ¼dahalesinde 4 kiÅŸinin gerÃ§ek mermiyle yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail askerlerinin, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¶steri dÃ¼zenleyen Filistinlilere mÃ¼dahalesinde 4 kiÅŸi gerÃ§ek mermiyle yaralandÄ±.



Ä°srail askerleri, bugÃ¼n Gazze Åžeridi'nin sÄ±nÄ±r bÃ¶lgelerinde toplanarak ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±na tepki gÃ¶steren Filistinli genÃ§lere, gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazÄ±n yanÄ± sÄ±ra gerÃ§ek ve plastik mermilerle mÃ¼dahale etti. Gazze'deki SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ EÅŸref el-Kudra, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlenen gÃ¶steriler sÄ±rasÄ±nda Ä°srail askerlerinin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu 3'Ã¼ Han Yunus'tan 4 Filistinlinin bacaÄŸÄ±ndan yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurduÄŸu 6 AralÄ±k 2017'den bu yana, baÅŸta iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s olmak Ã¼zere BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli yerlerinde ve Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¶steriler dÃ¼zenleniyor. Ä°srail askerleri bu gÃ¶sterilere, gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz ve plastik merminin yanÄ± sÄ±ra zaman zaman gerÃ§ek mermiyleÂ mÃ¼dahale ediyor.

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