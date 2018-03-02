CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Mali CumhurbaÅŸkanÄ± Keita ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, mevkidaÅŸÄ±Â Ä°brahim Boubacar KeitaÂ ile baÅŸ baÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
ErdoÄŸan, BatÄ± Afrika turu kapsamÄ±ndaÂ Cezayir,Â MoritanyaÂ veÂ Senegal'deki temaslarÄ±nÄ± tamamlayarak, ziyaretinin son duraÄŸÄ± Mali'de resmi temaslarÄ±na baÅŸladÄ±.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nda iki liderin basÄ±na kapalÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaklaÅŸÄ±k bir saat sÃ¼rdÃ¼.
Ä°slahiye'deki MÃ¼ÅŸterek GÃ¶rev Merkezi'nden bir grup JÃ–H ve PÃ–H, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na gÃ¶nderildi.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, "Åžehit ve gazilerimizin hiÃ§birinin tek damla kanÄ± yerde kalmayacak. TerÃ¶ristlerle bunlara destek veren gÃ¼Ã§ merkezleri mutlaka hÃ¼srana uÄŸratÄ±lacak." ifadesini kullandÄ±.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Genelkurmay KarargahÄ±'ndaki eylemlere iliÅŸkin davada tutuklu sanÄ±klardan eski Ã¼steÄŸmen Erdemir adli kontrol ÅŸartÄ±yla tahliye edildi, diÄŸer tutuklu sanÄ±klarÄ±n mevcut halinin devamÄ±na karar verildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BatÄ± Afrika turunun son duraÄŸÄ± Mali'de resmi temaslarÄ±na baÅŸladÄ±.
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki birliklere takviye amaÃ§lÄ± Ã§eÅŸitli kentlerden gÃ¶nderilen 15 araÃ§lÄ±k askeri konvoy ÅžanlÄ±urfa'ya ulaÅŸtÄ±
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 2295 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma BakanÄ± Canikli'de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,42'inci gÃ¼nÃ¼ndeki Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda ÅŸimdiye kadar silahlÄ± kuvvetlerimizden 41, Ã–SO'dan da 116 ÅŸehit olduÄŸunu belirtti..
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere Ã¶zel uÃ§ak "CAN" ile TSÄ° 17.20'de Mali'nin baÅŸkenti Bamako'ya geldiÄŸi bildirildi
Bilinen ve en fazla can kaybÄ±na yol aÃ§an 10 depremde 2,5 milyondan fazla kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.
MÄ°T'in 90'Ä±ncÄ± kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ne Ã¶zel oluÅŸturulan ve TÃ¼rk istihbarat tarihinin deÄŸiÅŸik dÃ¶nemlerine ait bazÄ± dokÃ¼man ve istihbari ekipmanÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± Temas Sergisi, 5 Mart-3 Haziran tarihlerinde ziyarete aÃ§Ä±k olacak
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Senegal CumhurbaÅŸkanÄ± Sall tarafÄ±ndan resmi tÃ¶renle uÄŸurlandÄ±
Edirne'de TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± geÃ§tikten sonra jandarma tarafÄ±ndan yakalanan 2 Yunan askeri Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemede tutuklandÄ±.
Marmara ve Ege bÃ¶lgeleri ile BatÄ± Akdenizâ€™in iÃ§ kesimleri, BatÄ± Karadeniz, Ä°Ã§ Anadolu, Orta ve DoÄŸu Karadeniz'in iÃ§ kesimlerinde yarÄ±n kuvvetli rÃ¼zgar ve fÄ±rtÄ±na bekleniyor
YanlÄ±ÅŸlÄ±kla sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§tiÄŸini sÃ¶yleyen Yunanistan ordusuna mensup teÄŸmen ve astsubay rÃ¼tbelerindeki 2 asker yakalandÄ±
Meslekten ihraÃ§ edilenlere iliÅŸkin 6 bin 400 baÅŸvuruda karara varan OHAL Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonu, 100 mÃ¼racaatta mesleÄŸe iadeye hÃ¼kmetti.
TÃœÄ°K'in aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± 2017 yÄ±lÄ± evlenme ve boÅŸanma istatistiklerine gÃ¶re, evlenen Ã§iftlerin sayÄ±sÄ± Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 4,2 azalÄ±rken, boÅŸanma sayÄ±sÄ± bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 1,8 arttÄ±
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu havanÄ±n hakim olacaÄŸÄ± Marmara BÃ¶lgesi'nde, sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n hissedilir derecede artarak, mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor