GÃ¼ncelleme: 20:59, 02 Mart 2018 Cuma

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Mali CumhurbaÅŸkanÄ± Keita ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BatÄ± Afrika turunun son duraÄŸÄ± Mali'de resmi temaslarÄ±na baÅŸladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, mevkidaÅŸÄ±Â Ä°brahim Boubacar KeitaÂ ile baÅŸ baÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. ErdoÄŸan, BatÄ± Afrika turu kapsamÄ±ndaÂ Cezayir,Â MoritanyaÂ veÂ Senegal'deki temaslarÄ±nÄ± tamamlayarak, ziyaretinin son duraÄŸÄ± Mali'de resmi temaslarÄ±na baÅŸladÄ±. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nda iki liderin basÄ±na kapalÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaklaÅŸÄ±k bir saat sÃ¼rdÃ¼.

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