GÃ¼ncelleme: 21:14, 02 Mart 2018 Cuma

Brezilya'daki uyuÅŸturucu operasyonunda 1,3 ton kokain ele geÃ§irildi





Polis yetkilisi Fabricio Oliveria basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Brezilya'da 1,3 ton kokain ele geÃ§irildiÄŸini sÃ¶yledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Brezilya'da 1,3 tonÂ kokainÂ ele geÃ§irildi. Polis yetkilisiÂ Fabricio OliveriaÂ basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â Rio de JaneiroÂ kentinde bir limanda iki konteynÄ±r iÃ§inde 48 Ã§antaya yerleÅŸtirilmiÅŸ 1,3 ton kokain ele geÃ§irildiÄŸini bildirdi. Oliveria, uyuÅŸturucunun, Rio'da bugÃ¼ne kadar tek seferde ele geÃ§irilen en bÃ¼yÃ¼k uyuÅŸturucu miktarÄ± olduÄŸunu belirtti. Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

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