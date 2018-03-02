Genelkurmay 'Ã§atÄ±' davasÄ±nda ara karar

FETÃ–'nÃ¼n 15 TemmuzÂ darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±ndaÂ Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndakiÂ eylemlerle ilgili, sÃ¶zde "yurtta sulh konseyi" Ã¼yelerinin de aralarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±Â 224 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±Â Genelkurmay "Ã§atÄ±" davasÄ±ndaÂ ara kararÂ aÃ§Ä±klandÄ±.
Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± KampÃ¼sÃ¼'ndeki salonda gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmaya sanÄ±klar, yakÄ±nlarÄ±, mÃ¼ÅŸtekiler ve avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±.
TanÄ±k ve mÃ¼ÅŸteki beyanlarÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sanÄ±k ve avukatlarÄ±n talepleri ile duruÅŸma savcÄ±sÄ±nÄ±n mÃ¼talaasÄ±nÄ± alan mahkeme, ara kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Buna gÃ¶re, sanÄ±k eski Ã¼steÄŸmen BarÄ±ÅŸ Erdemir adli kontrol ÅŸartÄ±yla tahliye edildi, "suÃ§un vasÄ±f ve mahiyeti", "mevcut delil durumu" ve "adli kontrol ÅŸartlarÄ±nÄ±n bu aÅŸamada yetersiz kalacaÄŸÄ±" gerekÃ§esiyle diÄŸer tutuklu sanÄ±klarÄ±n mevcut halinin devamÄ±na karar verildi.
Ã–rgÃ¼tÃ¼n kriptolu haberleÅŸme programÄ± ByLock'u kullandÄ±ÄŸÄ± belirlenen sanÄ±klarÄ±n yazÄ±ÅŸma iÃ§erikleri ile internet trafik bilgilerinin ilgili kurumlardan istenilmesini kararlaÅŸtÄ±ran mahkeme, gizli tanÄ±k YaÄŸmur ile sanÄ±klarÄ±n talep ettikleri bazÄ± tanÄ±klarÄ±n dinlenmesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.
BazÄ± sanÄ±k avukatlarÄ±nÄ±n, mÃ¼vekkillerinin dosyalarÄ±nÄ±n ayrÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin talebi yerinde gÃ¶rmeyen mahkeme, dava aÅŸamasÄ±nda tutuklanan sivil sanÄ±k Birol KurubaÅŸ'Ä±n yurt dÄ±ÅŸÄ± giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸ kayÄ±tlarÄ±nÄ±n dosyaya dahil edilmesi iÃ§in mÃ¼zekkere yazÄ±lmasÄ±na hÃ¼kmetti.
AyrÄ±ca, Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde "darbeye teÅŸebbÃ¼s" suÃ§undan yargÄ±lanan sanÄ±klar Murat YanÄ±k ve Ã–zkan AydoÄŸdu ile Erzincan 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde yargÄ±lanmasÄ±na devam edilen Ekrem Ã‡aÄŸlayan'Ä±n savunmalarÄ± istendi.
15 Temmuz gecesi dÃ¶nemin Genelkurmay 2. BaÅŸkanÄ± YaÅŸar GÃ¼ler'i derdest eden darbecilere karÅŸÄ± mÃ¼cadelen veren ÃœsteÄŸmen Muhammet ReÅŸit Budak da olay gecesi yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlatmasÄ± iÃ§in mahkemeye Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±.
Davaya 2-13 Nisan'da devam edilecek.
DosyanÄ±n bir numaralÄ± ismi eski YAÅž Ã¼yesi orgeneral AkÄ±n Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n yanÄ± sÄ±ra eski tÃ¼mgeneral Mehmet DiÅŸli, eski korgeneral SatÄ± BahadÄ±r KÃ¶se, eski tuÄŸgeneral Mehmet PartigÃ¶Ã§'Ã¼n de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 224 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± 22 MayÄ±s'ta yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
BugÃ¼ne kadar gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmalarda sivil imam Birol KurubaÅŸ dÄ±ÅŸÄ±ndaki sanÄ±klarÄ±n savunmalarÄ± ile tanÄ±k ve mÃ¼ÅŸteki beyanlarÄ± alÄ±ndÄ±.
Bundan sonraki duruÅŸmalarda sanÄ±k KurubaÅŸ'Ä±n savunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan duruÅŸma savcÄ±sÄ±nÄ±n esasa iliÅŸkin mÃ¼talaasÄ± alÄ±nacak.
Ä°slahiye'deki MÃ¼ÅŸterek GÃ¶rev Merkezi'nden bir grup JÃ–H ve PÃ–H, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na gÃ¶nderildi.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, "Åžehit ve gazilerimizin hiÃ§birinin tek damla kanÄ± yerde kalmayacak. TerÃ¶ristlerle bunlara destek veren gÃ¼Ã§ merkezleri mutlaka hÃ¼srana uÄŸratÄ±lacak." ifadesini kullandÄ±.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Genelkurmay KarargahÄ±'ndaki eylemlere iliÅŸkin davada tutuklu sanÄ±klardan eski Ã¼steÄŸmen Erdemir adli kontrol ÅŸartÄ±yla tahliye edildi, diÄŸer tutuklu sanÄ±klarÄ±n mevcut halinin devamÄ±na karar verildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BatÄ± Afrika turunun son duraÄŸÄ± Mali'de resmi temaslarÄ±na baÅŸladÄ±.
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki birliklere takviye amaÃ§lÄ± Ã§eÅŸitli kentlerden gÃ¶nderilen 15 araÃ§lÄ±k askeri konvoy ÅžanlÄ±urfa'ya ulaÅŸtÄ±
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 2295 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma BakanÄ± Canikli'de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,42'inci gÃ¼nÃ¼ndeki Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda ÅŸimdiye kadar silahlÄ± kuvvetlerimizden 41, Ã–SO'dan da 116 ÅŸehit olduÄŸunu belirtti..
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere Ã¶zel uÃ§ak "CAN" ile TSÄ° 17.20'de Mali'nin baÅŸkenti Bamako'ya geldiÄŸi bildirildi
Bilinen ve en fazla can kaybÄ±na yol aÃ§an 10 depremde 2,5 milyondan fazla kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.
MÄ°T'in 90'Ä±ncÄ± kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ne Ã¶zel oluÅŸturulan ve TÃ¼rk istihbarat tarihinin deÄŸiÅŸik dÃ¶nemlerine ait bazÄ± dokÃ¼man ve istihbari ekipmanÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± Temas Sergisi, 5 Mart-3 Haziran tarihlerinde ziyarete aÃ§Ä±k olacak
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Senegal CumhurbaÅŸkanÄ± Sall tarafÄ±ndan resmi tÃ¶renle uÄŸurlandÄ±
Edirne'de TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± geÃ§tikten sonra jandarma tarafÄ±ndan yakalanan 2 Yunan askeri Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemede tutuklandÄ±.
Marmara ve Ege bÃ¶lgeleri ile BatÄ± Akdenizâ€™in iÃ§ kesimleri, BatÄ± Karadeniz, Ä°Ã§ Anadolu, Orta ve DoÄŸu Karadeniz'in iÃ§ kesimlerinde yarÄ±n kuvvetli rÃ¼zgar ve fÄ±rtÄ±na bekleniyor
YanlÄ±ÅŸlÄ±kla sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§tiÄŸini sÃ¶yleyen Yunanistan ordusuna mensup teÄŸmen ve astsubay rÃ¼tbelerindeki 2 asker yakalandÄ±
Meslekten ihraÃ§ edilenlere iliÅŸkin 6 bin 400 baÅŸvuruda karara varan OHAL Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonu, 100 mÃ¼racaatta mesleÄŸe iadeye hÃ¼kmetti.
TÃœÄ°K'in aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± 2017 yÄ±lÄ± evlenme ve boÅŸanma istatistiklerine gÃ¶re, evlenen Ã§iftlerin sayÄ±sÄ± Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 4,2 azalÄ±rken, boÅŸanma sayÄ±sÄ± bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 1,8 arttÄ±
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu havanÄ±n hakim olacaÄŸÄ± Marmara BÃ¶lgesi'nde, sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n hissedilir derecede artarak, mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor