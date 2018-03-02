GÃ¼ncelleme: 21:27, 02 Mart 2018 Cuma

Genelkurmay 'Ã§atÄ±' davasÄ±nda ara karar

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–'nÃ¼n 15 TemmuzÂ darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±ndaÂ Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndakiÂ eylemlerle ilgili, sÃ¶zde "yurtta sulh konseyi" Ã¼yelerinin de aralarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±Â 224 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±Â Genelkurmay "Ã§atÄ±" davasÄ±ndaÂ ara kararÂ aÃ§Ä±klandÄ±.

Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± KampÃ¼sÃ¼'ndeki salonda gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmaya sanÄ±klar, yakÄ±nlarÄ±, mÃ¼ÅŸtekiler ve avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±.

TanÄ±k ve mÃ¼ÅŸteki beyanlarÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sanÄ±k ve avukatlarÄ±n talepleri ile duruÅŸma savcÄ±sÄ±nÄ±n mÃ¼talaasÄ±nÄ± alan mahkeme, ara kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Buna gÃ¶re, sanÄ±k eski Ã¼steÄŸmen BarÄ±ÅŸ Erdemir adli kontrol ÅŸartÄ±yla tahliye edildi, "suÃ§un vasÄ±f ve mahiyeti", "mevcut delil durumu" ve "adli kontrol ÅŸartlarÄ±nÄ±n bu aÅŸamada yetersiz kalacaÄŸÄ±" gerekÃ§esiyle diÄŸer tutuklu sanÄ±klarÄ±n mevcut halinin devamÄ±na karar verildi.

Ã–rgÃ¼tÃ¼n kriptolu haberleÅŸme programÄ± ByLock'u kullandÄ±ÄŸÄ± belirlenen sanÄ±klarÄ±n yazÄ±ÅŸma iÃ§erikleri ile internet trafik bilgilerinin ilgili kurumlardan istenilmesini kararlaÅŸtÄ±ran mahkeme, gizli tanÄ±k YaÄŸmur ile sanÄ±klarÄ±n talep ettikleri bazÄ± tanÄ±klarÄ±n dinlenmesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.

BazÄ± sanÄ±k avukatlarÄ±nÄ±n, mÃ¼vekkillerinin dosyalarÄ±nÄ±n ayrÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin talebi yerinde gÃ¶rmeyen mahkeme, dava aÅŸamasÄ±nda tutuklanan sivil sanÄ±k Birol KurubaÅŸ'Ä±n yurt dÄ±ÅŸÄ± giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸ kayÄ±tlarÄ±nÄ±n dosyaya dahil edilmesi iÃ§in mÃ¼zekkere yazÄ±lmasÄ±na hÃ¼kmetti.

AyrÄ±ca, Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde "darbeye teÅŸebbÃ¼s" suÃ§undan yargÄ±lanan sanÄ±klar Murat YanÄ±k ve Ã–zkan AydoÄŸdu ile Erzincan 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde yargÄ±lanmasÄ±na devam edilen Ekrem Ã‡aÄŸlayan'Ä±n savunmalarÄ± istendi.

15 Temmuz gecesi dÃ¶nemin Genelkurmay 2. BaÅŸkanÄ± YaÅŸar GÃ¼ler'i derdest eden darbecilere karÅŸÄ± mÃ¼cadelen veren ÃœsteÄŸmen Muhammet ReÅŸit Budak da olay gecesi yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlatmasÄ± iÃ§in mahkemeye Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±.

Davaya 2-13 Nisan'da devam edilecek.

Ä°LK DURUÅžMA 22 MAYIS'TA YAPILDI

DosyanÄ±n bir numaralÄ± ismi eski YAÅž Ã¼yesi orgeneral AkÄ±n Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n yanÄ± sÄ±ra eski tÃ¼mgeneral Mehmet DiÅŸli, eski korgeneral SatÄ± BahadÄ±r KÃ¶se, eski tuÄŸgeneral Mehmet PartigÃ¶Ã§'Ã¼n de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 224 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± 22 MayÄ±s'ta yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

BugÃ¼ne kadar gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmalarda sivil imam Birol KurubaÅŸ dÄ±ÅŸÄ±ndaki sanÄ±klarÄ±n savunmalarÄ± ile tanÄ±k ve mÃ¼ÅŸteki beyanlarÄ± alÄ±ndÄ±.

Bundan sonraki duruÅŸmalarda sanÄ±k KurubaÅŸ'Ä±n savunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan duruÅŸma savcÄ±sÄ±nÄ±n esasa iliÅŸkin mÃ¼talaasÄ± alÄ±nacak.