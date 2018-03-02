GÃ¼ncelleme: 21:45, 02 Mart 2018 Cuma

Orban'dan gÃ¶Ã§menlere karÅŸÄ± savaÅŸ Ã§aÄŸrÄ±sÄ±!

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Macaristan BaÅŸbakanÄ± Viktor Orban, "EÄŸer Macaristan'Ä± korumak istiyor veÂ gÃ¶Ã§menÂ Ã¼lkesi olmak istemiyorsak o zaman bir araya gelip birlikte savaÅŸmalÄ±yÄ±z." dedi.

Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalÄ±k konuÅŸmasÄ±nda, gÃ¶Ã§men krizi ve gÃ¼ndemdeki konulara iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±.

Macaristan'da 8 Nisan'da dÃ¼zenlenecek parlamento seÃ§imlerinde muhalefetin arka planda birbirleriyle anlaÅŸarak iktidar partisi Macar YurttaÅŸ BirliÄŸi (Fidesz) adayÄ±na karÅŸÄ± tek aday Ã§Ä±karmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden Orban, ''BugÃ¼ne kadar Jobbik ve Demokratik Koalisyon (DK) partisinin ittifak yapmasÄ± siyasi olarak fantezi olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yordu. BugÃ¼n ise bu durumu gerÃ§eklik olarak gÃ¶rÃ¼yoruz.'' diye konuÅŸtu.

Orban, Macar asÄ±llÄ± ABD'li iÅŸ adamÄ±Â George SorosÂ ve ona baÄŸlÄ± sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n Macaristan'Ä± gÃ¶Ã§men Ã¼lkesine Ã§evirmek istediÄŸini Ã¶ne sÃ¼rerek, ''EÄŸer Macaristan'Ä± korumak istiyor ve gÃ¶Ã§men Ã¼lkesi olmak istemiyorsak o zaman bir araya gelip birlikte savaÅŸmalÄ±yÄ±z.'' ifadelerini kullandÄ±.

BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin (BM) sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± krizinin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± taslaÄŸa da tepki gÃ¶steren Orban, Ã¼lkesinin sÃ¶z konusu taslaÄŸa karÅŸÄ± mÃ¼cadelesinde yalnÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ABD, Avusturya, Japonya ve Avustralya'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Polonya, Ã‡ekya, Macaristan ve Slovakya'nÄ±n oluÅŸturduÄŸu ViÅŸegrad Grubu Ãœlkeleri (V4) ile de hemfikir olduÄŸunu kaydetti.