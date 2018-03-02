Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar: Åžehitlerimizin kanÄ± yerde kalmayacak

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, "Åžehit ve gazilerimizin hiÃ§birininÂ tek damla kanÄ± yerde kalmayacak. TerÃ¶ristlerle bunlara destek veren gÃ¼Ã§ merkezleri mutlaka hÃ¼srana uÄŸratÄ±lacak." ifadesini kullandÄ±.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, Kilis ve Hatay bÃ¶lgelerinde, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda gÃ¶revli Ã§eÅŸitli birlik ve tugay karargahlarÄ±nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Orgeneral Akar'a, Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral YaÅŸar GÃ¼ler, Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Koramiral Adnan Ã–zbal ve Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Hasan KÃ¼Ã§Ã¼kakyÃ¼z de eÅŸlik etti.
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± yÃ¼rÃ¼ten operasyon birliklerine ait komuta yerlerinde, birlik komutanlarÄ± ve personeli ile bir araya gelen Orgeneral Akar, baÅŸarÄ±yla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len harekat hakkÄ±nda bilgi aldÄ±.
Akar ve beraberindeki kuvvet komutanlarÄ±, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda dÃ¼nkÃ¼ Ã§atÄ±ÅŸmalarda yaralanan ve KÄ±rÄ±khan Devlet Hastanesi'nde tedavi gÃ¶ren askerleri de ziyaret etti.
Orgeneral Akar, 2. Jandarma Komando TugayÄ±'na giderek, ÅŸehitleri nedeniyle birliÄŸe baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi, kahraman ve fedakar personele iyi dileklerde bulundu.
AÃ§Ä±klamada, Akar'Ä±n, 2. Jandarma Komando TugayÄ±'ndaki ziyaretinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmaya da yer verildi.
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼receÄŸini belirten Akar, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:
"MÃ¼cadeleye askerimiz, jandarmamÄ±z, polisimiz, gÃ¼venlik korucularÄ±mÄ±z ve Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu mensuplarÄ± ile omuz omuza en son terÃ¶rist etkisiz hale getirilinceye kadar aynÄ± azim ve kararlÄ±lÄ±kla bir bÃ¼tÃ¼n halinde devam edilecek.Â Åžehit ve gazilerimizin hiÃ§birinin tek damla kanÄ± dahi yerde kalmayacak.Â TerÃ¶ristler ile bunlara destek veren gÃ¼Ã§ merkezleri mutlaka hÃ¼srana uÄŸratÄ±lacak. Harekat esnasÄ±nda tÃ¼m faaliyetler hem askeri hem insani deÄŸerler anlamÄ±nda diÄŸer dÃ¼nya Ã¼lkelerine Ã¶rnek olacak bir ÅŸekilde icra ediliyor. Harekat bÃ¶lgesinde kalan sivillerin temel ihtiyaÃ§larÄ± Ã¶zveriyle karÅŸÄ±lanÄ±yor. SaÄŸlÄ±k hizmeti ile diÄŸer yardÄ±m malzemelerinin ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na destek saÄŸlanÄ±yor."
HarekatÄ±n temel maksatlarÄ±ndan birinin de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan her tÃ¼rlÃ¼ zulÃ¼m ve baskÄ±ya maruz kalan Suriyeli mÃ¼ltecilerin, terÃ¶ristlerden temizlenen bÃ¶lgelerde gÃ¼ven ve huzur iÃ§inde topraklarÄ±na, evlerine dÃ¶nmelerini saÄŸlamak olduÄŸunu vurgulayan Akar, "Nitekim terÃ¶ristlerden temizlenen yerlerde Suriyeli kardeÅŸlerimiz evlerine dÃ¶nmeye baÅŸladÄ±." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Orgeneral Akar, gÃ¼cÃ¼nÃ¼ asil TÃ¼rk milletinin sevgi ve gÃ¼veninden alan TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan, bugÃ¼ne kadar olduÄŸu gibi bundan sonra da vatanÄ±n bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne, devletin bekasÄ±na ve TÃ¼rk milletinin huzur ve gÃ¼venliÄŸine yÃ¶nelecek her tÃ¼rlÃ¼ tehdidin kararlÄ±lÄ±kla yok edileceÄŸini belirterek, "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸarÄ±yla yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesinde en bÃ¼yÃ¼k pay sahibi aziz ÅŸehitlerimize Allah'tan rahmet, Ã§atÄ±ÅŸmalarda yaralanan kahraman gazilerimize acil ÅŸifalar diliyorum. Åžehit ve gazilerimizin deÄŸerli ailelerine sabÄ±r temenni ediyorum." ifadesini kullandÄ±.
Orgeneral Akar, 4. Komando Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ± da ziyaret ederek, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'ndaki baÅŸarÄ±larÄ±ndan dolayÄ± tugay komutanÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere, tugay mensuplarÄ±nÄ± tebrik etti. Denetlemeler sÄ±rasÄ±nda komando beresi taktÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼len Orgeneral Akar'Ä±n ziyareti sonunda tugay personeli "Komando AndÄ±"nÄ± okudu.
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Ä°slahiye'deki MÃ¼ÅŸterek GÃ¶rev Merkezi'nden bir grup JÃ–H ve PÃ–H, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na gÃ¶nderildi.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, "Åžehit ve gazilerimizin hiÃ§birinin tek damla kanÄ± yerde kalmayacak. TerÃ¶ristlerle bunlara destek veren gÃ¼Ã§ merkezleri mutlaka hÃ¼srana uÄŸratÄ±lacak." ifadesini kullandÄ±.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Genelkurmay KarargahÄ±'ndaki eylemlere iliÅŸkin davada tutuklu sanÄ±klardan eski Ã¼steÄŸmen Erdemir adli kontrol ÅŸartÄ±yla tahliye edildi, diÄŸer tutuklu sanÄ±klarÄ±n mevcut halinin devamÄ±na karar verildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BatÄ± Afrika turunun son duraÄŸÄ± Mali'de resmi temaslarÄ±na baÅŸladÄ±.
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki birliklere takviye amaÃ§lÄ± Ã§eÅŸitli kentlerden gÃ¶nderilen 15 araÃ§lÄ±k askeri konvoy ÅžanlÄ±urfa'ya ulaÅŸtÄ±
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 2295 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma BakanÄ± Canikli'de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,42'inci gÃ¼nÃ¼ndeki Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda ÅŸimdiye kadar silahlÄ± kuvvetlerimizden 41, Ã–SO'dan da 116 ÅŸehit olduÄŸunu belirtti..
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere Ã¶zel uÃ§ak "CAN" ile TSÄ° 17.20'de Mali'nin baÅŸkenti Bamako'ya geldiÄŸi bildirildi
Bilinen ve en fazla can kaybÄ±na yol aÃ§an 10 depremde 2,5 milyondan fazla kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.
MÄ°T'in 90'Ä±ncÄ± kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ne Ã¶zel oluÅŸturulan ve TÃ¼rk istihbarat tarihinin deÄŸiÅŸik dÃ¶nemlerine ait bazÄ± dokÃ¼man ve istihbari ekipmanÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± Temas Sergisi, 5 Mart-3 Haziran tarihlerinde ziyarete aÃ§Ä±k olacak
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Senegal CumhurbaÅŸkanÄ± Sall tarafÄ±ndan resmi tÃ¶renle uÄŸurlandÄ±
Edirne'de TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± geÃ§tikten sonra jandarma tarafÄ±ndan yakalanan 2 Yunan askeri Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemede tutuklandÄ±.
Marmara ve Ege bÃ¶lgeleri ile BatÄ± Akdenizâ€™in iÃ§ kesimleri, BatÄ± Karadeniz, Ä°Ã§ Anadolu, Orta ve DoÄŸu Karadeniz'in iÃ§ kesimlerinde yarÄ±n kuvvetli rÃ¼zgar ve fÄ±rtÄ±na bekleniyor
YanlÄ±ÅŸlÄ±kla sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§tiÄŸini sÃ¶yleyen Yunanistan ordusuna mensup teÄŸmen ve astsubay rÃ¼tbelerindeki 2 asker yakalandÄ±
Meslekten ihraÃ§ edilenlere iliÅŸkin 6 bin 400 baÅŸvuruda karara varan OHAL Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonu, 100 mÃ¼racaatta mesleÄŸe iadeye hÃ¼kmetti.
TÃœÄ°K'in aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± 2017 yÄ±lÄ± evlenme ve boÅŸanma istatistiklerine gÃ¶re, evlenen Ã§iftlerin sayÄ±sÄ± Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 4,2 azalÄ±rken, boÅŸanma sayÄ±sÄ± bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 1,8 arttÄ±
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu havanÄ±n hakim olacaÄŸÄ± Marmara BÃ¶lgesi'nde, sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n hissedilir derecede artarak, mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor