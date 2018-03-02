22:05, 02 Mart 2018 Cuma

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar: Åžehitlerimizin kanÄ± yerde kalmayacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, "Åžehit ve gazilerimizin hiÃ§birininÂ tek damla kanÄ± yerde kalmayacak. TerÃ¶ristlerle bunlara destek veren gÃ¼Ã§ merkezleri mutlaka hÃ¼srana uÄŸratÄ±lacak." ifadesini kullandÄ±.

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, Kilis ve Hatay bÃ¶lgelerinde, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda gÃ¶revli Ã§eÅŸitli birlik ve tugay karargahlarÄ±nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Orgeneral Akar'a, Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral YaÅŸar GÃ¼ler, Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Koramiral Adnan Ã–zbal ve Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Hasan KÃ¼Ã§Ã¼kakyÃ¼z de eÅŸlik etti.

Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± yÃ¼rÃ¼ten operasyon birliklerine ait komuta yerlerinde, birlik komutanlarÄ± ve personeli ile bir araya gelen Orgeneral Akar, baÅŸarÄ±yla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len harekat hakkÄ±nda bilgi aldÄ±.

Akar ve beraberindeki kuvvet komutanlarÄ±, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda dÃ¼nkÃ¼ Ã§atÄ±ÅŸmalarda yaralanan ve KÄ±rÄ±khan Devlet Hastanesi'nde tedavi gÃ¶ren askerleri de ziyaret etti.

Orgeneral Akar, 2. Jandarma Komando TugayÄ±'na giderek, ÅŸehitleri nedeniyle birliÄŸe baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi, kahraman ve fedakar personele iyi dileklerde bulundu.

"ÅžEHÄ°T VE GAZÄ°LERÄ°MÄ°ZÄ°N HÄ°Ã‡BÄ°RÄ°NÄ°N TEK DAMLA KANI DAHÄ° YERDE KALMAYACAK"

AÃ§Ä±klamada, Akar'Ä±n, 2. Jandarma Komando TugayÄ±'ndaki ziyaretinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmaya da yer verildi.

Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼receÄŸini belirten Akar, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"MÃ¼cadeleye askerimiz, jandarmamÄ±z, polisimiz, gÃ¼venlik korucularÄ±mÄ±z ve Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu mensuplarÄ± ile omuz omuza en son terÃ¶rist etkisiz hale getirilinceye kadar aynÄ± azim ve kararlÄ±lÄ±kla bir bÃ¼tÃ¼n halinde devam edilecek.Â Åžehit ve gazilerimizin hiÃ§birinin tek damla kanÄ± dahi yerde kalmayacak.Â TerÃ¶ristler ile bunlara destek veren gÃ¼Ã§ merkezleri mutlaka hÃ¼srana uÄŸratÄ±lacak. Harekat esnasÄ±nda tÃ¼m faaliyetler hem askeri hem insani deÄŸerler anlamÄ±nda diÄŸer dÃ¼nya Ã¼lkelerine Ã¶rnek olacak bir ÅŸekilde icra ediliyor. Harekat bÃ¶lgesinde kalan sivillerin temel ihtiyaÃ§larÄ± Ã¶zveriyle karÅŸÄ±lanÄ±yor. SaÄŸlÄ±k hizmeti ile diÄŸer yardÄ±m malzemelerinin ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na destek saÄŸlanÄ±yor."

HarekatÄ±n temel maksatlarÄ±ndan birinin de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan her tÃ¼rlÃ¼ zulÃ¼m ve baskÄ±ya maruz kalan Suriyeli mÃ¼ltecilerin, terÃ¶ristlerden temizlenen bÃ¶lgelerde gÃ¼ven ve huzur iÃ§inde topraklarÄ±na, evlerine dÃ¶nmelerini saÄŸlamak olduÄŸunu vurgulayan Akar, "Nitekim terÃ¶ristlerden temizlenen yerlerde Suriyeli kardeÅŸlerimiz evlerine dÃ¶nmeye baÅŸladÄ±." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Orgeneral Akar, gÃ¼cÃ¼nÃ¼ asil TÃ¼rk milletinin sevgi ve gÃ¼veninden alan TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan, bugÃ¼ne kadar olduÄŸu gibi bundan sonra da vatanÄ±n bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne, devletin bekasÄ±na ve TÃ¼rk milletinin huzur ve gÃ¼venliÄŸine yÃ¶nelecek her tÃ¼rlÃ¼ tehdidin kararlÄ±lÄ±kla yok edileceÄŸini belirterek, "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸarÄ±yla yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesinde en bÃ¼yÃ¼k pay sahibi aziz ÅŸehitlerimize Allah'tan rahmet, Ã§atÄ±ÅŸmalarda yaralanan kahraman gazilerimize acil ÅŸifalar diliyorum. Åžehit ve gazilerimizin deÄŸerli ailelerine sabÄ±r temenni ediyorum." ifadesini kullandÄ±.

KOMANDO ANDI OKUNDU

Orgeneral Akar, 4. Komando Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ± da ziyaret ederek, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'ndaki baÅŸarÄ±larÄ±ndan dolayÄ± tugay komutanÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere, tugay mensuplarÄ±nÄ± tebrik etti. Denetlemeler sÄ±rasÄ±nda komando beresi taktÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼len Orgeneral Akar'Ä±n ziyareti sonunda tugay personeli "Komando AndÄ±"nÄ± okudu.

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