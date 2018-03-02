GÃ¼ncelleme: 23:30, 02 Mart 2018 Cuma

Bir grup JÃ–H ve PÃ–H, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda





Ä°slahiye'deki MÃ¼ÅŸterek GÃ¶rev Merkezi'nden bir grup JÃ–H ve PÃ–H, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na gÃ¶nderildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi SuriyeÂ sÄ±nÄ±rÄ±nda konuÅŸlu birliklereÂ takviyeÂ amaÃ§lÄ± gÃ¶nderilenÂ Jandarma Ã–zel HarekatÂ (JÃ–H) veÂ Polis Ã–zel HarekatÂ (PÃ–H) ekipleri, Gaziantep'in Ä°slahiye ilÃ§esindeki MÃ¼ÅŸterek GÃ¶rev Merkezi'nden yola Ã§Ä±ktÄ±. TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince (TSK) Afrin'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri PYD/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶revli JÃ–H ve PÃ–H ekipleri ile gÃ¼venlik korucularÄ±, Ä°slahiye ilÃ§esinde kurulan Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼ÅŸterek GÃ¶rev Merkezi'nden zÄ±rhlÄ± araÃ§lar ve minibÃ¼slerle sÄ±nÄ±ra doÄŸru hareket etti. Askeri ve sivil araÃ§larÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir askeri helikopter de gÃ¼venlik amaÃ§lÄ± konvoya eÅŸlik etmek Ã¼zere havalandÄ±.

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