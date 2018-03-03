GÃ¼ncelleme: 01:50, 03 Mart 2018 Cumartesi

Esed rejimi DoÄŸu Guta'da 23 sivili daha katletti





Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin, BM'nin "insani ateÅŸkes" kararÄ±na raÄŸmen DoÄŸu Guta'ya dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda 23 sivilin daha hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BeÅŸÅŸar Esed rejiminin, 5 yÄ±ldÄ±r abluka altÄ±nda tuttuÄŸuÂ DoÄŸu Guta'ya, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK) kararÄ± ve Rusya'nÄ±n ilan ettiÄŸi 5 saatlik ateÅŸkese raÄŸmen, dÃ¼zenlediÄŸi hava ve kara saldÄ±rÄ±larda 23 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti. DoÄŸu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden edinilen bilgilere gÃ¶re, Esed rejimi ve destekÃ§ileri, BMGK ateÅŸkes kararÄ± ve ardÄ±ndan Rusya'nÄ±n her gÃ¼n yerel saatle 09.00-14.00 (TSÄ° 10.00-15.00) arasÄ±nda geÃ§erli olacak ÅŸekilde ilan ettiÄŸi ateÅŸkese raÄŸmen DoÄŸu Guta'yÄ± vurmaya dÃ¼n de devam etti. Rejim gÃ¼Ã§leri, DoÄŸu Guta'nÄ±n Doma, Beyt Seva, Otaya, Misraba, Sakba, Kefer Batna ve El AÅŸari'deki sivil yerleÅŸim yerlerine hava ve kara saldÄ±rÄ±larÄ± dÃ¼zenledi. SaldÄ±rÄ±larda, Doma'da 14, Beyt Seva'da 3, Otaya'da 1, Misraba'da 1, Sakba'da 1, Kefer Batna'da 1 ve El AÅŸari mahallesinde 2 sivil olmak Ã¼zere toplam 23 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Sivil Savunma verilerine gÃ¶re, Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin, DoÄŸu Guta'ya 19 Åžubat-2 Mart tarihleri arasÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda 674 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 2 bin 278 sivil yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. BÃ¶ylece, DoÄŸu Guta'daki hava ve kara saldÄ±rÄ±larÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 697'ye yÃ¼kseldi. Â

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