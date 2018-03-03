Türkiye Maarif Vakfı Sudan Okulları ilk mezunlarını verdi

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Sudan Okullarının ilk mezuniyet töreninde, ilkokul ve lise düzeyinde 120 öğrenciye belgeleri verildi.
Okul bahçesinde düzenlenen mezuniyet törenine, Sudan Eğitim Bakanlığı ve TMV Mütevelli Heyeti üyelerinin yanı sıra çok sayıda öğrenci velisi katıldı.
Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, törende yaptığı konuşmada, TMV'den mezun olan öğrencilerin gelecekte en iyi şekilde ülkelerini temsil edeceğini söyledi.
TMV Okullarının Sudan'ın en iyi okulu olma yolunda ilerlediğini belirten Neziroğlu, "Bazıları TMV'nin bu başarısını karalamaya çalışıyor. Bunlar Türkiye düşmanı, Sudan düşmanı FETÖ'cülerdir. Bunlarla mücadelemize devam edeceğiz." diye konuştu.
Konuşmaların ardından ilkokul ve lise düzeyinde 120 öğrenciye mezuniyet belgeleri verildi.
Etkinlik, öğrencilerin hazırladığı Türkçe gösterilerin ardından sona erdi.
TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Mustafa Göksu, yaptığı açıklamada, belgelerini alan öğrencilere gelecek hayatlarında başarılar diledi.
TMV'nin dünyanın birçok yerinde ülkesine faydalı nesiller yetiştirdiğine dikkati çeken Göksu, "TMV, dünyanın 32 yerinde 10 binden fazla öğrencisiyle çalışmalarına devam ediyor. Türkiye'nin eğitim metodunu ve tecrübelerini gittiğimiz ülkelere götürüyoruz." dedi.
Göksu, Sudan'ın farklı bir yapıya sahip olduğunu belirterek, "Burada sadece Sudanlı öğrencilere eğitim vermiyoruz. Yemenli, Suriyeli, Filistinli olmak üzere farklı milletlerden öğrencilerimiz var. Bu sayede o ülkelerin insan kaynağına da katkı sağlamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.
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