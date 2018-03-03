GÃ¼ncelleme: 02:21, 03 Mart 2018 Cumartesi

Yemen'de yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 45 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti





Husiler Dali kentine baÄŸlÄ± Kutube ilÃ§esinde meÅŸru yÃ¶netime ait bir mevziye saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi.SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã§Ä±kan ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalarda Husilerden 45 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Yemen'inÂ SanaÂ veÂ DaliÂ kentlerinde meÅŸru yÃ¶netime baÄŸlÄ± ordu ileÂ HusilerÂ arasÄ±nda yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalardaÂ Husilerden 45 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼Â bildirildi. Yerel kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Husiler Dali kentine baÄŸlÄ± Kutube ilÃ§esinde meÅŸru yÃ¶netime ait bir mevziye saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi. SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã§Ä±kan ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalarda Husilerden 25 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 15 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ã–te yandan ordu gÃ¼Ã§lerinin, Sana'nÄ±n Erheb ilÃ§esine baÄŸlÄ± Heran bÃ¶lgesinde ilerleme kaydettiÄŸi ve Husilerin elindeki, doÄŸu kesimindeki Nehem ilÃ§esi ile Cevf kentini birbirine baÄŸlayan yola bakan mevzileri kontrol altÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±. YaÅŸanan ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalarda 3'Ã¼ Ã¼st dÃ¼zey 20 Husi militanÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, bÃ¶lgedeki Husilerin arkalarÄ±nda ceset ve cephaneleri bÄ±rakarak kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Uzun sÃ¼redir siyasi istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n hÃ¼kÃ¼m sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Yemen'de, Husiler ile meÅŸru yÃ¶netime baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§ler arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmalar yaÅŸanÄ±yor. Husiler, EylÃ¼l 2014'ten bu yana baÅŸkent Sana ve bazÄ± bÃ¶lgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§leri ise Mart 2015'ten beri Husilere karÅŸÄ± Yemen hÃ¼kÃ¼metine destek veriyor.Â

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