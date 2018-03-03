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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
07:07, 03 Mart 2018 Cumartesi
Amerika
GÃ¼ncelleme: 02:40, 03 Mart 2018 Cumartesi

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Trump'Ä±n ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi planÄ±na iÅŸ dÃ¼nyasÄ±ndan tepki
Trump'Ä±n ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi planÄ±na iÅŸ dÃ¼nyasÄ±ndan tepki

Trump'Ä±n ithal Ã§elik ve alÃ¼minyuma ek gÃ¼mrÃ¼k vergileri getirme planÄ±, ABD'li iÅŸ organizasyonlarÄ± ve ÅŸirketlerinden tepki topladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n gelecek hafta aÃ§Ä±klanmasÄ± beklenenÂ ithalÂ Ã§elikÂ veÂ alÃ¼minyumaÂ sÄ±rasÄ±yla yÃ¼zde 25 ve yÃ¼zde 10 ek gÃ¼mrÃ¼kÂ vergileriÂ getirme planÄ±Â ABD'li iÅŸ organizasyonlarÄ±Â ve ÅŸirketlerindenÂ tepki Ã§ekti.

ABD'nin Perakende EndÃ¼strisi Liderleri BirliÄŸinden (RILA) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Trump'Ä±n planÄ±nÄ±n geniÅŸ biÃ§imde uygulanmasÄ± durumunda ek gÃ¼mrÃ¼k vergilerinin Ã¼lkede bÃ¼tÃ¼n sektÃ¶rleri etkileyeceÄŸi vurgulandÄ±.

AÃ§Ä±klamada, Trump'Ä±n ek gÃ¼mrÃ¼k vergileri getirmesinin, diÄŸer Ã¼lkelerin ticari misillemelerine yol aÃ§acaÄŸÄ±, ticaret savaÅŸÄ±na neden olabileceÄŸi ve AmerikalÄ± ihracatÃ§Ä±larÄ± olumsuz etkileyeceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.

ABD Ulusal Perakendeciler BirliÄŸinden (NRF) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da Ã§elik ve alÃ¼minyum gibi ham maddelerin maliyetlerinin artmasÄ± durumunda konserve edilmiÅŸ mallardan elektronik ve otomotive kadar birÃ§ok alanda fiyatlarÄ±n artacaÄŸÄ±na dikkat Ã§ekildi ve "HiÃ§ ÅŸÃ¼phesiz bu plan AmerikalÄ± aileler iÃ§in vergi anlamÄ±na geliyor." ifadesine yer verildi.

Trump'Ä±n tek taraflÄ± politikasÄ±ndan ABD'nin kazanÃ§ saÄŸlamayacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ± Ã§izilen aÃ§Ä±klamada, ABD'li ÅŸirketlerin yurt dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¼retilen mallarÄ± iÃ§in de pazar payÄ±nÄ±n azalabileceÄŸi uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

Amerikan Otomotiv PolitikalarÄ± Konseyinin (AAPC) aÃ§Ä±klamasÄ±nda ise Trump'Ä±n ek gÃ¼mrÃ¼k vergilerinin Ã¼lkede Ã§elik ve alÃ¼minyum fiyatlarÄ±nÄ± arttÄ±racaÄŸÄ± vurgulanÄ±rken, planÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesi halinde 7 milyon kiÅŸiye istihdam saÄŸlayan Amerikan otomotiv endÃ¼strisinin rekabet aÃ§Ä±sÄ±ndan dezavantajlÄ± bir duruma gireceÄŸi kaydedildi.

Ã–te yandan ABD'nin en bÃ¼yÃ¼k Ã§elik Ã¼reticilerinden U.S. Steel ise Trump'Ä±n planÄ±na destek verdi.

U.S. Steel Ãœst YÃ¶neticisi David Burritt, basÄ±n mensuplarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Trump'Ä±n getirmeyi planladÄ±ÄŸÄ± ek gÃ¼mrÃ¼k vergilerinin ABD'nin Ã§Ä±karlarÄ± iÃ§in Ã¶nemli olduÄŸunu savundu.

ABD'nin AlÃ¼minyum BirliÄŸi de Trump'Ä±n planÄ±nÄ±n Ã¼lkenin alÃ¼minyum sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ gÃ¼Ã§lendireceÄŸine dikkati Ã§ekerek, planÄ±n Amerikan firmalarÄ±yla yabancÄ± ÅŸirketler arasÄ±nda eÅŸit ÅŸartlar oluÅŸturacaÄŸÄ±na inanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

MOODY'TEN UYARI

ABD'li uluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Moody's ise hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporda, Ã§elik ve alÃ¼minyuma ek gÃ¼mrÃ¼k vergileri getirilmesi durumunda nihai Ã¼rÃ¼n fiyatlarÄ± Ã¼zerinde yukarÄ± yÃ¶nlÃ¼ baskÄ± oluÅŸabileceÄŸi vurgulandÄ±.

Ek gÃ¼mrÃ¼k vergilerinin enflasyonla ilgili endiÅŸeleri de arttÄ±racaÄŸÄ±na iÅŸaret edilen raporda, Ã§elik ve alÃ¼minyum ham maddelerini kullanan ABD'li imalatÃ§Ä±larÄ±n kÃ¼resel rekabet gÃ¼cÃ¼nÃ¼n azalacaÄŸÄ± belirtildi.

Raporda ayrÄ±ca ABD'de ocak ve ÅŸubat aylarÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gÃ¶steren otomobil satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n bu sene geÃ§en yÄ±la kÄ±yasla azalmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸi ifade edildi.

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, dÃ¼n, gelecek hafta iÃ§inde ithal Ã§elik ve alÃ¼minyuma sÄ±rasÄ±yla yÃ¼zde 25 ve yÃ¼zde 10 oranlarÄ±nda ek gÃ¼mrÃ¼k vergileri getirileceÄŸini duyurmuÅŸtu.



Ä°lgili Konular trump ABD
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