GÃ¼ncelleme: 09:58, 03 Mart 2018 Cumartesi

Ä°talya'da seÃ§im yasaklarÄ± baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°talya'da yarÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirilecekÂ genel seÃ§imlerÂ Ã¶ncesi siyasi partilerin cuma gÃ¼nÃ¼ son miting ve konuÅŸmalarÄ±nÄ± yapmasÄ±yla Ã¼lkede seÃ§im kampanyasÄ± dÃ¶nemi sona erdi.

Ä°talya'da siyasi partiler, genel seÃ§imlere iliÅŸkin son mitinglerini dÃ¼zenledi, konuÅŸmalarÄ±nÄ± yaptÄ±. BÃ¶ylece Ã¼lkede kampanya dÃ¶nemi tamamlandÄ± ve seÃ§im yasaklarÄ± cumartesi gÃ¼nÃ¼ itibarÄ±yla baÅŸladÄ±.

Ä°talyan ANSA ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, 5 YÄ±ldÄ±z Hareketi (M5S), baÅŸkent Roma'daki Halk MeydanÄ±'nda (Piazza del Popolo) BaÅŸbakan adayÄ± Luigi Di Maio, partinin kurucusu Beppe Grillo, parti Ã¼yelerinden Alessandro Di Battista, M5S'ye mensup Roma Belediye BaÅŸkanÄ± Virginia Raggi ve partinin Lazio bÃ¶lgesi adayÄ± Roberta Lombardi'nin katÄ±lÄ±mÄ±yla miting dÃ¼zenledi.

Partinin BaÅŸbakan adayÄ± Di Maio, seÃ§imlerde Ã§oÄŸunluÄŸu elde edip iÅŸ baÅŸÄ±na gelirse ilk iÅŸinin "milletvekili maaÅŸlarÄ±nÄ±n yarÄ±ya indirilmesi, milletvekillerinin Ã¶mÃ¼r boyu aldÄ±klarÄ± maaÅŸlarÄ±n iptal edilmesi ve elde edilecek bÃ¼tÃ§eyle aile ve emeklilere yardÄ±m edilmesine iliÅŸkin kararname Ã§Ä±karmak" olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Di Maio, ayrÄ±ca "son seÃ§im anketlerine gÃ¶re 5 YÄ±ldÄ±z Hareketi iÃ§in muhalefet dÃ¶neminin sona erdiÄŸini ve iktidar zamanÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±" dile getirdi.

"PD, GÃœVENLÄ°K VE BÃœYÃœMEYÄ° SAÄžLAYACAK TEK GÃœÃ‡"

Ä°talya'da hÃ¼kÃ¼metin bÃ¼yÃ¼k ortaÄŸÄ± ve seÃ§imlere merkez sol ittifakÄ± iÃ§inde giren Demokrat Parti (PD) ise tek bir bÃ¼yÃ¼k miting yerine Ä°talya'nÄ±n "100 ÅŸehrinde birden" yapÄ±lan etkinliklerle seÃ§im kampanyasÄ±na son vermeyi tercih etti.

Floransa'da bulunan PD'nin lideri Matteo Renzi, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle seÃ§im kampanyasÄ±nÄ± bir tiyatro salonunda sonlandÄ±rdÄ±. Ãœlkenin Ã¶nde gelen gazetelerinden La Repubblica'nÄ±n haberine gÃ¶re Renzi, "Demokrat Parti, gÃ¼venlik ve bÃ¼yÃ¼meyi saÄŸlayacak tek gÃ¼Ã§. Hala yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 20 kararsÄ±z seÃ§men var. Bu saatlerde alÄ±nacak karar, gelecek 5 yÄ±lÄ± belirleyecek." dedi.

ESKÄ° GENERAL PAPPALARDO, TEMSÄ°LCÄ°LER MECLÄ°SÄ° BAÅžKANI BOLDRÄ°NÄ°'YÄ° "TUTUKLAMAYA" Ã‡ALIÅžTI

Ä°talya'da Senato BaÅŸkanÄ± Pietro Grasso liderliÄŸindeki Ã–zgÃ¼r ve EÅŸit (LeU) partisi de Palermo'da dÃ¼zenlediÄŸi mitingle seÃ§im kampanyasÄ±nÄ± noktaladÄ±.

La Repubblica'nÄ±n haberine gÃ¶re, Temsilciler Meclisi BaÅŸkanÄ± ve Ã–zgÃ¼r ve EÅŸit partisinden Laura Boldrini, Milano'da bir etkinlikte konuÅŸmasÄ±nÄ± yaparken, eski general Antonio Pappalardo, Boldrini'ye suÃ§lamalar yÃ¶nelterek "tutuklamaya" Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Salondaki gÃ¼venlik gÃ¶revlileri, daha Ã¶nce baÅŸka siyasetÃ§ilere de aynÄ±sÄ±nÄ± yapmaya Ã§alÄ±ÅŸan Pappalardo ve yanÄ±ndaki destekÃ§ilerini dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kardÄ±.

"PAZAR GÃœNÃœ Ä°Ã‡Ä°N SAKÄ°N VE POZÄ°TÄ°FÄ°M"

Eski BaÅŸbakan ve merkez saÄŸ ittifakÄ±nÄ±n Ã¶nde gelen partisi Forza Italia'nÄ±n lideri Silvio Berlusconi ise seÃ§im kampanyasÄ±nÄ± bir televizyon kanalÄ±ndaki konuÅŸmasÄ±yla bitirdi.

Berlusconi, Forza Italia'nÄ±n BaÅŸbakan adayÄ± Avrupa Parlamentosu (AP) BaÅŸkanÄ± Antonio Tajani ile "Ä°talya'nÄ±n gÃ¼neyinde 500 bin istihdam saÄŸlayacaklarÄ±nÄ±" belirtti. Berlusconi, seÃ§imlere iliÅŸkin, "Bu sabah kalktÄ±ÄŸÄ±mda aynada kendime baktÄ±m ve gÃ¼lÃ¼msedim. Pazar gÃ¼nÃ¼ iÃ§in sakin ve pozitif hissediyorum." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

Merkez saÄŸ ittifakÄ±nda yer alan aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Lig partisinin lideri Matteo Salvini de son seÃ§im konuÅŸmasÄ±nÄ± Milano'da yaptÄ±. Ä°ttifaktaki bir diÄŸer aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± parti "Ä°talya'nÄ±n KardeÅŸleri"nin lideri Giorgia Meloni ise Roma'nÄ±n gÃ¼neyindeki Latina ÅŸehrinde seÃ§menlere seslendi.

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