Ä°talya'da seÃ§im yasaklarÄ± baÅŸladÄ±

Ä°talya'da yarÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirilecekÂ genel seÃ§imlerÂ Ã¶ncesi siyasi partilerin cuma gÃ¼nÃ¼ son miting ve konuÅŸmalarÄ±nÄ± yapmasÄ±yla Ã¼lkede seÃ§im kampanyasÄ± dÃ¶nemi sona erdi.
Ä°talya'da siyasi partiler, genel seÃ§imlere iliÅŸkin son mitinglerini dÃ¼zenledi, konuÅŸmalarÄ±nÄ± yaptÄ±. BÃ¶ylece Ã¼lkede kampanya dÃ¶nemi tamamlandÄ± ve seÃ§im yasaklarÄ± cumartesi gÃ¼nÃ¼ itibarÄ±yla baÅŸladÄ±.
Ä°talyan ANSA ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, 5 YÄ±ldÄ±z Hareketi (M5S), baÅŸkent Roma'daki Halk MeydanÄ±'nda (Piazza del Popolo) BaÅŸbakan adayÄ± Luigi Di Maio, partinin kurucusu Beppe Grillo, parti Ã¼yelerinden Alessandro Di Battista, M5S'ye mensup Roma Belediye BaÅŸkanÄ± Virginia Raggi ve partinin Lazio bÃ¶lgesi adayÄ± Roberta Lombardi'nin katÄ±lÄ±mÄ±yla miting dÃ¼zenledi.
Partinin BaÅŸbakan adayÄ± Di Maio, seÃ§imlerde Ã§oÄŸunluÄŸu elde edip iÅŸ baÅŸÄ±na gelirse ilk iÅŸinin "milletvekili maaÅŸlarÄ±nÄ±n yarÄ±ya indirilmesi, milletvekillerinin Ã¶mÃ¼r boyu aldÄ±klarÄ± maaÅŸlarÄ±n iptal edilmesi ve elde edilecek bÃ¼tÃ§eyle aile ve emeklilere yardÄ±m edilmesine iliÅŸkin kararname Ã§Ä±karmak" olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Di Maio, ayrÄ±ca "son seÃ§im anketlerine gÃ¶re 5 YÄ±ldÄ±z Hareketi iÃ§in muhalefet dÃ¶neminin sona erdiÄŸini ve iktidar zamanÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±" dile getirdi.
Ä°talya'da hÃ¼kÃ¼metin bÃ¼yÃ¼k ortaÄŸÄ± ve seÃ§imlere merkez sol ittifakÄ± iÃ§inde giren Demokrat Parti (PD) ise tek bir bÃ¼yÃ¼k miting yerine Ä°talya'nÄ±n "100 ÅŸehrinde birden" yapÄ±lan etkinliklerle seÃ§im kampanyasÄ±na son vermeyi tercih etti.
Floransa'da bulunan PD'nin lideri Matteo Renzi, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle seÃ§im kampanyasÄ±nÄ± bir tiyatro salonunda sonlandÄ±rdÄ±. Ãœlkenin Ã¶nde gelen gazetelerinden La Repubblica'nÄ±n haberine gÃ¶re Renzi, "Demokrat Parti, gÃ¼venlik ve bÃ¼yÃ¼meyi saÄŸlayacak tek gÃ¼Ã§. Hala yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 20 kararsÄ±z seÃ§men var. Bu saatlerde alÄ±nacak karar, gelecek 5 yÄ±lÄ± belirleyecek." dedi.
Ä°talya'da Senato BaÅŸkanÄ± Pietro Grasso liderliÄŸindeki Ã–zgÃ¼r ve EÅŸit (LeU) partisi de Palermo'da dÃ¼zenlediÄŸi mitingle seÃ§im kampanyasÄ±nÄ± noktaladÄ±.
La Repubblica'nÄ±n haberine gÃ¶re, Temsilciler Meclisi BaÅŸkanÄ± ve Ã–zgÃ¼r ve EÅŸit partisinden Laura Boldrini, Milano'da bir etkinlikte konuÅŸmasÄ±nÄ± yaparken, eski general Antonio Pappalardo, Boldrini'ye suÃ§lamalar yÃ¶nelterek "tutuklamaya" Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Salondaki gÃ¼venlik gÃ¶revlileri, daha Ã¶nce baÅŸka siyasetÃ§ilere de aynÄ±sÄ±nÄ± yapmaya Ã§alÄ±ÅŸan Pappalardo ve yanÄ±ndaki destekÃ§ilerini dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kardÄ±.
Eski BaÅŸbakan ve merkez saÄŸ ittifakÄ±nÄ±n Ã¶nde gelen partisi Forza Italia'nÄ±n lideri Silvio Berlusconi ise seÃ§im kampanyasÄ±nÄ± bir televizyon kanalÄ±ndaki konuÅŸmasÄ±yla bitirdi.
Berlusconi, Forza Italia'nÄ±n BaÅŸbakan adayÄ± Avrupa Parlamentosu (AP) BaÅŸkanÄ± Antonio Tajani ile "Ä°talya'nÄ±n gÃ¼neyinde 500 bin istihdam saÄŸlayacaklarÄ±nÄ±" belirtti. Berlusconi, seÃ§imlere iliÅŸkin, "Bu sabah kalktÄ±ÄŸÄ±mda aynada kendime baktÄ±m ve gÃ¼lÃ¼msedim. Pazar gÃ¼nÃ¼ iÃ§in sakin ve pozitif hissediyorum." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
Merkez saÄŸ ittifakÄ±nda yer alan aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Lig partisinin lideri Matteo Salvini de son seÃ§im konuÅŸmasÄ±nÄ± Milano'da yaptÄ±. Ä°ttifaktaki bir diÄŸer aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± parti "Ä°talya'nÄ±n KardeÅŸleri"nin lideri Giorgia Meloni ise Roma'nÄ±n gÃ¼neyindeki Latina ÅŸehrinde seÃ§menlere seslendi.
Â
Azerbaycan ordusunun, cephe hattÄ±nda Ermenistan'a ait insansÄ±z hava aracÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi
Suriye'de BMGK'nÄ±n 24 Åžubat'ta aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± "insani ateÅŸkes" kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geÃ§en ilk 6 gÃ¼nde 146 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
KÄ±rgÄ±zistan'da 3 Mart Devlet BayraÄŸÄ± GÃ¼nÃ¼ Ã¼lke genelinde Ã§eÅŸitli etkinliklerle kutlandÄ±
SaakaÅŸvili'nin taraftarlarÄ±nÄ±n parlamento Ã¶nÃ¼nde kurduÄŸu onlarca Ã§adÄ±rdan oluÅŸan bÃ¶lgeye polisin dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda, 101 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Almanya'da, CDU/CSU ve SPD'nin hÃ¼kÃ¼met kurma hedefiyle yaptÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonucunda Ã¼zerinde anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± koalisyon protokolÃ¼ne iliÅŸkin SPD Ã¼yelerinin kararÄ± yarÄ±n aÃ§Ä±klanacak
Azerbaycan tarÄ±m, turizm gibi sektÃ¶rlerin yanÄ± sÄ±ra Ã§eÅŸitli zanaatlarÄ±n yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in teÅŸvik programlarÄ± uygulamaya baÅŸladÄ±
Ä°talya'da yaklaÅŸÄ±k 51 milyon seÃ§men, Temsilciler Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunun yeni Ã¼yelerini belirlemek iÃ§in yarÄ±n sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek
Ã‡in'in gelecek 5 yÄ±lÄ±na yÃ¶n verecek yasal dÃ¼zenlemeler ve reformlarÄ±n karara baÄŸlanÄ±p yÃ¶netim kadrolarÄ±nÄ±n belirleneceÄŸi 'Ã‡ifte ToplantÄ±lar' baÅŸladÄ±
Almanya'da'da geÃ§en sene 950 Ä°slamofobik saldÄ±rÄ± kayÄ±t altÄ±na alÄ±ndÄ±
Arap Doktorlar BirliÄŸi Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Dr. Abdulkavi eÅŸ-Åžumeyri, Arap YarÄ±madasÄ±'nÄ±n en yoksul Ã¼lkesi Yemen'de, yaz aylarÄ±nda gÃ¶rÃ¼lmesi muhtemel bir humma ve sÄ±tma salgÄ±nÄ±nÄ±n 'insanlÄ±k faciasÄ±na yol aÃ§abileceÄŸi' uyarÄ±sÄ±nda bulundu
Ä°talya'da yarÄ±n yapÄ±lacak seÃ§im Ã¶ncesinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len kampanyalara damgasÄ±nÄ± vuran konu "faÅŸizm gerginliÄŸi" oldu
Ã–zbekistan'da faaliyeti yasaklanan "Erk" partisi Ã¼yesi ve muhalif gazeteci Yusuf Rozimuradov serbest kaldÄ±
Ä°srail polisi, bebekli Filistinli Ã§iftin Ã¼zerine gaz bombasÄ± atarken gÃ¶rÃ¼ldÃ¼
Ä°sveÃ§'in baÅŸkenti Stockholm'daki Karolinska EnstitÃ¼sÃ¼nÃ¼n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± raporda, Ã¼lkede geÃ§en yÄ±l 12 refakatsiz mÃ¼lteci Ã§ocuÄŸun intihar ettiÄŸi belirtildi. Ã‡ocuk ve GenÃ§ Psikiyatri Merkezinden yapÄ±lan aÃ§Ä±lmada ise, intihar eden mÃ¼lteci Ã§ocuk sayÄ±sÄ±nÄ±n gerÃ§eÄŸi tam olarak yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± ve durumun daha vahim olduÄŸu kaydedildi
ABD'nin KuzeydoÄŸu kÄ±yÄ±sÄ±nda etkili olan ÅŸiddetli rÃ¼zgar ve yaÄŸmur, sel ve su baskÄ±nlarÄ±na ve elektrik kesintilerine neden oldu, tren seferleri ile 5 bin 500'den fazla uÃ§uÅŸ iptal edildi.
Ä°srail Maliye BakanÄ± Kahlon, 2019 yÄ±lÄ± iÃ§in hazÄ±rlanan bÃ¼tÃ§e tasarÄ±sÄ± vaktinde onaylanmadÄ±ÄŸÄ± takdirde hÃ¼kÃ¼metten Ã§ekilme tehdidinde bulundu