Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ± 2 bin 400'Ã¼ aÅŸtÄ±

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince,Â Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 2434 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, harekat kapsamÄ±nda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž mensuplarÄ±nÄ±n etkisiz hale getirilmesine yÃ¶nelik kara ve hava operasyonlarÄ± devam ediyor.
HarekatÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ± 2434 oldu.
TSK ve Ã–SO, Afrin'in Ramadiye ve Hamilek kÃ¶ylerini terÃ¶ristlerden temizledi.
TSK ve operasyonlara destek veren Ã–SO gÃ¼Ã§leri, harekatÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana YPG/PKK-DEAÅž'Ä±n iÅŸgalindeki Afrin'de biri belde merkezi, 93'i kÃ¶y, 6'sÄ± kÃ¶y altÄ± yerleÅŸim ve 21'i stratejik daÄŸ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait Ã¼s olmak Ã¼zere 122 noktayÄ± ele geÃ§irdi.Â
TerÃ¶ristlerden temizlenen yerleÅŸim birimleri ve stratejik noktalar ÅŸÃ¶yle:Â
"BÃ¼lbÃ¼l beldesi merkezi, beldeye baÄŸlÄ± Meydan Ekbez, Bendirek, Åžengal, Zehran, Bali KÃ¶y, Kurni, Hay OÄŸlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Åžeyh Huruz, Ã–mer Simo, DuraklÄ±, Hayyam, Surain, Ã‡arkanlÄ±, AkanlÄ±, Mikdad ve Ali Racu kÃ¶yleri, Huruz DaÄŸÄ±, DarmÄ±k DaÄŸÄ±, Kurni DaÄŸÄ±, Havuz Tepesi ile KÃ¼rdo, Åžeyh Huruz kÃ¶yÃ¼ne baÄŸlÄ± iki kÃ¶y altÄ± yerleÅŸim; Racu beldesinde MesekanlÄ±, MamalÄ±, AtamanlÄ± kÃ¶yleri, Åžeyh Mehmetli kÃ¶yÃ¼, Ayn Batman DaÄŸÄ±, YukarÄ± HacÄ±kanlÄ±, AÅŸaÄŸÄ± HacÄ±kanlÄ±, DerviÅŸ ObasÄ±, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal KÃ¶y ve 1083 rakÄ±mlÄ± tepe, Ã–mer UÅŸaÄŸÄ±, Mamel UÅŸaÄŸÄ±, SÃ¼leyman Halil, Sati ÅžaÄŸi, Alkana, KÄ±rmÄ±zÄ±, Karri, ÅžerbanlÄ±, Åžedya, Harab Summak, Hantalli, Karababa, SarÄ± UÅŸaÄŸÄ±, RahmanlÄ±, Maskah, Åžeyh Muhammedli, Dudu, SemalÄ±k, Velikli, Kavanda kÃ¶yleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Åžeyh Hadid beldesinde AÅŸaÄŸÄ± Sinara ve YukarÄ± Sinara, Karmanluk, Cukali Favkani ve Orta Ã‡akallÄ± kÃ¶yleri ile Åžeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak kÃ¶yÃ¼ ve Hac Bilal kÃ¶yÃ¼; Cinderes beldesinde Hamilek, Ramadiye, HacÄ± Ä°skender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, DÃ¼kkan, EÅŸkan, ArÅŸali, Muhammediye, Divan Fevkani, Divan Tahtani, onlara hakim 3 tepe, Mervane, Heygece, Tell Dilur, Bafler, Zehra, AÅŸaÄŸÄ± Korgan ve YukarÄ± Korgan, Ebu Kabe ile HacÄ±lar kÃ¶yleri ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki kÃ¶y altÄ± yerleÅŸimi, Ã¼s olarak kullanÄ±lan Beyyada noktasÄ±; Åžeran beldesinde Burseya DaÄŸÄ±, UmranlÄ±, Uverkan, Ä°kidam, Åželtah, Merseva, Serincek, Kastel CÃ¼ndo, DikmetaÅŸ, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan kÃ¶yleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye kÃ¶y altÄ± yerleÅŸimi.
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TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ±'nÄ±n, Arnavutlukâ€™ta 5 OsmanlÄ± eserinin restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayacaÄŸÄ± bildirildi
Bilecik merkezli FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda, gÃ¶revinden ihraÃ§ edilenlerin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 25 jandarma personeli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'yi kapsayan Afrika ziyaretini Twitter hesabÄ± Ã¼zerinden deÄŸerlendirdi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Le Drian'Ä±n gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Suriye baÅŸta olmak Ã¼zere bÃ¶lgesel geliÅŸmeler ele alÄ±ndÄ±.
Edirne'de askeri yasak bÃ¶lgede yakalanÄ±p "askeri casusluÄŸa teÅŸebbÃ¼s" ve "askeri yasak bÃ¶lgeye girmek" suÃ§larÄ±ndan tutuklanan 2 Yunan askerinin Ã§eliÅŸkili ifadelerinin ardÄ±ndan soruÅŸturmanÄ±n geniÅŸletildiÄŸi bildirildi
PYD/PKK'nÄ±n Afrin bÃ¶lgesinde irtibat hendeklerinin yanÄ± sÄ±ra Ã¶zel hendeklerle tanklarÄ± tehlikeli bÃ¶lgelere yÃ¶nlendirmeyi hedeflediÄŸi saptandÄ±. GÃ¼venlik uzmanÄ± Abdullah AÄŸar, bu tahkimatta sadece eÄŸitilmiÅŸ bir PYD/PKK'lÄ± aklÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, "PYD/PKK'nÄ±n bu denli bir tahkimat Ã¼retmesinin ardÄ±nda bir kurmay akÄ±l var." dedi.
Erzincan'Ä±n Otlukbeli ilÃ§esinde 4,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem oldu
TSK ve Ã–SO, Afrin'in stratejik Ã¶neme sahip Racu belde merkezine girerek bÃ¶lgenin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ kontrolÃ¼ne aldÄ±. Stratejik Ã¶nem sahip Raco belde merkezinin alÄ±nmasÄ±yla BÃ¼lbÃ¼l'den sonra ele geÃ§irilen belde merkezi sayÄ±sÄ± 2 oldu.
Kanal Ä°stanbul Projesi'nin tasarÄ±mÄ±nda belirleyici faktÃ¶rlerden geÃ§iÅŸ yapabilecek akaryakÄ±t tankeri ve konteyner gemilerinin azami boyutlarÄ± belirlendi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Burkina Faso'nun baÅŸkenti Vagadugu'da Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve FransÄ±z BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±
BatÄ± Afrika turunun son duraÄŸÄ± Mali'deki temaslarÄ±nÄ± tamamlayan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan sabaha karÅŸÄ± yurda dÃ¶ndÃ¼
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamda, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 2434 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi belirtildi
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu havanÄ±n hakim olacaÄŸÄ± Marmara BÃ¶lgesi'nde, KÄ±rklareli ve TekirdaÄŸ'Ä±n doÄŸusu ile Ä°stanbul Ã§evrelerinde kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.
Ä°slahiye'deki MÃ¼ÅŸterek GÃ¶rev Merkezi'nden bir grup JÃ–H ve PÃ–H, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na gÃ¶nderildi.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, "Åžehit ve gazilerimizin hiÃ§birinin tek damla kanÄ± yerde kalmayacak. TerÃ¶ristlerle bunlara destek veren gÃ¼Ã§ merkezleri mutlaka hÃ¼srana uÄŸratÄ±lacak." ifadesini kullandÄ±.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Genelkurmay KarargahÄ±'ndaki eylemlere iliÅŸkin davada tutuklu sanÄ±klardan eski Ã¼steÄŸmen Erdemir adli kontrol ÅŸartÄ±yla tahliye edildi, diÄŸer tutuklu sanÄ±klarÄ±n mevcut halinin devamÄ±na karar verildi.