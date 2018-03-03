DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
19:09, 03 Mart 2018 Cumartesi
GÃ¼ncel
GÃ¼ncelleme: 10:14, 03 Mart 2018 Cumartesi

  • PaylaÅŸ
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ± 2 bin 400'Ã¼ aÅŸtÄ±
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ± 2 bin 400'Ã¼ aÅŸtÄ±

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamda, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 2434 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi belirtildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince,Â Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 2434 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, harekat kapsamÄ±nda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž mensuplarÄ±nÄ±n etkisiz hale getirilmesine yÃ¶nelik kara ve hava operasyonlarÄ± devam ediyor.

HarekatÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ± 2434 oldu.

2 KÃ–Y DAHA TERÃ–RÄ°STLERDEN TEMÄ°ZLENDÄ°

TSK ve Ã–SO, Afrin'in Ramadiye ve Hamilek kÃ¶ylerini terÃ¶ristlerden temizledi.

TSK ve operasyonlara destek veren Ã–SO gÃ¼Ã§leri, harekatÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana YPG/PKK-DEAÅž'Ä±n iÅŸgalindeki Afrin'de biri belde merkezi, 93'i kÃ¶y, 6'sÄ± kÃ¶y altÄ± yerleÅŸim ve 21'i stratejik daÄŸ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait Ã¼s olmak Ã¼zere 122 noktayÄ± ele geÃ§irdi.Â 

TerÃ¶ristlerden temizlenen yerleÅŸim birimleri ve stratejik noktalar ÅŸÃ¶yle:Â 

"BÃ¼lbÃ¼l beldesi merkezi, beldeye baÄŸlÄ± Meydan Ekbez, Bendirek, Åžengal, Zehran, Bali KÃ¶y, Kurni, Hay OÄŸlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Åžeyh Huruz, Ã–mer Simo, DuraklÄ±, Hayyam, Surain, Ã‡arkanlÄ±, AkanlÄ±, Mikdad ve Ali Racu kÃ¶yleri, Huruz DaÄŸÄ±, DarmÄ±k DaÄŸÄ±, Kurni DaÄŸÄ±, Havuz Tepesi ile KÃ¼rdo, Åžeyh Huruz kÃ¶yÃ¼ne baÄŸlÄ± iki kÃ¶y altÄ± yerleÅŸim; Racu beldesinde MesekanlÄ±, MamalÄ±, AtamanlÄ± kÃ¶yleri, Åžeyh Mehmetli kÃ¶yÃ¼, Ayn Batman DaÄŸÄ±, YukarÄ± HacÄ±kanlÄ±, AÅŸaÄŸÄ± HacÄ±kanlÄ±, DerviÅŸ ObasÄ±, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal KÃ¶y ve 1083 rakÄ±mlÄ± tepe, Ã–mer UÅŸaÄŸÄ±, Mamel UÅŸaÄŸÄ±, SÃ¼leyman Halil, Sati ÅžaÄŸi, Alkana, KÄ±rmÄ±zÄ±, Karri, ÅžerbanlÄ±, Åžedya, Harab Summak, Hantalli, Karababa, SarÄ± UÅŸaÄŸÄ±, RahmanlÄ±, Maskah, Åžeyh Muhammedli, Dudu, SemalÄ±k, Velikli, Kavanda kÃ¶yleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Åžeyh Hadid beldesinde AÅŸaÄŸÄ± Sinara ve YukarÄ± Sinara, Karmanluk, Cukali Favkani ve Orta Ã‡akallÄ± kÃ¶yleri ile Åžeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak kÃ¶yÃ¼ ve Hac Bilal kÃ¶yÃ¼; Cinderes beldesinde Hamilek, Ramadiye, HacÄ± Ä°skender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, DÃ¼kkan, EÅŸkan, ArÅŸali, Muhammediye, Divan Fevkani, Divan Tahtani, onlara hakim 3 tepe, Mervane, Heygece, Tell Dilur, Bafler, Zehra, AÅŸaÄŸÄ± Korgan ve YukarÄ± Korgan, Ebu Kabe ile HacÄ±lar kÃ¶yleri ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki kÃ¶y altÄ± yerleÅŸimi, Ã¼s olarak kullanÄ±lan Beyyada noktasÄ±; Åžeran beldesinde Burseya DaÄŸÄ±, UmranlÄ±, Uverkan, Ä°kidam, Åželtah, Merseva, Serincek, Kastel CÃ¼ndo, DikmetaÅŸ, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan kÃ¶yleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye kÃ¶y altÄ± yerleÅŸimi.

Â 



Ä°lgili Konular afrin harekatÄ± zeytin dalÄ± harekatÄ±
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
TÄ°KA Arnavutluk'ta 5 OsmanlÄ± eserini restore edecek
TÄ°KA, Arnavutluk'ta 5 OsmanlÄ± eserini restore edecek

TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ±'nÄ±n, Arnavutlukâ€™ta 5 OsmanlÄ± eserinin restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayacaÄŸÄ± bildirildi
FETÃ– operasyonunda 25 jandarma personeli gÃ¶zaltÄ±nda
FETÃ– operasyonunda 25 jandarma personeli gÃ¶zaltÄ±nda

Bilecik merkezli FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda, gÃ¶revinden ihraÃ§ edilenlerin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 25 jandarma personeli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Afrika ziyaretini deÄŸerlendirdi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Afrika ziyaretini deÄŸerlendirdi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'yi kapsayan Afrika ziyaretini Twitter hesabÄ± Ã¼zerinden deÄŸerlendirdi
Ã‡avuÅŸoÄŸlu FransÄ±z mevkidaÅŸÄ± Le Drian ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, FransÄ±z mevkidaÅŸÄ± Le Drian ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Le Drian'Ä±n gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Suriye baÅŸta olmak Ã¼zere bÃ¶lgesel geliÅŸmeler ele alÄ±ndÄ±.
SÄ±nÄ±rda yakalanan Yunan askerlerinin soruÅŸturmasÄ± geniÅŸletildi
SÄ±nÄ±rda yakalanan Yunan askerlerinin soruÅŸturmasÄ± geniÅŸletildi

Edirne'de askeri yasak bÃ¶lgede yakalanÄ±p "askeri casusluÄŸa teÅŸebbÃ¼s" ve "askeri yasak bÃ¶lgeye girmek" suÃ§larÄ±ndan tutuklanan 2 Yunan askerinin Ã§eliÅŸkili ifadelerinin ardÄ±ndan soruÅŸturmanÄ±n geniÅŸletildiÄŸi bildirildi
quot PYD PKK'nÄ±n tank hendekleri tuzaÄŸÄ±nÄ±n arkasÄ±nda kurmay akÄ±l var
"PYD/PKK'nÄ±n tank hendekleri tuzaÄŸÄ±nÄ±n arkasÄ±nda kurmay akÄ±l var"

PYD/PKK'nÄ±n Afrin bÃ¶lgesinde irtibat hendeklerinin yanÄ± sÄ±ra Ã¶zel hendeklerle tanklarÄ± tehlikeli bÃ¶lgelere yÃ¶nlendirmeyi hedeflediÄŸi saptandÄ±. GÃ¼venlik uzmanÄ± Abdullah AÄŸar, bu tahkimatta sadece eÄŸitilmiÅŸ bir PYD/PKK'lÄ± aklÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, "PYD/PKK'nÄ±n bu denli bir tahkimat Ã¼retmesinin ardÄ±nda bir kurmay akÄ±l var." dedi.
Erzincan'da orta ÅŸiddette deprem
Erzincan'da orta ÅŸiddette deprem

Erzincan'Ä±n Otlukbeli ilÃ§esinde 4,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem oldu
Afrin'de kritik Ã¶neme sahip Racu belde merkezi ele geÃ§irildi
Afrin'de kritik Ã¶neme sahip Racu belde merkezi ele geÃ§irildi

TSK ve Ã–SO, Afrin'in stratejik Ã¶neme sahip Racu belde merkezine girerek bÃ¶lgenin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ kontrolÃ¼ne aldÄ±. Stratejik Ã¶nem sahip Raco belde merkezinin alÄ±nmasÄ±yla BÃ¼lbÃ¼l'den sonra ele geÃ§irilen belde merkezi sayÄ±sÄ± 2 oldu.
Kanal Ä°stanbul'dan geÃ§ecek gemilerin azami boyutlarÄ± belli oldu
Kanal Ä°stanbul'dan geÃ§ecek gemilerin azami boyutlarÄ± belli oldu

Kanal Ä°stanbul Projesi'nin tasarÄ±mÄ±nda belirleyici faktÃ¶rlerden geÃ§iÅŸ yapabilecek akaryakÄ±t tankeri ve konteyner gemilerinin azami boyutlarÄ± belirlendi
TÃ¼rkiye'den Burkina Faso'daki saldÄ±rÄ±ya kÄ±nama
TÃ¼rkiye'den Burkina Faso'daki saldÄ±rÄ±ya kÄ±nama

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Burkina Faso'nun baÅŸkenti Vagadugu'da Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve FransÄ±z BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±
BatÄ± Afrika turunu tamamlayan ErdoÄŸan yurda dÃ¶ndÃ¼
BatÄ± Afrika turunu tamamlayan ErdoÄŸan yurda dÃ¶ndÃ¼

BatÄ± Afrika turunun son duraÄŸÄ± Mali'deki temaslarÄ±nÄ± tamamlayan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan sabaha karÅŸÄ± yurda dÃ¶ndÃ¼
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ± 2 bin
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ± 2 bin 400'Ã¼ aÅŸtÄ±

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamda, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 2434 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi belirtildi
Meteoroloji'den Ä°stanbul'a kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±
Meteoroloji'den Ä°stanbul'a kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu havanÄ±n hakim olacaÄŸÄ± Marmara BÃ¶lgesi'nde, KÄ±rklareli ve TekirdaÄŸ'Ä±n doÄŸusu ile Ä°stanbul Ã§evrelerinde kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.
Bir grup JÃ–H ve PÃ–H Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda
Bir grup JÃ–H ve PÃ–H, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda

Ä°slahiye'deki MÃ¼ÅŸterek GÃ¶rev Merkezi'nden bir grup JÃ–H ve PÃ–H, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na gÃ¶nderildi.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar Åžehitlerimizin kanÄ± yerde kalmayacak
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar: Åžehitlerimizin kanÄ± yerde kalmayacak

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, "Åžehit ve gazilerimizin hiÃ§birinin tek damla kanÄ± yerde kalmayacak. TerÃ¶ristlerle bunlara destek veren gÃ¼Ã§ merkezleri mutlaka hÃ¼srana uÄŸratÄ±lacak." ifadesini kullandÄ±.
Genelkurmay 'Ã§atÄ±' davasÄ±nda ara karar
Genelkurmay 'Ã§atÄ±' davasÄ±nda ara karar

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Genelkurmay KarargahÄ±'ndaki eylemlere iliÅŸkin davada tutuklu sanÄ±klardan eski Ã¼steÄŸmen Erdemir adli kontrol ÅŸartÄ±yla tahliye edildi, diÄŸer tutuklu sanÄ±klarÄ±n mevcut halinin devamÄ±na karar verildi.

Haberler

"PYD/PKK'nÄ±n tank hendekleri tuzaÄŸÄ±nÄ±n arkasÄ±nda kurmay akÄ±l var"
quot PYD PKK'nÄ±n tank hendekleri tuzaÄŸÄ±nÄ±n arkasÄ±nda kurmay akÄ±l var

Afrin'de kritik Ã¶neme sahip Racu belde merkezi ele geÃ§irildi
Afrin'de kritik Ã¶neme sahip Racu belde merkezi ele geÃ§irildi

Bir grup JÃ–H ve PÃ–H, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda
Bir grup JÃ–H ve PÃ–H Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda

Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda 42'inci gÃ¼n itibari ile son durum
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda 42'inci gÃ¼n itibari ile son durum

Afrin'de 9 PYD'li ATAK ile yok edildi
Afrin'de 9 PYD'li ATAK ile yok edildi

Afrin'den acÄ± haber: 8 asker ÅŸehit
Afrin'den acÄ± haber 8 asker ÅŸehit

Afrin operasyonunun stratejik boyutlarÄ± | ANALÄ°Z
Afrin operasyonunun stratejik boyutlarÄ± ANALÄ°Z

JÃ–H ve PÃ–H'ler Afrin'de devreye girdi
JÃ–H ve PÃ–H'ler Afrin'de devreye girdi






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 