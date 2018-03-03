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19:09, 03 Mart 2018 Cumartesi
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GÃ¼ncelleme: 10:29, 03 Mart 2018 Cumartesi

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Ä°srail'de koalisyon hÃ¼kÃ¼metinde derin Ã§atlak
Ä°srail'de koalisyon hÃ¼kÃ¼metinde derin Ã§atlak

Ä°srail Maliye BakanÄ± Kahlon, 2019 yÄ±lÄ± iÃ§in hazÄ±rlanan bÃ¼tÃ§e tasarÄ±sÄ± vaktinde onaylanmadÄ±ÄŸÄ± takdirde hÃ¼kÃ¼metten Ã§ekilme tehdidinde bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail Maliye BakanÄ± MoÅŸe Kahlon,Â 2019 bÃ¼tÃ§e tasarÄ±sÄ±nÄ±n vaktinde onaylanmamasÄ± durumunda hÃ¼kÃ¼metten Ã§ekileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Mearif gazetesinin resmi internet sitesinde yer alan habere gÃ¶re, koalisyon ortaklarÄ±ndan Kulanu (Hepimiz) Partisi lideri Kahlon, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, 2019 mali yÄ±lÄ± bÃ¼tÃ§e tasarÄ±sÄ± vaktinde onaylanmadÄ±ÄŸÄ± durumda hÃ¼kÃ¼metten Ã§ekilerek, daÄŸÄ±lmasÄ±na neden olmakla tehdit etti.

Ä°srail hÃ¼kÃ¼metinin, iki hafta iÃ§inde 2019 bÃ¼tÃ§e taslaÄŸÄ±nÄ± oylamasÄ± bekleniyor. Dindar partiler olarak bilinen BirleÅŸik Tora YahudiliÄŸi ve Åžas partileri ise oylamanÄ±n ertelenmesini istiyor.



Ä°lgili Konular netanyahu Kahlon Ä°srail
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