GÃ¼ncelleme: 10:49, 03 Mart 2018 Cumartesi

BatÄ± Afrika turunu tamamlayan ErdoÄŸan yurda dÃ¶ndÃ¼





BatÄ± Afrika turunun son duraÄŸÄ± Mali'deki temaslarÄ±nÄ± tamamlayan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan sabaha karÅŸÄ± yurda dÃ¶ndÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, BatÄ± Afrika turunun son duraÄŸÄ± Mali'nin baÅŸkenti Bamako'daki temaslarÄ±nÄ± tamamlayarak yurda dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanÂ ile beraberindeki heyeti taÅŸÄ±yan Ã¶zel uÃ§akÂ "CAN"Â saat 05.00'te AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'na indi. ErdoÄŸan'Ä± havalimanÄ±nda Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± MevlÃ¼t Uysal, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mustafa Ã‡alÄ±ÅŸkan, AK Parti Ä°l BaÅŸkanÄ± Bayram Åženocak ile diÄŸer ilgililer karÅŸÄ±ladÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile eÅŸi Emine ErdoÄŸan, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ahmet EÅŸref FakÄ±baba, GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n ve Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ da Ä°stanbul'a geldi.

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