GÃ¼ncelleme: 10:58, 03 Mart 2018 Cumartesi

ABD'yi ÅŸiddetli fÄ±rtÄ±na vurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'nin kuzeydoÄŸu kÄ±yÄ±sÄ±nda etkili olanÂ ÅŸiddetli rÃ¼zgar ve yaÄŸmurÂ hayatÄ± olumsuz etkiledi.

UÃ§uÅŸ hizmetleri verenÂ ABD'liÂ FlightAware'in verilerine gÃ¶re, dÃ¼n Ã¼lkede 5 bin 536Â uÃ§uÅŸ iptalÂ edilirken, 17 bin seferde de gecikmeler oldu.

ABD Federal HavacÄ±lÄ±k Ä°daresinden (FAA) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, fÄ±rtÄ±na nedeniyle Ã¼lkenin kuzeydoÄŸu eyaletlerindeki havaalanlarÄ±nda rÃ¶tarlar olduÄŸu belirtildi.

New York'un en bÃ¼yÃ¼k ikinci havaalanÄ± LaGuardia'dan yapÄ±lan duyuruda, dÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren bÃ¼tÃ¼n uÃ§uÅŸlarÄ±n durdurulduÄŸu ve yaklaÅŸÄ±k 600 uÃ§uÅŸun iptal edildiÄŸi bildirildi.

Åžehrin en bÃ¼yÃ¼k havaalanÄ± John F. Kennedy UluslararasÄ± HavalimanÄ± da yerel saatle 23.00 (TSÄ° 07.00) itibarÄ±yla 462 uÃ§uÅŸun iptal edildiÄŸini duyurdu.

ABD'nin en bÃ¼yÃ¼k demiryolu ÅŸirketlerinden Amtrak ise New York ile Boston ÅŸehirleri arasÄ±ndaki tren seferlerinin durdurulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Åžu ana kadar en az 5 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine ve 1 milyondan fazla kiÅŸinin elektriksiz kalmasÄ±na neden olan fÄ±rtÄ±na, en Ã§ok kuzeydoÄŸu eyaletlerinden Massachusetts'in en bÃ¼yÃ¼k ÅŸehri olan Boston'u olumsuz etkiliyor.

Boston'da denizin kabardÄ±ÄŸÄ±, gelgitlerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ve sel felaketlerinin gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilirken, ÅŸehrin limanÄ±nda dalga boyunun rekor dÃ¼zeyde yÃ¼ksek seviyeye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve kentte 440 bin kiÅŸinin elektriksiz kaldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

ABD'nin kuzeydoÄŸusunda 22 milyon kiÅŸi iÃ§in sel felaketi uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duyurulurken, yetkililer deniz kÄ±yÄ±sÄ±nda yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±n tahliye iÅŸlemleri iÃ§in her an hazÄ±r bulunmalarÄ± gerektiÄŸini ifade etti.

Åžiddetli fÄ±rtÄ±na nedeniyle ABD'nin baÅŸkenti Washington D.C'de cuma gÃ¼nÃ¼ federal kurumlar ve okullar kapalÄ±ydÄ±.

FÄ±rtÄ±nanÄ±n kuzeydoÄŸu eyaletlerinde bugÃ¼n de etkisini sÃ¼rdÃ¼rmesi bekleniyor.Â

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