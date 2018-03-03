ABD'yi ÅŸiddetli fÄ±rtÄ±na vurdu

ABD'nin kuzeydoÄŸu kÄ±yÄ±sÄ±nda etkili olanÂ ÅŸiddetli rÃ¼zgar ve yaÄŸmurÂ hayatÄ± olumsuz etkiledi.
UÃ§uÅŸ hizmetleri verenÂ ABD'liÂ FlightAware'in verilerine gÃ¶re, dÃ¼n Ã¼lkede 5 bin 536Â uÃ§uÅŸ iptalÂ edilirken, 17 bin seferde de gecikmeler oldu.
ABD Federal HavacÄ±lÄ±k Ä°daresinden (FAA) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, fÄ±rtÄ±na nedeniyle Ã¼lkenin kuzeydoÄŸu eyaletlerindeki havaalanlarÄ±nda rÃ¶tarlar olduÄŸu belirtildi.
New York'un en bÃ¼yÃ¼k ikinci havaalanÄ± LaGuardia'dan yapÄ±lan duyuruda, dÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren bÃ¼tÃ¼n uÃ§uÅŸlarÄ±n durdurulduÄŸu ve yaklaÅŸÄ±k 600 uÃ§uÅŸun iptal edildiÄŸi bildirildi.
Åžehrin en bÃ¼yÃ¼k havaalanÄ± John F. Kennedy UluslararasÄ± HavalimanÄ± da yerel saatle 23.00 (TSÄ° 07.00) itibarÄ±yla 462 uÃ§uÅŸun iptal edildiÄŸini duyurdu.
ABD'nin en bÃ¼yÃ¼k demiryolu ÅŸirketlerinden Amtrak ise New York ile Boston ÅŸehirleri arasÄ±ndaki tren seferlerinin durdurulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.
Åžu ana kadar en az 5 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine ve 1 milyondan fazla kiÅŸinin elektriksiz kalmasÄ±na neden olan fÄ±rtÄ±na, en Ã§ok kuzeydoÄŸu eyaletlerinden Massachusetts'in en bÃ¼yÃ¼k ÅŸehri olan Boston'u olumsuz etkiliyor.
Boston'da denizin kabardÄ±ÄŸÄ±, gelgitlerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ve sel felaketlerinin gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilirken, ÅŸehrin limanÄ±nda dalga boyunun rekor dÃ¼zeyde yÃ¼ksek seviyeye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve kentte 440 bin kiÅŸinin elektriksiz kaldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
ABD'nin kuzeydoÄŸusunda 22 milyon kiÅŸi iÃ§in sel felaketi uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duyurulurken, yetkililer deniz kÄ±yÄ±sÄ±nda yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±n tahliye iÅŸlemleri iÃ§in her an hazÄ±r bulunmalarÄ± gerektiÄŸini ifade etti.
Åžiddetli fÄ±rtÄ±na nedeniyle ABD'nin baÅŸkenti Washington D.C'de cuma gÃ¼nÃ¼ federal kurumlar ve okullar kapalÄ±ydÄ±.
FÄ±rtÄ±nanÄ±n kuzeydoÄŸu eyaletlerinde bugÃ¼n de etkisini sÃ¼rdÃ¼rmesi bekleniyor.Â
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Azerbaycan ordusunun, cephe hattÄ±nda Ermenistan'a ait insansÄ±z hava aracÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi
Suriye'de BMGK'nÄ±n 24 Åžubat'ta aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± "insani ateÅŸkes" kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geÃ§en ilk 6 gÃ¼nde 146 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
KÄ±rgÄ±zistan'da 3 Mart Devlet BayraÄŸÄ± GÃ¼nÃ¼ Ã¼lke genelinde Ã§eÅŸitli etkinliklerle kutlandÄ±
SaakaÅŸvili'nin taraftarlarÄ±nÄ±n parlamento Ã¶nÃ¼nde kurduÄŸu onlarca Ã§adÄ±rdan oluÅŸan bÃ¶lgeye polisin dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda, 101 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Almanya'da, CDU/CSU ve SPD'nin hÃ¼kÃ¼met kurma hedefiyle yaptÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonucunda Ã¼zerinde anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± koalisyon protokolÃ¼ne iliÅŸkin SPD Ã¼yelerinin kararÄ± yarÄ±n aÃ§Ä±klanacak
Azerbaycan tarÄ±m, turizm gibi sektÃ¶rlerin yanÄ± sÄ±ra Ã§eÅŸitli zanaatlarÄ±n yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in teÅŸvik programlarÄ± uygulamaya baÅŸladÄ±
Ä°talya'da yaklaÅŸÄ±k 51 milyon seÃ§men, Temsilciler Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunun yeni Ã¼yelerini belirlemek iÃ§in yarÄ±n sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek
Ã‡in'in gelecek 5 yÄ±lÄ±na yÃ¶n verecek yasal dÃ¼zenlemeler ve reformlarÄ±n karara baÄŸlanÄ±p yÃ¶netim kadrolarÄ±nÄ±n belirleneceÄŸi 'Ã‡ifte ToplantÄ±lar' baÅŸladÄ±
Almanya'da'da geÃ§en sene 950 Ä°slamofobik saldÄ±rÄ± kayÄ±t altÄ±na alÄ±ndÄ±
Arap Doktorlar BirliÄŸi Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Dr. Abdulkavi eÅŸ-Åžumeyri, Arap YarÄ±madasÄ±'nÄ±n en yoksul Ã¼lkesi Yemen'de, yaz aylarÄ±nda gÃ¶rÃ¼lmesi muhtemel bir humma ve sÄ±tma salgÄ±nÄ±nÄ±n 'insanlÄ±k faciasÄ±na yol aÃ§abileceÄŸi' uyarÄ±sÄ±nda bulundu
Ä°talya'da yarÄ±n yapÄ±lacak seÃ§im Ã¶ncesinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len kampanyalara damgasÄ±nÄ± vuran konu "faÅŸizm gerginliÄŸi" oldu
Ã–zbekistan'da faaliyeti yasaklanan "Erk" partisi Ã¼yesi ve muhalif gazeteci Yusuf Rozimuradov serbest kaldÄ±
Ä°srail polisi, bebekli Filistinli Ã§iftin Ã¼zerine gaz bombasÄ± atarken gÃ¶rÃ¼ldÃ¼
Ä°sveÃ§'in baÅŸkenti Stockholm'daki Karolinska EnstitÃ¼sÃ¼nÃ¼n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± raporda, Ã¼lkede geÃ§en yÄ±l 12 refakatsiz mÃ¼lteci Ã§ocuÄŸun intihar ettiÄŸi belirtildi. Ã‡ocuk ve GenÃ§ Psikiyatri Merkezinden yapÄ±lan aÃ§Ä±lmada ise, intihar eden mÃ¼lteci Ã§ocuk sayÄ±sÄ±nÄ±n gerÃ§eÄŸi tam olarak yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± ve durumun daha vahim olduÄŸu kaydedildi
ABD'nin KuzeydoÄŸu kÄ±yÄ±sÄ±nda etkili olan ÅŸiddetli rÃ¼zgar ve yaÄŸmur, sel ve su baskÄ±nlarÄ±na ve elektrik kesintilerine neden oldu, tren seferleri ile 5 bin 500'den fazla uÃ§uÅŸ iptal edildi.
Ä°srail Maliye BakanÄ± Kahlon, 2019 yÄ±lÄ± iÃ§in hazÄ±rlanan bÃ¼tÃ§e tasarÄ±sÄ± vaktinde onaylanmadÄ±ÄŸÄ± takdirde hÃ¼kÃ¼metten Ã§ekilme tehdidinde bulundu