GÃ¼ncelleme: 11:17, 03 Mart 2018 Cumartesi

Ä°sveÃ§'te geÃ§en yÄ±l en az 12 mÃ¼lteci Ã§ocuk intihar etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°sveÃ§'te geÃ§en yÄ±l 12 refakatsiz mÃ¼lteci Ã§ocuÄŸun intihar ettiÄŸi bildirildi.

Ä°sveÃ§'in baÅŸkenti Stockholm'daki Karolinska EnstitÃ¼sÃ¼nÃ¼n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re, sÃ¶z konusu Ã§ocuklarÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸunun Afgan olduÄŸu ve iltica talebelerinin reddedilmesinin intiharÄ± tetiklediÄŸi belirtildi.

Raporu hazÄ±rlayan araÅŸtÄ±rmacÄ±lardan Ruh SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Sosyal Hizmetler UzmanÄ± Ellenor Mittendorfer Rutz, intihar eden Ã§ocuklarÄ±n geÃ§miÅŸlerinde bÃ¼yÃ¼k travmalar geÃ§irdiklerini ve gÃ¶Ã§ esnasÄ±nda da iÅŸkence ve ÅŸiddete maruz kaldÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.

Ã‡ocuk ve GenÃ§ Psikiyatri Merkezinden (PUP) yapÄ±lan aÃ§Ä±lmada ise, intihar eden mÃ¼lteci Ã§ocuk sayÄ±sÄ±nÄ±n gerÃ§eÄŸi tam olarak yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± ve durumun daha vahim olduÄŸu kaydedildi.

GÃ¶Ã§menler Ofisinin verilerine gÃ¶re, 2015 yÄ±lÄ±nda Ä°sveÃ§'e 35 bin 360 refakatsiz Ã§ocuk sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± girerken bu sayÄ±, 2016 yÄ±lÄ±nda 2 bin 199, 2017 yÄ±lÄ±nda bin 334'e geriledi.