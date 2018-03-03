11:31, 03 Mart 2018 Cumartesi

TÃ¼rkiye'den Burkina Faso'daki saldÄ±rÄ±ya kÄ±nama





DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Burkina Faso'nun baÅŸkenti Vagadugu'da Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve FransÄ±z BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndanÂ yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada,Â Burkina Faso'nun baÅŸkentiÂ Vagadugu'da meydana gelenÂ saldÄ±rÄ±da birÃ§ok kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ve yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle Ã¶ÄŸrenildiÄŸi belirtildi.Â AÃ§Ä±klamada, "Bu menfur saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nÄ±yor, Burkina Faso halkÄ±na ve hÃ¼kÃ¼metine taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanÄ±ldÄ±. Burkina Faso'nun baÅŸkenti Vagadugu'da, kimliÄŸi henÃ¼z belirlenemeyen silahlÄ± bir grup, Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve FransÄ±z BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi yakÄ±nÄ±nda araÃ§tan Ã§Ä±kÄ±p etrafa ateÅŸ aÃ§mÄ±ÅŸ, ardÄ±ndan Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda patlama meydana gelmiÅŸti. Olayda 8 Burkina Faso askerinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 8 saldÄ±rganÄ±n etkisiz hale getirildiÄŸi duyurulmuÅŸtu. Kara Kuvvetleri SaÄŸlÄ±k Birimi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Albay Amade Kafando ise en az 90 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti.

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