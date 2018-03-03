Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri bebekli Filistinli Ã§iftin Ã¼zerine gaz bombasÄ± attÄ±

Ä°srail sÄ±nÄ±r polisiÂ iÅŸgal altÄ±ndakiÂ BatÄ± Åžeria'da kucaÄŸÄ±nda bebek bulunanÂ FilistinliÂ bir anne ve yanÄ±ndaki eÅŸinin Ã¼zerine gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± bomba atarken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.
YeÅŸ Adit isimli Ä°srailli insan haklarÄ± kuruluÅŸu tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan bir videoda, Nablus kentinin Burin kÃ¶yÃ¼nde kucaÄŸÄ±nda bebek olan bir annenin yanÄ±ndaki kocasÄ±yla birlikte yaklaÅŸan Ä°srail askerlerinden koÅŸarak uzaklaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Bu esnada bir Ä°srail askeri bebekli Ã§iftin Ã¼zerine doÄŸru gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz bombasÄ± fÄ±rlatÄ±yor. Ä°srail sÄ±nÄ±r polisinin gaz bombasÄ± attÄ±ÄŸÄ± esnada Ã§iftin askerlere arkasÄ±nÄ±n dÃ¶nÃ¼k olduÄŸu ve bir tehlike oluÅŸturmadÄ±klarÄ± dikkati Ã§ekiyor.
Cuma gÃ¼nÃ¼ yakÄ±nlardaki gayrimeÅŸru bir Yahudi iÅŸgal yerinden gelen bazÄ± iÅŸgalcilerin Burin'e zorla girmeye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± Ã¼zerine protesto gÃ¶sterisi dÃ¼zenlendiÄŸini belirten Filistinli kÃ¶ylÃ¼ler, Ä°srail sÄ±nÄ±r polisinin bebekli Ã§iftin Ã¼zerine gaz bombasÄ± fÄ±rlatmasÄ± hadisesinin de bu esnada gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini ifade etti.
Yerel basÄ±nÄ±nda Ã§Ä±kan alan haberlere gÃ¶re Ä°srail polisi, sÃ¶z konusu videonun "olayÄ±n tamamÄ±nÄ± gÃ¶stermemek iÃ§in tÄ±rpanlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve polislerin kaÃ§an Ã§iftin kucaÄŸÄ±nda bebek olduÄŸunu gÃ¶remediÄŸini" iddia ederek kendini savundu.
Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan geÃ§en hafta vurularak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra ÅŸehit olan bir Filistinli ile ilgili ortaya Ã§Ä±kan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler de iÅŸgal altÄ±ndaki topraklarda yaÅŸanan Ä°srail ÅŸiddetini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermiÅŸti.
SÃ¶z konusu gÃ¶rÃ¼nÃ¼lerde,Yasin es-Seradih isimli 33 yaÅŸÄ±ndaki Filistinlinin Eriha ÅŸehrinde Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan kasÄ±k bÃ¶lgesinden vurulduktan sonra yerde yatarken tekmelendiÄŸini, silahlarÄ±n dipÃ§ikleriyle defalarca darp edildiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Ä°srail askerleri yaralÄ± Filistinliyi yerde sÃ¼rÃ¼kledikten sonra yaklaÅŸÄ±k 25 dakika kadar Ã¶ylece bekletmiÅŸti. Ä°srail ordusu gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Filistinli es-Seradih'in Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°srail'in fiili iÅŸgali altÄ±nda olan BatÄ± Åžeria'da yaklaÅŸÄ±k 400 bin, DoÄŸu KudÃ¼s'te ise 200 bin Yahudi iÅŸgalci bulunuyor. UluslararasÄ± hukuka gÃ¶re buradaki Yahudi iÅŸgal birimlerinin tÃ¼mÃ¼ gayrimeÅŸru kabul ediliyor.
BatÄ± Åžeria'da 3 milyona yakÄ±n, DoÄŸu KudÃ¼s'te 300 binin Ã¼zerinde Filistinli yaÅŸÄ±yor. Ä°ki milyona yakÄ±n Filistinlinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Gazze Åžeridi ise 2007'den bu yana Ä°srail ablukasÄ± altÄ±nda bulunuyor.
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Ä°srail polisi, bebekli Filistinli Ã§iftin Ã¼zerine gaz bombasÄ± atarken gÃ¶rÃ¼ldÃ¼
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