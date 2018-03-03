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GÃ¼ncelleme: 11:58, 03 Mart 2018 Cumartesi

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Kanal Ä°stanbul'dan geÃ§ecek gemilerin azami boyutlarÄ± belli oldu
Kanal Ä°stanbul'dan geÃ§ecek gemilerin azami boyutlarÄ± belli oldu

Kanal Ä°stanbul Projesi'nin tasarÄ±mÄ±nda belirleyici faktÃ¶rlerden geÃ§iÅŸ yapabilecek akaryakÄ±t tankeri ve konteyner gemilerinin azami boyutlarÄ± belirlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n 2011 yÄ±lÄ±nda aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±, kamuoyuna "Ã§Ä±lgÄ±n proje" olarak yansÄ±yan ve gÃ¼zergahÄ± UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan tarafÄ±ndan ilan edilenÂ Kanal Ä°stanbul Projesi'nin inÅŸaat safhasÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 5 yÄ±l sÃ¼rmesi, asgari ekonomik Ã¶mrÃ¼nÃ¼n de 100 olmasÄ± hedefleniyor.

KanalÄ±n tasarÄ±mÄ±nda belirleyici faktÃ¶rlerden olan veÂ Kanal Ä°stanbul'dan geÃ§iÅŸ yapabilecek akaryakÄ±t tankeri ve konteyner gemilerinin azami boyutlarÄ± belirlendi.

Buna gÃ¶re, 275 metre boyunda, 48 metre geniÅŸliÄŸindeki akaryakÄ±t tankerinin 145 bin detveyt tonluk (DWT), 340 metre boyunda, 48,2 metre geniÅŸliÄŸindeki konteyner gemisinin ise 120 bin DWT'lik yÃ¼k taÅŸÄ±masÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

AA muhabirinin, Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesine konulan Kanal Ä°stanbul Projesi Ã‡evresel Etki DeÄŸerlendirmesi (Ã‡ED) BaÅŸvuru DosyasÄ±'ndan derlediÄŸi bilgiye gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n 2011'de aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±, kamuoyuna "Ã§Ä±lgÄ±n proje" olarak yansÄ±yan ve gÃ¼zergahÄ± UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan tarafÄ±ndan ilan edilen Kanal Ä°stanbul Projesi'nin inÅŸaat safhasÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 5 yÄ±l sÃ¼rmesi planlanÄ±yor. KanalÄ±n, gerekli bakÄ±m ve yenileme faaliyetlerinin yapÄ±lmasÄ± kaydÄ±yla asgari ekonomik Ã¶mrÃ¼ ise 100 yÄ±l olarak tahmin ediliyor.

Kanal Ä°stanbul Projesi kapsamÄ±nda, KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece GÃ¶lÃ¼-SazlÄ±dere BarajÄ±-Terkos'un doÄŸusunu takip eden yaklaÅŸÄ±k 45 kilometrelik alanda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len jeolojik ve jeoteknik araÅŸtÄ±rmalar sonrasÄ±nda belirlenecek yÃ¶ntem ve tekniklerle kanal aÃ§Ä±lacak. BÃ¶ylece, Karadeniz'i Marmara ve Akdeniz'e baÄŸlayan gÃ¼venli alternatif bir su yolu oluÅŸturulacak.

KanalÄ±n boyutlarÄ±nÄ±n belirlenmesi sÄ±rasÄ±nda, buradan geÃ§mesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼len gemilerin maksimum boyutuyla deÄŸiÅŸik gemi kategorileri iÃ§in azami boyutlar incelendi. Bu kapsamda, 275 metre boyunda ve 48 metre geniÅŸliÄŸindeki akaryakÄ±t tankerinin azami 145 bin DWT Ã¶lÃ¼ yÃ¼k taÅŸÄ±masÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. 340 metre boyunda ve 48,2 metre geniÅŸliÄŸindeki konteyner gemisinin ise azami 120 bin DWT Ã¶lÃ¼ yÃ¼k taÅŸÄ±masÄ± planlanÄ±yor.

SÃ¶z konusu gemilerin geÃ§ebileceÄŸi kanal derinliÄŸi yaklaÅŸÄ±k 25 metre olacak. KanalÄ±n geniÅŸliÄŸi, koridor Ã¼zerindeki yanaÅŸma yapÄ±larÄ± ve manevra alanlarÄ±na baÄŸlÄ± olarak yaklaÅŸÄ±k 250 metre ile bin metre arasÄ±nda deÄŸiÅŸiklik gÃ¶sterecek.

KANALA EMNÄ°YET Ä°Ã‡Ä°N DALGAKIRANLAR YAPILACAK

KanalÄ±n fonksiyonlarÄ±nÄ± saÄŸlÄ±klÄ± olarak yerine getirebilmesi, Ã¶zellikle Karadeniz giriÅŸinde gemilerin kanala emniyetli giriÅŸ-Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± iÃ§in dalgakÄ±ranlar yapÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor. Gemi trafiÄŸinin sÃ¼rekli kontrol edilmesini saÄŸlayacak kumanda merkezleri, kÄ±lavuz kaptan ofisleri, rÃ¶morkÃ¶r rÄ±htÄ±mlarÄ±, saÄŸlÄ±klÄ± trafik seyrinin temini iÃ§in fenerler inÅŸa edilecek.

Kanalda meydana gelebilecek arÄ±za veya kaza durumunda gerekli yardÄ±mÄ±n saÄŸlanacaÄŸÄ± acil mÃ¼dahale istasyonlarÄ±, acil durum rÄ±htÄ±mlarÄ± ile Karadeniz ve Marmara Denizi'nde yer alacak bekleme alanlarÄ± planda yer alÄ±yor.

Kanal iÅŸletmesi iÃ§in gerekli tesis ve yapÄ±lara ek olarak, projeyle entegre geliÅŸtirilecek yat limanlarÄ±, konteyner limanlarÄ± ve lojistik merkezi yapÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor.

Proje kapsamÄ±nda ayrÄ±ca, kanalÄ±n kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±ndan Ã§Ä±kacak malzemelerin depolanacaÄŸÄ± adalar ve kÄ±yÄ± dolgu alanlarÄ± da oluÅŸturulacak.



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