12:24, 03 Mart 2018 Cumartesi

Ã–zbekistan'da muhalif gazeteci Rozimuradov 19 yÄ±l sonra serbest



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Ã–zbekistan'da faaliyeti yasaklanan "Erk" partisi Ã¼yesi ve muhalif gazeteci Yusuf Rozimuradov serbest kaldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã–zbekistan'da muhalif parti Ã¼yesi ve gazeteci Yusuf Rozimuradov 19 yÄ±llÄ±k mahkumiyetinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Ã–zbekistan Ä°nsan HaklarÄ± MÃ¼stakil TeÅŸkilatÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 60 yaÅŸÄ±ndaki Rozimuradov'un 19 yÄ±llÄ±k mahkumiyetinin ardÄ±ndan salÄ±verildiÄŸi duyuruldu. Rozimuradov'unÂ evinde ve saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu belirtildi.Â AÃ§Ä±klamada, Rozimuradov'un salÄ±verilmesinin Ã¼lkedeki reformlarÄ±n sonucu olduÄŸu ifade edildi.Â Faaliyeti yasaklanan "Erk" siyasi partisi Ã¼yesi ve muhalif gazeteci Rozimuradov, 1999 yÄ±lÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± Ã¶rgÃ¼te Ã¼ye olma ve anayasal rejime muhalefet gerekÃ§esiyle 15 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ,Â cezasÄ± daha sonraÂ "cezaevi disiplinini ihlal ettiÄŸi" gerekÃ§esiyle 2014 yÄ±lÄ±nda uzatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â ABD'nin TaÅŸkent BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da Rozimuradov'un serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±ndan duyulan memnuniyet dile getirilirken, hÃ¼kÃ¼mete diÄŸer siyasi mahkumlarÄ± da serbest bÄ±rakma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.Â Ãœlkede muhalif fikirleriyle bilinen ve cezaevinde tutulan Samandar Kukanov, CamÅŸid Karimov ve Murad Jurayev, aktivistler Azam Farmonov, Azam Turgunov ve Ä°srailcan Haldarov ile gazeteciler Salican Abdurahmanov, Muhammed Bekcan ve Dilmurad Sayidov son bir yÄ±lda serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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