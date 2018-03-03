12:36, 03 Mart 2018 Cumartesi

Afrin'de kritik Ã¶neme sahip Racu belde merkezi ele geÃ§irildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Afrin'e yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼lenÂ Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda 43'Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nde kritik nokta ele geÃ§irildi.Â

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, harekat kapsamÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž mensuplarÄ±nÄ±n etkisiz hale getirilmesine yÃ¶nelik kara ve hava operasyonlarÄ± devam ediyor.

924 HEDEF Ä°MHA EDÄ°LDÄ°

Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž'e ait 924 hedef hava harekatlarÄ±yla imha edildi.

YPG/PKK-DEAÅž HEDEFLERÄ° VURULUYOR

Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesinde belirlenen terÃ¶r hedefleri ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±.

TSK tarafÄ±ndan hudutlar ile bÃ¶lgede gÃ¼venlik ve istikrarÄ± saÄŸlamak ve bÃ¶lgeyi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinden arÄ±ndÄ±rmak amacÄ±yla baÅŸlatÄ±lan harekat tÃ¼m hÄ±zÄ±yla sÃ¼rÃ¼yor.

Bu kapsamda Afrin kÄ±rsalÄ±nda belirlenen terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK-DEAÅž'a ait sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak ve mevzilerden oluÅŸan hedefler, Kilis'ten uÃ§ak, Ã§ok namlulu roketatar, FÄ±rtÄ±na obÃ¼sleri ve tanklarla vuruluyor.

Askeri hareketliliÄŸinde de sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¶lgeden ÅŸiddetli patlama sesleri duyuluyor.

TSK ve Ã–SO, AFRÄ°N'DE Ä°KÄ°NCÄ° BELDE MERKEZÄ°NÄ° ELE GEÃ‡Ä°RDÄ°

TSK ve Ã–SO, Afrin'in stratejik Ã¶neme sahip Racu belde merkezine girerek bÃ¶lgenin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ kontrolÃ¼ne aldÄ±. Belde merkezinde direnmeye Ã§alÄ±ÅŸan az sayÄ±daki terÃ¶ristle Ã§atÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor.

TSK ve Ã–SO, Afrin'in kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Racu belde merkezine sabahÄ±n erken saatlerinde operasyon baÅŸlattÄ±.

YPG/PKK-DEAÅž, ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalardan sonra belde merkezinden Ã§ekilmeye baÅŸladÄ±.

Ã–SO unsurlarÄ± ele geÃ§irdikleri belde merkezinin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ kontrollerine alÄ±rken, az sayÄ±daki noktada direnmeye Ã§alÄ±ÅŸan kadÄ±n terÃ¶ristlerle yer yer Ã§atÄ±ÅŸmalar yaÅŸanÄ±yor.Â

Belde merkezinde mayÄ±n arama ve temizleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± da sÃ¼rÃ¼yor.

Stratejik Ã¶nem sahip Racu belde merkezinin alÄ±nmasÄ±yla ele geÃ§irilen belde merkezi sayÄ±sÄ± 2 oldu.Â

TSK ve operasyonlara destek veren Ã–SO gÃ¼Ã§leri, harekatÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana YPG/PKK-DEAÅž'Ä±n iÅŸgalindeki Afrin'de 2'si belde merkezi, 93'i kÃ¶y, 6'sÄ± kÃ¶y altÄ± yerleÅŸim ve 21'i stratejik daÄŸ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait Ã¼s olmak Ã¼zere 123 noktayÄ± ele geÃ§irdi.

TerÃ¶ristlerden temizlenen yerleÅŸim birimleri ve stratejik noktalar ÅŸÃ¶yle:Â

"BÃ¼lbÃ¼l beldesi merkezi, beldeye baÄŸlÄ± Meydan Ekbez, Bendirek, Åžengal, Zehran, Bali KÃ¶y, Kurni, Hay OÄŸlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Åžeyh Huruz, Ã–mer Simo, DuraklÄ±, Hayyam, Surain, Ã‡arkanlÄ±, AkanlÄ±, Mikdad ve Ali Racu kÃ¶yleri, Huruz DaÄŸÄ±, DarmÄ±k DaÄŸÄ±, Kurni DaÄŸÄ±, Havuz Tepesi ile KÃ¼rdo, Åžeyh Huruz kÃ¶yÃ¼ne baÄŸlÄ± iki kÃ¶y altÄ± yerleÅŸim; Racu belde merkezi, beldeye baÄŸlÄ± MesekanlÄ±, MamalÄ±, AtamanlÄ± kÃ¶yleri, Åžeyh Mehmetli kÃ¶yÃ¼, Ayn Batman DaÄŸÄ±, YukarÄ± HacÄ±kanlÄ±, AÅŸaÄŸÄ± HacÄ±kanlÄ±, DerviÅŸ ObasÄ±, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal KÃ¶y ve 1083 rakÄ±mlÄ± tepe, Ã–mer UÅŸaÄŸÄ±, Mamel UÅŸaÄŸÄ±, SÃ¼leyman Halil, Sati ÅžaÄŸi, Alkana, KÄ±rmÄ±zÄ±, Karri, ÅžerbanlÄ±, Åžedya, Harab Summak, Hantalli, Karababa, SarÄ± UÅŸaÄŸÄ±, RahmanlÄ±, Maskah, Åžeyh Muhammedli, Dudu, SemalÄ±k, Velikli, Kavanda kÃ¶yleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Åžeyh Hadid beldesinde AÅŸaÄŸÄ± Sinara ve YukarÄ± Sinara, Karmanluk, Cukali Favkani ve Orta Ã‡akallÄ± kÃ¶yleri ile Åžeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak kÃ¶yÃ¼ ve Hac Bilal kÃ¶yÃ¼; Cinderes beldesinde Hamilek, Ramadiye, HacÄ± Ä°skender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, DÃ¼kkan, EÅŸkan, ArÅŸali, Muhammediye, Divan Fevkani, Divan Tahtani, onlara hakim 3 tepe, Mervane, Heygece, Tell Dilur, Bafler, Zehra, AÅŸaÄŸÄ± Korgan ve YukarÄ± Korgan, Ebu Kabe ile HacÄ±lar kÃ¶yleri ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki kÃ¶y altÄ± yerleÅŸimi, Ã¼s olarak kullanÄ±lan Beyyada noktasÄ±; Åžeran beldesinde Burseya DaÄŸÄ±, UmranlÄ±, Uverkan, Ä°kidam, Åželtah, Merseva, Serincek, Kastel CÃ¼ndo, DikmetaÅŸ, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan kÃ¶yleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye kÃ¶y altÄ± yerleÅŸimi.

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