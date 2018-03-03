Ä°talya'da 'faÅŸizm gerginliÄŸi'

Ä°talya'nÄ±n Macerata kentinde 3 Åžubat'ta Luca Traini tarafÄ±ndan AfrikalÄ±lara yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen ve en az 6 kiÅŸinin yaralanmasÄ±na yol aÃ§an Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±yla tekrar gÃ¼ndeme gelen "faÅŸizm tartÄ±ÅŸmasÄ±", Ã¼lkedeÂ seÃ§imÂ sÃ¼recine damga vurdu.
Ã–zellikle aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±Â Forza Nuova ve CasaPound partilerinin AfrikalÄ±lara yapÄ±lanÂ Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±yÄ± savunmasÄ± ve fail Luca Traini'yi "kahraman" ilan etmesi Ä°talyan kamuoyunun bÃ¼yÃ¼k tepkisine yol aÃ§tÄ±.
"FaÅŸizm gerginliÄŸi" Ã¼lkede zaman zaman olaylÄ± protestolara, hatta saldÄ±rÄ±lara neden oldu.
IrkÃ§Ä±lÄ±k ve faÅŸizm karÅŸÄ±tlarÄ±, Ã¼lke genelinde yarÄ±n yapÄ±lacak genel seÃ§imde yarÄ±ÅŸacak Forza Nuova, CasaPound ve Lig partilerinin miting ve toplantÄ±larÄ±nÄ±n olduÄŸu her ÅŸehirde sokaÄŸa Ã§Ä±karak bu gruplarÄ± protesto etti.
Protestolarda da Ã§oÄŸunlukla polis ve eylemciler arasÄ±nda arbede yaÅŸandÄ±, yaralanan ve gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlar oldu.
Ä°talya seÃ§imler Ã¶ncesinde polisin eylemcilere orantÄ±sÄ±z mÃ¼dahalesine sahne olurken, gÃ¶stericiler de polise ÅŸiÅŸe, fiÅŸek, sopa ve hatta molotof kokteylleri atarak karÅŸÄ±lÄ±k verdi. Ãœlkede, Bologna, Napoli ve Torino'daki protesto ve arbedelerde aralarÄ±nda polislerinde olduÄŸu 20'den fazla kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸ onlarca kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.
Forza Nuova ve CasaPound'dan farklÄ± olarak aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Lig ve Ä°talya'nÄ±n KardeÅŸleri partileri, pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak seÃ§ime, eski BaÅŸbakan Silvio Berlusconi'nin partisi Forza Italya'yla birlikte "merkez-saÄŸ ittifakÄ±" iÃ§inde girecek.
Ä°slam, TÃ¼rkiye ve gÃ¶Ã§men karÅŸÄ±tÄ± sÃ¶ylemleriyle tepki toplayan Lig ve Ä°talya'nÄ±n KardeÅŸleri partileri de seÃ§im sÃ¼recinde protesto edildi. OlaylÄ± geÃ§en protestolardan biri de Lig'in lideri Matteo Salvini'nin, 23 Åžubat'ta Pisa'daki mitingi oldu.
"FaÅŸizm gerginliÄŸi", Ã¼lkede olaylÄ± geÃ§en protestolarÄ±n yanÄ± sÄ±raÂ aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± ve solcu gruplara yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±lara da neden oldu.
Ä°talyan ANSA ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, 20 Åžubat'ta Sicilya bÃ¶lgesindeki Palermo ÅŸehrinde, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Forza Nuova'nÄ±n yerel yÃ¶neticilerinden Massimo Ursino saldÄ±rÄ±ya uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±. En az altÄ± kiÅŸiden oluÅŸan saldÄ±rganlar, el ve ayaklarÄ±nÄ± baÄŸladÄ±klarÄ± Ursino'yu darbetmiÅŸti. Olayda Ursino'nun burnu kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, omzu sakatlanmÄ±ÅŸtÄ±.
21 Åžubat'ta ise Perugia kentinde bir kiÅŸi, solcu Halka GÃ¼Ã§ (Potere al Popolo) partisinin afiÅŸlerini asarken bÄ±Ã§aklanmÄ±ÅŸtÄ±. Yerel kaynaklar, 37 yaÅŸÄ±ndaki yaralÄ±nÄ±n durumunun ciddi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.
Livorno kentinde de 28 Åžubat gecesi aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± CasaPound taraftarÄ± bir kiÅŸi, seÃ§im bildirisi asmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken saldÄ±rÄ±ya uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±. AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± grup, "DÃ¶rt kiÅŸinin Ã¶nce CasaPound taraftarÄ±nÄ± sopalarla dÃ¶vdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, daha sonra da hamile eÅŸinin bulunduÄŸu aracÄ±n camÄ±nÄ± kÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ±" ifade etmiÅŸti. SaldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan kiÅŸinin bir gÃ¶zÃ¼nÃ¼ kaybetme riski olduÄŸu ve acil serviste tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilmiÅŸti.
Eylemciler ve polis arasÄ±nda olay Ã§Ä±kan protestolarÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ã¼lke genelinde "faÅŸizme karÅŸÄ±" sakin geÃ§en gÃ¶steriler de dÃ¼zenlendi.
IrkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±dan 1 hafta sonra 10 Åžubat'ta Macerata ÅŸehrinde, 30 bin Ä°talyan ve gÃ¶Ã§menin katÄ±lÄ±mÄ±yla "Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k ve faÅŸizme karÅŸÄ±" protesto dÃ¼zenlenmiÅŸti. AynÄ± gÃ¼n Roma, Milano, Bologna, Palermo, Torino ve Bolzano ÅŸehirlerinde de Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k ve faÅŸizme karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸler yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
IrkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi Macerata'da belediye de 18 Åžubat'ta "faÅŸizm ve Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k karÅŸÄ±tÄ±" protesto dÃ¼zenlemiÅŸ, yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe 30'dan fazla dernek, kurum, ticaret birliÄŸi ve yerel yÃ¶netim iÅŸtirak etmiÅŸti.
24 Åžubat'ta baÅŸkent Roma'da Ulusal Ä°talya Partizanlar BirliÄŸinin (ANPI) dÃ¼zenlediÄŸi "bÃ¼yÃ¼k faÅŸizm ve Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k karÅŸÄ±tÄ± protestoya", hÃ¼kÃ¼metin bÃ¼yÃ¼k ortaÄŸÄ± Demokrat Parti ile Ã–zgÃ¼r ve EÅŸit (LeU) partisinden lider ve siyasetÃ§ilerin yanÄ± sÄ±ra yaklaÅŸÄ±k 100 bin kiÅŸi katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. KatÄ±lÄ±mcÄ±lar, faÅŸizm ve Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± Cumhuriyet MeydanÄ±'ndan (Piazza della Repubblica) Halk MeydanÄ±'na (Piazza del Popolo) yÃ¼rÃ¼mÃ¼ÅŸtÃ¼.
AynÄ± gÃ¼n, Ä°talya'nÄ±n gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki Palermo ÅŸehrinde de solcu Halka GÃ¼Ã§ (Potere Al Popolo) partisi, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Forza Nuova'nÄ±n ÅŸehirde yapacaÄŸÄ± seÃ§im mitingine karÅŸÄ± protesto dÃ¼zenlemiÅŸti. AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Forza Nuova lideri Roberto Fiore'nin Ã¶ÄŸleden sonra Croci MeydanÄ±'nda planlanan mitingi de sol ve aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± gruplarÄ±n karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmesi riskinden dolayÄ± bir otele taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.
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