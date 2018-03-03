13:17, 03 Mart 2018 Cumartesi

"Yemen'de insanlÄ±k faciasÄ± yaÅŸanabilir"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YÄ±llardÄ±r siyasi istikrarsÄ±zlÄ±k ve Ã§atÄ±ÅŸmalara sahne olan Arap YarÄ±madasÄ±'nÄ±n en yoksul Ã¼lkesi Yemen'de, Ã§Ã¶ken saÄŸlÄ±k hizmetiyle birlikte kolera ve difteri gibi salgÄ±n hastalÄ±klar can alamaya devam ederken yaz aylarÄ±nda gÃ¶rÃ¼lmesi muhtemel bir humma ve sÄ±tma salgÄ±nÄ±nÄ±n "insanlÄ±k faciasÄ±na yol aÃ§abileceÄŸi" uyarÄ±sÄ± yapÄ±lÄ±yor.

Arap Doktorlar BirliÄŸi Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Dr. Abdulkavi eÅŸ-Åžumeyri, verdiÄŸi mÃ¼lakatta,Â Yemen'deki saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±nÄ±n her geÃ§en gÃ¼n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek insani yardÄ±mlarÄ±n bir an Ã¶nce ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti.Â Â

Arap YarÄ±madasÄ±'nÄ±n bu en yoksul Ã¼lkesinde kÄ±rsal bÃ¶lgelerdeki saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±nÄ±n savaÅŸ Ã¶ncesi dÃ¶neme dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyenÂ Arap Doktorlar BirliÄŸi'nin Yemen asÄ±llÄ± Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ±, Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bu sorunlarÄ±n giderek dÃ¼ÄŸÃ¼m haline geldiÄŸini ve Ã¼lkede baÅŸ gÃ¶steren salgÄ±n hastalÄ±klarÄ±n hÄ±zla yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.Â

Åžumeyri, Ã¼lkedeki Ã§ocuk Ã¶lÃ¼mlerinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilemediÄŸini ve devam eden Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle insanlara saÄŸlÄ±k hizmetlerinin ulaÅŸtÄ±rÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

"18 MÄ°LYON Ä°NSANA SAÄžLIK HÄ°ZMETÄ° GÃ–TÃœRÃœLEMÄ°YOR"

DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ (DSÃ–) verilerine gÃ¶re, AÄŸustos 2017'den bu yana difteri salgÄ±nÄ± nedeniyle 72 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini hatÄ±rlatan Åžumeyri, 2017 yÄ±lÄ±nda ortaya Ã§Ä±kan kolera salgÄ±nÄ±nÄ±n da 2 bin 200 Yemenlinin hayatÄ±na mal olduÄŸunu belirtti.

UluslararasÄ± Ã¶rgÃ¼tleri Yemen'e acil yardÄ±m etmeye Ã§aÄŸÄ±ran Åžumeyri, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Darbeden Ã¶nce de 7 ila 14 milyon Yemenliye saÄŸlÄ±k hizmeti verilemiyordu. Elimizdeki verilere gÃ¶re ÅŸu anki tablo Ã§ok daha kÃ¶tÃ¼. YaklaÅŸÄ±k 18 milyon insana saÄŸlÄ±k hizmeti gÃ¶tÃ¼rÃ¼lemiyor. Bu, Ã§ok acÄ± bir tablo. Kolera salgÄ±nÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra bir de difteri baÅŸladÄ±. Yaz aylarÄ±nda humma ve sÄ±tma gibi salgÄ±nlarÄ±n baÅŸlamasÄ±ndan endiÅŸe ediyoruz. Yemen'de Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yaz saÄŸlÄ±k hizmetlerinin gÃ¶tÃ¼rÃ¼lememesi nedeniyle insanlÄ±k faciasÄ± yaÅŸanabilir. Allah Yemen halkÄ±nÄ±n yardÄ±mcÄ±sÄ± olsun."

TÃœRKÄ°YE'NÄ°N YEMEN'DEKÄ° Ä°NSANÄ° YARDIMLARI

BÃ¶lge Ã¼lkelerinin Yemen'deki yardÄ±mlarÄ±na iliÅŸkin de deÄŸerlendirmelerde bulunan Åžumeyri, "TÃ¼rkiye son 10 yÄ±lda Yemen'e Ã§ok yardÄ±m etti." dedi.

Yemen'e yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu saÄŸlÄ±k yardÄ±mlarÄ±ndan Ã¶tÃ¼rÃ¼ TÃ¼rkiye'ye ÅŸÃ¼kranlarÄ±nÄ± ifade edenÂ Åžumeyri, 30 yÄ±llÄ±k Ali Abdullah Salih yÃ¶netimine son veren 2011 Åžubat Devrimi sÄ±rasÄ±nda yaralananlarÄ±n tedavisi konusunda TÃ¼rkiye'nin Ã¶nemli yardÄ±mlarda bulunduÄŸunu dile getirdi.

"BU KANLI MÃœCADELE SÃœRDÃœKÃ‡E YARDIMLARIN ULAÅžTIRILMASI DAHA DA ZORLAÅžACAK"

ABD, Ä°ngiltere, Fransa ve Rusya dÃ¶rtlÃ¼sÃ¼nÃ¼n halkÄ± fakir ve zayÄ±f dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ Arap Ã¼lkelerinde devam eden mÃ¼cadelelerinin en fazla bÃ¶lgedeki sivil halka zarar verdiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen Åžumeyri, "Bu kanlÄ± mÃ¼cadele sÃ¼rdÃ¼kÃ§eÂ muhtaÃ§ insanlara yardÄ±mlarÄ±n ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± daha da zorlaÅŸacak. Ã–yle anlaÅŸÄ±lÄ±yor ki Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde bÃ¶lge dengelerinde herhangi bir deÄŸiÅŸiklik olmayacak ve bÃ¶lge insanÄ± acÄ± Ã§ekmeye devam edecek." diye konuÅŸtu.

MÄ±sÄ±r'da yaÅŸayan Yemenli Doktor Åžumeyri, Arap Doktorlar BirliÄŸi'nin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± hakkÄ±nda da bilgi verdi.

Åžumeyri, birliÄŸin Yemen'de gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi 5 ayrÄ± saÄŸlÄ±k projesinin yanÄ± sÄ±ra Filistin, Suriye, Irak, Sudan ve Somali gibi Ã¼lkelerde de Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Afrika'da kÃ¶rlÃ¼ÄŸe karÅŸÄ± mÃ¼cadele kapsamÄ±nda 30 bin ameliyat gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini aktardÄ±.

YEMEN'DEKÄ° Ä°Ã‡ SAVAÅž VE SALGIN HASTALIKLARÂ

Yemen, 11 Åžubat 2011'deki devrimden bu yana siyasi istikrarsÄ±zlÄ±k ve iÃ§ Ã§atÄ±ÅŸmalarla boÄŸuÅŸuyor. Ãœlkede 2014 yÄ±lÄ±nda Ä°ran destekli silahlÄ± gÃ¼ce sahip Husiler ile devrik CumhurbaÅŸkanÄ± Ali Abdullah Salih yanlÄ±larÄ±nÄ±n baÅŸkent Sana'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra diÄŸer bazÄ± kentleri ele geÃ§irmesiyle baÅŸlayan iÃ§ savaÅŸ yÄ±llardÄ±r devam ediyor.

Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§lerinin desteklediÄŸi meÅŸru hÃ¼kÃ¼met ile Husiler arasÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 3 yÄ±ldÄ±r ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalara sahne olan Yemen, bir taraftan da kolera ve difteri gibi salgÄ±n hastalÄ±klarla mÃ¼cadele ediyor.Â