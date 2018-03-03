Almanya'da 2017'de 950 Ä°slamofobik saldÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±

Almanya'da, geÃ§en yÄ±l Ä°slam karÅŸÄ±tÄ± en az 950 saldÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±Â bildirildi.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir soru Ã¶nergesine verdiÄŸi cevapta, Ä°slam karÅŸÄ±tÄ±Â saldÄ±rÄ±larda,Â genelde cami ve camilere ait merkezlerin hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±Â vurgulandÄ±.
SaldÄ±rÄ±larda 33 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtilirkenÂ faillerin neredeyse tamamÄ±nÄ±nÂ aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±lardan oluÅŸtuÄŸu kaydedildi.Â
SaldÄ±rÄ±larÄ±n, camilere domuz kanÄ± atÄ±lmasÄ±, tehdit mektuplarÄ± gÃ¶nderme, baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ kadÄ±nlara saldÄ±rma, evlere veya camilere azi sembolleri Ã§izme ve internette nefret iÃ§erikli yazÄ±larÄ±n paylaÅŸÄ±lmasÄ± ÅŸeklinde Ã§eÅŸitlilik gÃ¶sterdiÄŸi ve maddiÂ zararÄ±n hesaba katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Almanya'daki Ä°slam karÅŸÄ±tÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±n ilk kez geÃ§en yÄ±l kayÄ±t altÄ±na alÄ±nmasÄ± nedeniyleÂ bir Ã¶nceki yÄ±la iliÅŸkin herhangi bir kÄ±yaslama yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da altÄ± Ã§izildi.Â
MÃ¼slÃ¼manlar Merkez Konseyi (ZMD) BaÅŸkanÄ± Aiman Mazyek de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, rakamlarÄ±n kesinlik taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â Ã§Ã¼nkÃ¼ bazÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±n kayÄ±t altÄ±na alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Mazyek Almanya'daki MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamlarÄ±nda artÄ±k sokaÄŸa Ã§Ä±karken Ã§ekinceler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.Â
Sol Parti Milletvekili Ulla Jelpke, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°slam dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¼lkede kalÄ±cÄ± hale gelmesinden endiÅŸe duyduÄŸunu belirtti.
Jelpke, Almanya iÃ§in Alternatif Partisi hakkÄ±nda,Â ''Ä°slam dÃ¼ÅŸmanlarÄ± artÄ±k sokaktan meclise geldiler. Meclis koltuklarÄ±nda MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Almanya'daki yaÅŸamlarÄ±na karÅŸÄ± ortamÄ±Â zehirlemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar.'' yorumunu yaptÄ±.
Azerbaycan ordusunun, cephe hattÄ±nda Ermenistan'a ait insansÄ±z hava aracÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi
Suriye'de BMGK'nÄ±n 24 Åžubat'ta aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± "insani ateÅŸkes" kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geÃ§en ilk 6 gÃ¼nde 146 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
KÄ±rgÄ±zistan'da 3 Mart Devlet BayraÄŸÄ± GÃ¼nÃ¼ Ã¼lke genelinde Ã§eÅŸitli etkinliklerle kutlandÄ±
SaakaÅŸvili'nin taraftarlarÄ±nÄ±n parlamento Ã¶nÃ¼nde kurduÄŸu onlarca Ã§adÄ±rdan oluÅŸan bÃ¶lgeye polisin dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda, 101 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Almanya'da, CDU/CSU ve SPD'nin hÃ¼kÃ¼met kurma hedefiyle yaptÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonucunda Ã¼zerinde anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± koalisyon protokolÃ¼ne iliÅŸkin SPD Ã¼yelerinin kararÄ± yarÄ±n aÃ§Ä±klanacak
Azerbaycan tarÄ±m, turizm gibi sektÃ¶rlerin yanÄ± sÄ±ra Ã§eÅŸitli zanaatlarÄ±n yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in teÅŸvik programlarÄ± uygulamaya baÅŸladÄ±
Ä°talya'da yaklaÅŸÄ±k 51 milyon seÃ§men, Temsilciler Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunun yeni Ã¼yelerini belirlemek iÃ§in yarÄ±n sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek
Ã‡in'in gelecek 5 yÄ±lÄ±na yÃ¶n verecek yasal dÃ¼zenlemeler ve reformlarÄ±n karara baÄŸlanÄ±p yÃ¶netim kadrolarÄ±nÄ±n belirleneceÄŸi 'Ã‡ifte ToplantÄ±lar' baÅŸladÄ±
Almanya'da'da geÃ§en sene 950 Ä°slamofobik saldÄ±rÄ± kayÄ±t altÄ±na alÄ±ndÄ±
Arap Doktorlar BirliÄŸi Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Dr. Abdulkavi eÅŸ-Åžumeyri, Arap YarÄ±madasÄ±'nÄ±n en yoksul Ã¼lkesi Yemen'de, yaz aylarÄ±nda gÃ¶rÃ¼lmesi muhtemel bir humma ve sÄ±tma salgÄ±nÄ±nÄ±n 'insanlÄ±k faciasÄ±na yol aÃ§abileceÄŸi' uyarÄ±sÄ±nda bulundu
Ä°talya'da yarÄ±n yapÄ±lacak seÃ§im Ã¶ncesinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len kampanyalara damgasÄ±nÄ± vuran konu "faÅŸizm gerginliÄŸi" oldu
Ã–zbekistan'da faaliyeti yasaklanan "Erk" partisi Ã¼yesi ve muhalif gazeteci Yusuf Rozimuradov serbest kaldÄ±
Ä°srail polisi, bebekli Filistinli Ã§iftin Ã¼zerine gaz bombasÄ± atarken gÃ¶rÃ¼ldÃ¼
Ä°sveÃ§'in baÅŸkenti Stockholm'daki Karolinska EnstitÃ¼sÃ¼nÃ¼n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± raporda, Ã¼lkede geÃ§en yÄ±l 12 refakatsiz mÃ¼lteci Ã§ocuÄŸun intihar ettiÄŸi belirtildi. Ã‡ocuk ve GenÃ§ Psikiyatri Merkezinden yapÄ±lan aÃ§Ä±lmada ise, intihar eden mÃ¼lteci Ã§ocuk sayÄ±sÄ±nÄ±n gerÃ§eÄŸi tam olarak yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± ve durumun daha vahim olduÄŸu kaydedildi
ABD'nin KuzeydoÄŸu kÄ±yÄ±sÄ±nda etkili olan ÅŸiddetli rÃ¼zgar ve yaÄŸmur, sel ve su baskÄ±nlarÄ±na ve elektrik kesintilerine neden oldu, tren seferleri ile 5 bin 500'den fazla uÃ§uÅŸ iptal edildi.
Ä°srail Maliye BakanÄ± Kahlon, 2019 yÄ±lÄ± iÃ§in hazÄ±rlanan bÃ¼tÃ§e tasarÄ±sÄ± vaktinde onaylanmadÄ±ÄŸÄ± takdirde hÃ¼kÃ¼metten Ã§ekilme tehdidinde bulundu