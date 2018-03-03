GÃ¼ncelleme: 13:38, 03 Mart 2018 Cumartesi

Almanya'da 2017'de 950 Ä°slamofobik saldÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±



Foto: ArÅŸiv

Almanya'da'da geÃ§en sene 950 Ä°slamofobik saldÄ±rÄ± kayÄ±t altÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Almanya'da, geÃ§en yÄ±l Ä°slam karÅŸÄ±tÄ± en az 950 saldÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±Â bildirildi. Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir soru Ã¶nergesine verdiÄŸi cevapta, Ä°slam karÅŸÄ±tÄ±Â saldÄ±rÄ±larda,Â genelde cami ve camilere ait merkezlerin hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±Â vurgulandÄ±. SaldÄ±rÄ±larda 33 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtilirkenÂ faillerin neredeyse tamamÄ±nÄ±nÂ aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±lardan oluÅŸtuÄŸu kaydedildi.Â SaldÄ±rÄ±larÄ±n, camilere domuz kanÄ± atÄ±lmasÄ±, tehdit mektuplarÄ± gÃ¶nderme, baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ kadÄ±nlara saldÄ±rma, evlere veya camilere azi sembolleri Ã§izme ve internette nefret iÃ§erikli yazÄ±larÄ±n paylaÅŸÄ±lmasÄ± ÅŸeklinde Ã§eÅŸitlilik gÃ¶sterdiÄŸi ve maddiÂ zararÄ±n hesaba katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Almanya'daki Ä°slam karÅŸÄ±tÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±n ilk kez geÃ§en yÄ±l kayÄ±t altÄ±na alÄ±nmasÄ± nedeniyleÂ bir Ã¶nceki yÄ±la iliÅŸkin herhangi bir kÄ±yaslama yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da altÄ± Ã§izildi.Â MÃ¼slÃ¼manlar Merkez Konseyi (ZMD) BaÅŸkanÄ± Aiman Mazyek de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, rakamlarÄ±n kesinlik taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â Ã§Ã¼nkÃ¼ bazÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±n kayÄ±t altÄ±na alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Mazyek Almanya'daki MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamlarÄ±nda artÄ±k sokaÄŸa Ã§Ä±karken Ã§ekinceler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.Â Sol Parti Milletvekili Ulla Jelpke, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°slam dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¼lkede kalÄ±cÄ± hale gelmesinden endiÅŸe duyduÄŸunu belirtti. Jelpke, Almanya iÃ§in Alternatif Partisi hakkÄ±nda,Â ''Ä°slam dÃ¼ÅŸmanlarÄ± artÄ±k sokaktan meclise geldiler. Meclis koltuklarÄ±nda MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Almanya'daki yaÅŸamlarÄ±na karÅŸÄ± ortamÄ±Â zehirlemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar.'' yorumunu yaptÄ±.

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