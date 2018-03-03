GÃ¼ncelleme: 13:58, 03 Mart 2018 Cumartesi

"PYD/PKK'nÄ±n tank hendekleri tuzaÄŸÄ±nÄ±n arkasÄ±nda kurmay akÄ±l var"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin (TSK) Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu (Ã–SO)Â ile yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼Â Zeytin DalÄ± HarekatÄ±Â kapsamÄ±nda PYD/PKK'ya ait tÃ¼neller, Ã§ukurlar ve meskun mahallerdeki bubi tuzaklarÄ±nÄ±n ele geÃ§irilmesiyle, amaÃ§lanan kirli planlar Ã§Ã¶kertilmeye devam ediliyor.Â

Afrin'de sivilleri kalkan yaparak sÃ¶zde bir direniÅŸ ortaya koymaya Ã§alÄ±ÅŸan PYD/PKK, "tank hendekleri" ile TSK ve Ã–SO'ya zayiat verdirmeyi hedefliyor.

GÃ¼venlik uzmanÄ± Abdullah AÄŸar, Afrin daÄŸlarÄ± ve meskun mahalleri ile daÄŸlara gÃ¶rece daha yayvan alanlarda PYD/PKK'nÄ±n oluÅŸturduÄŸu tahkimatÄ±n her birinin hem taktik hem operasyonel hem stratejik hem de jeostratejik anlamÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu sÃ¶yledi. AÄŸar, Afrin kÄ±rsalÄ±ndaki tahkimatÄ±n, jeopolitik amaÃ§lara hizmet eden jeostratejik bir karaktere sahip olduÄŸunu vurguladÄ±.

Afrin karasalÄ±nda 26 Ekim 1918'de 1. DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nÄ±n son meydan muharebesinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan AÄŸar, Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n sÃ¶z konusu tahkimatlarÄ±nÄ±n, Anadolu'nun OrtadoÄŸu'da bir etki Ã¼retmesini engellemek Ã¼zere de yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

"3 METRE GENÄ°ÅžLÄ°ÄžÄ°NDE VE 5 METRE DERÄ°NLÄ°ÄžÄ°NDE"

Afrin karasalÄ±nda, MehmetÃ§ik'in ortaya koyduÄŸu taktik ile operasyonel ve stratejik hamlelerini etkisizleÅŸtirmek, durdurmak, yÃ¶nlendirmek, kanalize etmek, kanalize ettiÄŸi noktalarda da imha etmek Ã¼zere sÃ¶z konusu tahkimatlarÄ±n oluÅŸturulduÄŸunu dile getiren AÄŸar, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Burada amaÃ§lananÄ± gÃ¶rmeye baÅŸladÄ±k. Ele geÃ§irilenler arasÄ±nda tank hendekleri var. 3 metre geniÅŸliÄŸinde ve 5 metre derinliÄŸinde. Ä°rtibat hendeÄŸi deÄŸil bunlar. Tanklar iÃ§in Ã¶zel yapÄ±lmÄ±ÅŸ hendekler. Neden bunlarÄ± yapÄ±yorlar? Hendeklerden geÃ§emeyecek tanklarÄ± ve diÄŸer paletli-tekerlekli zÄ±rhlÄ± unsurlarÄ± istedikleri taraflara yÃ¶nlendirerek oluÅŸturduklarÄ± Ã¶lÃ¼m bÃ¶lgelerinde tanksavarlarla, geliÅŸmiÅŸ patlayÄ±cÄ±larla imha etmek istiyorlar. PKK'nÄ±n bÃ¶yle bir niyeti ve maksadÄ± var. Engeller, patlayÄ±cÄ±lar, konvansiyonel ve sofistike silahlarla harekatÄ± etkisizleÅŸtirmek istiyorlar. AyrÄ±ca PYD/PKK sivilleri de canlÄ± kalkan olarak kullanmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. BunlarÄ±n hepsi bir araya geldiÄŸince PKK'nÄ±n Ã§ok kalleÅŸÃ§e bir plan yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz."

ARKALARINDA KURMAY BÄ°R AKIL VAR

Afrin karasalÄ±nda ortaya Ã§Ä±karÄ±lan, ele geÃ§irilen bu tahkimatta sadece eÄŸitilmiÅŸ bir PYD/PKK'lÄ± aklÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken AÄŸar, "PYD/PKK'nÄ±n bu denli bir tahkimat Ã¼retmesinin ardÄ±nda bir kurmay akÄ±l var." dedi.

AÄŸar, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n 5-6 yÄ±llÄ±k bir Ã§alÄ±ÅŸmayla Afrin'deki bu tahkimatÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.