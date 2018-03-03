TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin (TSK) Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu (Ã–SO)Â ile yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼Â Zeytin DalÄ± HarekatÄ±Â kapsamÄ±nda PYD/PKK'ya ait tÃ¼neller, Ã§ukurlar ve meskun mahallerdeki bubi tuzaklarÄ±nÄ±n ele geÃ§irilmesiyle, amaÃ§lanan kirli planlar Ã§Ã¶kertilmeye devam ediliyor.Â
Afrin'de sivilleri kalkan yaparak sÃ¶zde bir direniÅŸ ortaya koymaya Ã§alÄ±ÅŸan PYD/PKK, "tank hendekleri" ile TSK ve Ã–SO'ya zayiat verdirmeyi hedefliyor.
GÃ¼venlik uzmanÄ± Abdullah AÄŸar, Afrin daÄŸlarÄ± ve meskun mahalleri ile daÄŸlara gÃ¶rece daha yayvan alanlarda PYD/PKK'nÄ±n oluÅŸturduÄŸu tahkimatÄ±n her birinin hem taktik hem operasyonel hem stratejik hem de jeostratejik anlamÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu sÃ¶yledi. AÄŸar, Afrin kÄ±rsalÄ±ndaki tahkimatÄ±n, jeopolitik amaÃ§lara hizmet eden jeostratejik bir karaktere sahip olduÄŸunu vurguladÄ±.
Afrin karasalÄ±nda 26 Ekim 1918'de 1. DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nÄ±n son meydan muharebesinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan AÄŸar, Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n sÃ¶z konusu tahkimatlarÄ±nÄ±n, Anadolu'nun OrtadoÄŸu'da bir etki Ã¼retmesini engellemek Ã¼zere de yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Afrin karasalÄ±nda, MehmetÃ§ik'in ortaya koyduÄŸu taktik ile operasyonel ve stratejik hamlelerini etkisizleÅŸtirmek, durdurmak, yÃ¶nlendirmek, kanalize etmek, kanalize ettiÄŸi noktalarda da imha etmek Ã¼zere sÃ¶z konusu tahkimatlarÄ±n oluÅŸturulduÄŸunu dile getiren AÄŸar, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"Burada amaÃ§lananÄ± gÃ¶rmeye baÅŸladÄ±k. Ele geÃ§irilenler arasÄ±nda tank hendekleri var. 3 metre geniÅŸliÄŸinde ve 5 metre derinliÄŸinde. Ä°rtibat hendeÄŸi deÄŸil bunlar. Tanklar iÃ§in Ã¶zel yapÄ±lmÄ±ÅŸ hendekler. Neden bunlarÄ± yapÄ±yorlar? Hendeklerden geÃ§emeyecek tanklarÄ± ve diÄŸer paletli-tekerlekli zÄ±rhlÄ± unsurlarÄ± istedikleri taraflara yÃ¶nlendirerek oluÅŸturduklarÄ± Ã¶lÃ¼m bÃ¶lgelerinde tanksavarlarla, geliÅŸmiÅŸ patlayÄ±cÄ±larla imha etmek istiyorlar. PKK'nÄ±n bÃ¶yle bir niyeti ve maksadÄ± var. Engeller, patlayÄ±cÄ±lar, konvansiyonel ve sofistike silahlarla harekatÄ± etkisizleÅŸtirmek istiyorlar. AyrÄ±ca PYD/PKK sivilleri de canlÄ± kalkan olarak kullanmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. BunlarÄ±n hepsi bir araya geldiÄŸince PKK'nÄ±n Ã§ok kalleÅŸÃ§e bir plan yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz."
Afrin karasalÄ±nda ortaya Ã§Ä±karÄ±lan, ele geÃ§irilen bu tahkimatta sadece eÄŸitilmiÅŸ bir PYD/PKK'lÄ± aklÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken AÄŸar, "PYD/PKK'nÄ±n bu denli bir tahkimat Ã¼retmesinin ardÄ±nda bir kurmay akÄ±l var." dedi.
AÄŸar, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n 5-6 yÄ±llÄ±k bir Ã§alÄ±ÅŸmayla Afrin'deki bu tahkimatÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ±'nÄ±n, Arnavutlukâ€™ta 5 OsmanlÄ± eserinin restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayacaÄŸÄ± bildirildi
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DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Le Drian'Ä±n gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Suriye baÅŸta olmak Ã¼zere bÃ¶lgesel geliÅŸmeler ele alÄ±ndÄ±.
Edirne'de askeri yasak bÃ¶lgede yakalanÄ±p "askeri casusluÄŸa teÅŸebbÃ¼s" ve "askeri yasak bÃ¶lgeye girmek" suÃ§larÄ±ndan tutuklanan 2 Yunan askerinin Ã§eliÅŸkili ifadelerinin ardÄ±ndan soruÅŸturmanÄ±n geniÅŸletildiÄŸi bildirildi
PYD/PKK'nÄ±n Afrin bÃ¶lgesinde irtibat hendeklerinin yanÄ± sÄ±ra Ã¶zel hendeklerle tanklarÄ± tehlikeli bÃ¶lgelere yÃ¶nlendirmeyi hedeflediÄŸi saptandÄ±. GÃ¼venlik uzmanÄ± Abdullah AÄŸar, bu tahkimatta sadece eÄŸitilmiÅŸ bir PYD/PKK'lÄ± aklÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, "PYD/PKK'nÄ±n bu denli bir tahkimat Ã¼retmesinin ardÄ±nda bir kurmay akÄ±l var." dedi.
Erzincan'Ä±n Otlukbeli ilÃ§esinde 4,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem oldu
TSK ve Ã–SO, Afrin'in stratejik Ã¶neme sahip Racu belde merkezine girerek bÃ¶lgenin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ kontrolÃ¼ne aldÄ±. Stratejik Ã¶nem sahip Raco belde merkezinin alÄ±nmasÄ±yla BÃ¼lbÃ¼l'den sonra ele geÃ§irilen belde merkezi sayÄ±sÄ± 2 oldu.
Kanal Ä°stanbul Projesi'nin tasarÄ±mÄ±nda belirleyici faktÃ¶rlerden geÃ§iÅŸ yapabilecek akaryakÄ±t tankeri ve konteyner gemilerinin azami boyutlarÄ± belirlendi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Burkina Faso'nun baÅŸkenti Vagadugu'da Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve FransÄ±z BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±
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Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamda, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 2434 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi belirtildi
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu havanÄ±n hakim olacaÄŸÄ± Marmara BÃ¶lgesi'nde, KÄ±rklareli ve TekirdaÄŸ'Ä±n doÄŸusu ile Ä°stanbul Ã§evrelerinde kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.
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Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, "Åžehit ve gazilerimizin hiÃ§birinin tek damla kanÄ± yerde kalmayacak. TerÃ¶ristlerle bunlara destek veren gÃ¼Ã§ merkezleri mutlaka hÃ¼srana uÄŸratÄ±lacak." ifadesini kullandÄ±.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Genelkurmay KarargahÄ±'ndaki eylemlere iliÅŸkin davada tutuklu sanÄ±klardan eski Ã¼steÄŸmen Erdemir adli kontrol ÅŸartÄ±yla tahliye edildi, diÄŸer tutuklu sanÄ±klarÄ±n mevcut halinin devamÄ±na karar verildi.