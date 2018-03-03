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19:08, 03 Mart 2018 Cumartesi
Asya
GÃ¼ncelleme: 14:18, 03 Mart 2018 Cumartesi

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Ã‡in'in 5 yÄ±lÄ±nÄ± belirleyecek 'Ã‡ifte ToplantÄ±lar' baÅŸladÄ±
Ã‡in'in 5 yÄ±lÄ±nÄ± belirleyecek 'Ã‡ifte ToplantÄ±lar' baÅŸladÄ±

Ã‡in'in gelecek 5 yÄ±lÄ±na yÃ¶n verecek yasal dÃ¼zenlemeler ve reformlarÄ±n karara baÄŸlanÄ±p yÃ¶netim kadrolarÄ±nÄ±n belirleneceÄŸi 'Ã‡ifte ToplantÄ±lar' baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡in'in gelecek 5 yÄ±lÄ±na yÃ¶n verecek yasal dÃ¼zenlemeler ve reformlarÄ±n karara baÄŸlanÄ±p yÃ¶netim kadrolarÄ±nÄ±n belirleneceÄŸi 'Lianghui'ninÂ (Ã‡ifte ToplantÄ±lar) baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Ã‡in'in en Ã¼st siyasi istiÅŸare organÄ± olan Ã‡in Halk Siyasi DanÄ±ÅŸma KonferansÄ±'nÄ±n (Ã‡HSDK) 13. DÃ¶nem 1. YÄ±llÄ±k Genel Kurulu, yapÄ±lan aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ toplantÄ±sÄ±yla baÅŸladÄ±.

BaÅŸkent Pekin'in Tiananmen MeydanÄ±'nda bulunan BÃ¼yÃ¼k Halk Salonu'ndaki aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ toplantÄ±sÄ±na Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping, BaÅŸbakan Li KÄ±Ã§iang, Ã‡in KomÃ¼nist Partisi (Ã‡KP) PolitbÃ¼ro Ã¼yeleri ve yaklaÅŸÄ±k 2 bin 100 Ã‡HSDK delegesi katÄ±ldÄ±.

Ã‡HSDK BaÅŸkanÄ± YÃ¼ CÄ±ngÅŸÄ±ng, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nda, dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k ikinci ekonomisi olan Ã‡in'in politik, ekonomik ve sosyal meselelerine iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸma raporunu sundu.

"BÃ¼yÃ¼k ve modern sosyalist Ã¼lke" vurgusu yapan YÃ¼, "Her bakÄ±mdan mÃ¼reffeh bir toplum inÅŸasÄ±nda kararlÄ± bir zafer elde etmek ve modern sosyalist Ã‡in yolunda kapsamlÄ± tavsiye ve Ã¶nerileri istiÅŸareye odaklanacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.

Ã‡HSDK'NIN Ä°ÅžLEVÄ°

Ã‡HSDK, Ã‡KP'nin Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda Ã§ok taraflÄ± iÅŸ birliÄŸi ve siyasi danÄ±ÅŸma mekanizmasÄ± yÃ¼rÃ¼tmek iÃ§in 1949'da kurulmuÅŸtu.

Ãœlkede en Ã¼st dÃ¼zey siyasi ve yargÄ± danÄ±ÅŸma mekanizmasÄ± Ã‡HSDK, yÃ¶netime Ã‡in toplumundaki her kesimden temsilcileri ve Ã¼lkedeki Ã¼nlÃ¼ simalarÄ± bÃ¼nyesinde barÄ±ndÄ±ran bir fikir forumu ÅŸeklinde hizmet veriyor.

Siyasi danÄ±ÅŸmanlarÄ±n sunduÄŸu Ã¶neri taslaklarÄ±, Ã‡KP'nin aldÄ±ÄŸÄ± reform kararlarÄ±nÄ± hayata geÃ§irecek politikalarÄ±n belirlenmesinde destekleyici rol oynuyor.Â 

"KIRMIZI HALI"

ToplantÄ±larÄ±n bu yÄ±lki aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda ilk defa uygulanan "kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±" tÃ¶reni, ilgi Ã§ekici bir detay olarak Ã¶ne Ã§Ä±karken,Â BÃ¼yÃ¼k Halk Salonu'nun koridorunda Ã‡HSDK'nÄ±n sanat, spor ve iÅŸ dÃ¼nyasÄ±ndan Ã¼nlÃ¼ simalarÄ±, gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

Adeta film galasÄ±nÄ± andÄ±ran toplantÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±ndan Ã¶nce ayrÄ±ca Ã¼lkedeki farklÄ± etnik unsurlarÄ± temsilen gelen delegeler, yerel kÄ±yafetleriyle renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler oluÅŸturdu.

Tiananmen MeydanÄ±'nda yoÄŸun gÃ¼venlik Ã¶nlemleri dikkati Ã§ekerken, delegelerin toplantÄ±ya geliÅŸini kolaylaÅŸtÄ±rmak iÃ§in Ã§evredeki bazÄ± yollar kontrollÃ¼ olarak trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±.

'Ã‡Ä°FTE TOPLANTILAR'

Ãœlkede en Ã¼st dÃ¼zey yasama organÄ± olarak gÃ¶rev yapan Ã‡in Ulusal Halk Kongresi (Ã‡UHK), pazartesi gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayacak.Â 

Ã‡in'de "Lianghui" (Ã‡ifte ToplantÄ±lar) olarak adlandÄ±rÄ±lan Ã‡HSDK ve Ã‡UHK yÄ±llÄ±k toplantÄ±larÄ±, her yÄ±l mart ayÄ±nda ayrÄ± ayrÄ± ancak eÅŸ zamanlÄ± yapÄ±lÄ±yor.



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