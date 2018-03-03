Ã‡in'in 5 yÄ±lÄ±nÄ± belirleyecek 'Ã‡ifte ToplantÄ±lar' baÅŸladÄ±

Ã‡in'in gelecek 5 yÄ±lÄ±na yÃ¶n verecek yasal dÃ¼zenlemeler ve reformlarÄ±n karara baÄŸlanÄ±p yÃ¶netim kadrolarÄ±nÄ±n belirleneceÄŸi 'Lianghui'ninÂ (Ã‡ifte ToplantÄ±lar) baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ã‡in'in en Ã¼st siyasi istiÅŸare organÄ± olan Ã‡in Halk Siyasi DanÄ±ÅŸma KonferansÄ±'nÄ±n (Ã‡HSDK) 13. DÃ¶nem 1. YÄ±llÄ±k Genel Kurulu, yapÄ±lan aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ toplantÄ±sÄ±yla baÅŸladÄ±.
BaÅŸkent Pekin'in Tiananmen MeydanÄ±'nda bulunan BÃ¼yÃ¼k Halk Salonu'ndaki aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ toplantÄ±sÄ±na Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping, BaÅŸbakan Li KÄ±Ã§iang, Ã‡in KomÃ¼nist Partisi (Ã‡KP) PolitbÃ¼ro Ã¼yeleri ve yaklaÅŸÄ±k 2 bin 100 Ã‡HSDK delegesi katÄ±ldÄ±.
Ã‡HSDK BaÅŸkanÄ± YÃ¼ CÄ±ngÅŸÄ±ng, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nda, dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k ikinci ekonomisi olan Ã‡in'in politik, ekonomik ve sosyal meselelerine iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸma raporunu sundu.
"BÃ¼yÃ¼k ve modern sosyalist Ã¼lke" vurgusu yapan YÃ¼, "Her bakÄ±mdan mÃ¼reffeh bir toplum inÅŸasÄ±nda kararlÄ± bir zafer elde etmek ve modern sosyalist Ã‡in yolunda kapsamlÄ± tavsiye ve Ã¶nerileri istiÅŸareye odaklanacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.
Ã‡HSDK, Ã‡KP'nin Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda Ã§ok taraflÄ± iÅŸ birliÄŸi ve siyasi danÄ±ÅŸma mekanizmasÄ± yÃ¼rÃ¼tmek iÃ§in 1949'da kurulmuÅŸtu.
Ãœlkede en Ã¼st dÃ¼zey siyasi ve yargÄ± danÄ±ÅŸma mekanizmasÄ± Ã‡HSDK, yÃ¶netime Ã‡in toplumundaki her kesimden temsilcileri ve Ã¼lkedeki Ã¼nlÃ¼ simalarÄ± bÃ¼nyesinde barÄ±ndÄ±ran bir fikir forumu ÅŸeklinde hizmet veriyor.
Siyasi danÄ±ÅŸmanlarÄ±n sunduÄŸu Ã¶neri taslaklarÄ±, Ã‡KP'nin aldÄ±ÄŸÄ± reform kararlarÄ±nÄ± hayata geÃ§irecek politikalarÄ±n belirlenmesinde destekleyici rol oynuyor.Â
ToplantÄ±larÄ±n bu yÄ±lki aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda ilk defa uygulanan "kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±" tÃ¶reni, ilgi Ã§ekici bir detay olarak Ã¶ne Ã§Ä±karken,Â BÃ¼yÃ¼k Halk Salonu'nun koridorunda Ã‡HSDK'nÄ±n sanat, spor ve iÅŸ dÃ¼nyasÄ±ndan Ã¼nlÃ¼ simalarÄ±, gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.
Adeta film galasÄ±nÄ± andÄ±ran toplantÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±ndan Ã¶nce ayrÄ±ca Ã¼lkedeki farklÄ± etnik unsurlarÄ± temsilen gelen delegeler, yerel kÄ±yafetleriyle renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler oluÅŸturdu.
Tiananmen MeydanÄ±'nda yoÄŸun gÃ¼venlik Ã¶nlemleri dikkati Ã§ekerken, delegelerin toplantÄ±ya geliÅŸini kolaylaÅŸtÄ±rmak iÃ§in Ã§evredeki bazÄ± yollar kontrollÃ¼ olarak trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±.
Ãœlkede en Ã¼st dÃ¼zey yasama organÄ± olarak gÃ¶rev yapan Ã‡in Ulusal Halk Kongresi (Ã‡UHK), pazartesi gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayacak.Â
Ã‡in'de "Lianghui" (Ã‡ifte ToplantÄ±lar) olarak adlandÄ±rÄ±lan Ã‡HSDK ve Ã‡UHK yÄ±llÄ±k toplantÄ±larÄ±, her yÄ±l mart ayÄ±nda ayrÄ± ayrÄ± ancak eÅŸ zamanlÄ± yapÄ±lÄ±yor.
Azerbaycan ordusunun, cephe hattÄ±nda Ermenistan'a ait insansÄ±z hava aracÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi
Suriye'de BMGK'nÄ±n 24 Åžubat'ta aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± "insani ateÅŸkes" kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geÃ§en ilk 6 gÃ¼nde 146 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
KÄ±rgÄ±zistan'da 3 Mart Devlet BayraÄŸÄ± GÃ¼nÃ¼ Ã¼lke genelinde Ã§eÅŸitli etkinliklerle kutlandÄ±
SaakaÅŸvili'nin taraftarlarÄ±nÄ±n parlamento Ã¶nÃ¼nde kurduÄŸu onlarca Ã§adÄ±rdan oluÅŸan bÃ¶lgeye polisin dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda, 101 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Almanya'da, CDU/CSU ve SPD'nin hÃ¼kÃ¼met kurma hedefiyle yaptÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonucunda Ã¼zerinde anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± koalisyon protokolÃ¼ne iliÅŸkin SPD Ã¼yelerinin kararÄ± yarÄ±n aÃ§Ä±klanacak
Azerbaycan tarÄ±m, turizm gibi sektÃ¶rlerin yanÄ± sÄ±ra Ã§eÅŸitli zanaatlarÄ±n yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in teÅŸvik programlarÄ± uygulamaya baÅŸladÄ±
Ä°talya'da yaklaÅŸÄ±k 51 milyon seÃ§men, Temsilciler Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunun yeni Ã¼yelerini belirlemek iÃ§in yarÄ±n sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek
Ã‡in'in gelecek 5 yÄ±lÄ±na yÃ¶n verecek yasal dÃ¼zenlemeler ve reformlarÄ±n karara baÄŸlanÄ±p yÃ¶netim kadrolarÄ±nÄ±n belirleneceÄŸi 'Ã‡ifte ToplantÄ±lar' baÅŸladÄ±
Almanya'da'da geÃ§en sene 950 Ä°slamofobik saldÄ±rÄ± kayÄ±t altÄ±na alÄ±ndÄ±
Arap Doktorlar BirliÄŸi Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Dr. Abdulkavi eÅŸ-Åžumeyri, Arap YarÄ±madasÄ±'nÄ±n en yoksul Ã¼lkesi Yemen'de, yaz aylarÄ±nda gÃ¶rÃ¼lmesi muhtemel bir humma ve sÄ±tma salgÄ±nÄ±nÄ±n 'insanlÄ±k faciasÄ±na yol aÃ§abileceÄŸi' uyarÄ±sÄ±nda bulundu
Ä°talya'da yarÄ±n yapÄ±lacak seÃ§im Ã¶ncesinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len kampanyalara damgasÄ±nÄ± vuran konu "faÅŸizm gerginliÄŸi" oldu
Ã–zbekistan'da faaliyeti yasaklanan "Erk" partisi Ã¼yesi ve muhalif gazeteci Yusuf Rozimuradov serbest kaldÄ±
Ä°srail polisi, bebekli Filistinli Ã§iftin Ã¼zerine gaz bombasÄ± atarken gÃ¶rÃ¼ldÃ¼
Ä°sveÃ§'in baÅŸkenti Stockholm'daki Karolinska EnstitÃ¼sÃ¼nÃ¼n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± raporda, Ã¼lkede geÃ§en yÄ±l 12 refakatsiz mÃ¼lteci Ã§ocuÄŸun intihar ettiÄŸi belirtildi. Ã‡ocuk ve GenÃ§ Psikiyatri Merkezinden yapÄ±lan aÃ§Ä±lmada ise, intihar eden mÃ¼lteci Ã§ocuk sayÄ±sÄ±nÄ±n gerÃ§eÄŸi tam olarak yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± ve durumun daha vahim olduÄŸu kaydedildi
ABD'nin KuzeydoÄŸu kÄ±yÄ±sÄ±nda etkili olan ÅŸiddetli rÃ¼zgar ve yaÄŸmur, sel ve su baskÄ±nlarÄ±na ve elektrik kesintilerine neden oldu, tren seferleri ile 5 bin 500'den fazla uÃ§uÅŸ iptal edildi.
Ä°srail Maliye BakanÄ± Kahlon, 2019 yÄ±lÄ± iÃ§in hazÄ±rlanan bÃ¼tÃ§e tasarÄ±sÄ± vaktinde onaylanmadÄ±ÄŸÄ± takdirde hÃ¼kÃ¼metten Ã§ekilme tehdidinde bulundu