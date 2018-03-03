GÃ¼ncelleme: 14:37, 03 Mart 2018 Cumartesi

SÄ±nÄ±rda yakalanan Yunan askerlerinin soruÅŸturmasÄ± geniÅŸletildi





Edirne'de askeri yasak bÃ¶lgede yakalanÄ±p "askeri casusluÄŸa teÅŸebbÃ¼s" ve "askeri yasak bÃ¶lgeye girmek" suÃ§larÄ±ndan tutuklanan 2 Yunan askerinin Ã§eliÅŸkili ifadelerinin ardÄ±ndan soruÅŸturmanÄ±n geniÅŸletildiÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Edirne'de askeri yasak bÃ¶lgeye girmelerinin ardÄ±ndan yakalanan Yunanistan ordusuna mensup 2 askerin Ã§eliÅŸkili ifadelerinin ardÄ±ndan soruÅŸturma geniÅŸletildi. Askeri yasak bÃ¶lgede yakalanan Yunanistan ordusuna mensup iki asker, gÃ¶zaltÄ±nda alÄ±ndÄ±klarÄ± jandarma komutanlÄ±ÄŸÄ±nda Ã§eliÅŸkili ifadeler verdi. GÃ¶zaltÄ±ndaki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen askerler, savcÄ±lÄ±kta da farklÄ± beyanlarda bulundu. Bunun Ã¼zerine Edirne Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturma, askerlerin Ã§eliÅŸkili beyanlarÄ± nedeniyle geniÅŸletildi. Ã–te yandan cep telefonu ile gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ Ã§ektikleri de belirlenen askerlerin Ã¼zerinde bulunan 3 cep telefonu incelenmek Ã¼zere ilgili birimlere gÃ¶nderildi. OLAY 54. Mekanize Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± "Hudut kartallarÄ±" adlÄ± sÄ±nÄ±r birliÄŸi ekipleri, devriye gÃ¶revi sÄ±rasÄ±nda Pazarkule yakÄ±nlarÄ±nda Yunanistan ordusuna mensup teÄŸmen ve astsubay 2 askeri yakalamÄ±ÅŸtÄ±. TÃ¼feklerine el konulan askerler Edirne Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na teslim edilmiÅŸti. Jandarmadaki iÅŸlemleri tamamlanan ve adliyeye Ã§Ä±karÄ±lan iki asker, savcÄ±lÄ±ktaki ifadelerinin ardÄ±ndan "askeri casusluÄŸa teÅŸebbÃ¼s" ve "askeri yasak bÃ¶lgeye girmek" suÃ§larÄ±ndan tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.Â

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