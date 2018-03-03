Ä°talya genel seÃ§im iÃ§in yarÄ±n sandÄ±k baÅŸÄ±na gidiyor | GRAFÄ°K

Ä°talya'da yarÄ±n yapÄ±lacakÂ genel seÃ§imde yaklaÅŸÄ±k 51 milyon seÃ§men, Temsilciler Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunun yeni Ã¼yelerini belirlemek iÃ§in sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek.
YaklaÅŸÄ±k 60 milyon nÃ¼fusa sahip Ä°talya'da 51 milyon kayÄ±tlÄ± seÃ§men bulunuyor. SeÃ§menlerin yaklaÅŸÄ±k 4,3 milyonu yurt dÄ±ÅŸÄ±nda oy kullanacak.
Temsilciler Meclisi iÃ§in 18, Cumhuriyet Senatosu iÃ§inse 25 yaÅŸÄ±nÄ± doldurmuÅŸ Ä°talyan vatandaÅŸlarÄ± oy verebilecek.
Ä°talya'daki toplam 20 seÃ§im bÃ¶lgesinde yerel saatle 07.00'de baÅŸlayacak oy verme iÅŸlemi, saat 23.00'e kadar sÃ¼recek. SeÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ±n ertesi gÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde kesinleÅŸmesi bekleniyor.
Temsilciler Meclisindeki 630 sandalye iÃ§in 3bin 901, Cumhuriyet Senatosundaki 315 sandalye iÃ§in 1958 aday yarÄ±ÅŸÄ±yor.
Toplamda 30'dan fazla partinin oy pusulasÄ±nda yer alacaÄŸÄ± seÃ§imde, bazÄ± ittifaklar ve partiler Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.
HalihazÄ±rda iktidardaki koalisyon hÃ¼kÃ¼metinde bulunan ve Matteo Renzi liderliÄŸindeki Demokrat Partinin (PD) baÅŸÄ± Ã§ektiÄŸi merkez sol ittifakÄ±nda Emma Bonino'nun Liberal Avrupa Partisi, Giulio Santagata'nÄ±n Birlikte Partisi ve Beatrice Lorenzin'in merkezci PopÃ¼ler Sivil Liste partisi yer alÄ±yor.
PD, asgari Ã¼cretin artÄ±rÄ±lmasÄ±, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Avrupa BirliÄŸi'ne (AB) giriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkede kayÄ±t altÄ±na alÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin anlaÅŸmanÄ±n yenilenmesi ve gÃ¶Ã§menlerin Ä°talya'da doÄŸan ve okuyan Ã§ocuklarÄ±na vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±n daha kolay verilmesi gibi argÃ¼manlarÄ± savunuyor.
Merkez saÄŸ ittifakÄ±nda ise eski BaÅŸbakan Silvio Berlusconi'nin liberal muhafazakar Forza Italia partisi, Matteo Salvini'nin aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Lig partisi, Giorgia Meloni'nin aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ä°talya'nÄ±n KardeÅŸleri Partisi ve Raffaele Fitto'nun Hristiyan Demokrat Biz Ä°talya'yla Partisi yarÄ±ÅŸÄ±yor.
Forza Italia'nÄ±n lideri Berlusconi, 2013 yÄ±lÄ±nda vergi kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±ndan suÃ§lu bulunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 6 yÄ±l boyunca kamu hizmetlerinden yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±. Berlusconi, bu sebeple seÃ§imlere adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± koyamadÄ±. Berlusconi, konuyu Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesine taÅŸÄ±dÄ± ancak seÃ§imlere kadar kararÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ± beklenmediÄŸi iÃ§in Forza Italia'nÄ±n baÅŸbakan adayÄ± Avrupa Parlamentosu (AP) BaÅŸkanÄ± Antonio Tajani oldu.
Merkez saÄŸ ittifakÄ±nÄ±n seÃ§im sÃ¼recinde en Ã¶ne Ã§Ä±kan vaatleri arasÄ±nda, Ã¼lkede yaklaÅŸÄ±k 600 bin civarÄ±ndaki yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§menin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi ve yeni illegal gÃ¶Ã§men akÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n engellenmesi bulunuyor.
Ä°ki ana ittifak dÄ±ÅŸÄ±nda bazÄ± partiler tek baÅŸÄ±na Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. Ä°ttifaklarÄ±n en gÃ¼Ã§lÃ¼ rakibi 31 yaÅŸÄ±ndaki Luigi Di Maio liderliÄŸindeki popÃ¼list 5 YÄ±ldÄ±z Hareketi (M5S) partisi.
SeÃ§imi kazanmasÄ± halinde Avrupa'nÄ±n en genÃ§ baÅŸbakanÄ± olacak Di Maio, "milletvekili maaÅŸlarÄ±nÄ±n yarÄ±ya indirileceÄŸi, milletvekillerinin Ã¶mÃ¼r boyu aldÄ±klarÄ± maaÅŸlarÄ±n iptal edileceÄŸi ve elde edilecek bÃ¼tÃ§eyle aile ve emeklilere yardÄ±m edileceÄŸini" sÃ¶ylÃ¼yor.
Senato BaÅŸkanÄ± Pietro Grasso liderliÄŸindeki sosyal demokrat Ã–zgÃ¼r ve EÅŸit (LeU) Partisi de seÃ§ime tek baÅŸÄ±na katÄ±lan bir diÄŸer Ã¶nemli parti. Ã–zgÃ¼r ve EÅŸit partisinin, Ã¼lkedeki sol kesimin oylarÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± almasÄ± bekleniyor.
Demos, Euromedia ve IPR gibi Ã¶nde gelen araÅŸtÄ±rma ÅŸirketlerinin son seÃ§im anketlerine bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, merkez sol ittifakÄ±nÄ±n oy oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 25 ile 28 arasÄ±nda seyretmesi bekleniyor.
M5S'nin oy oranÄ±nÄ±n da yÃ¼zde 26 ile 28 arasÄ±nda olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. Partinin baÅŸbakan adayÄ± Di Maio, dÃ¼n "son seÃ§im anketlerine gÃ¶re 5 YÄ±ldÄ±z Hareketi iÃ§in muhalefet dÃ¶neminin sona erdiÄŸini ve iktidar zamanÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± dile getirmiÅŸti.
Son anketlerde iktidara en yakÄ±n taraf ise yÃ¼zde 35 ile 38 arasÄ±nda oy almasÄ± beklenen merkez saÄŸ ittifakÄ±. Merkez saÄŸ ittifakÄ±, anketteki tahminlerin Ã¼zerine Ã§Ä±kamazsa, koalisyon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin yapÄ±lmasÄ±, muhtemel gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Ancak seÃ§imlerde yarÄ±ÅŸacak Ã¼Ã§ ana blok da ÅŸimdilik "kimse tek baÅŸÄ±na iktidar olacak oyu alamazsa koalisyon kurma yoluna girmeyeceklerini ve tekrar seÃ§ime gidileceÄŸini" sÃ¶ylÃ¼yor.
Ä°talya, geÃ§en yÄ±l onaylanan "Rosatellum 2.0" adlÄ± yeni seÃ§im kanunuyla sandÄ±ÄŸa gidecek. Kanunla 1993'ten bu yana yÃ¼zde 4 olan seÃ§im barajÄ±, yÃ¼zde 3'e dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Kanuna gÃ¶re parlamentoda sandalye sayÄ±sÄ±nÄ±n Ã¼Ã§te biri Ã§oÄŸunluk, Ã¼Ã§te ikisi ise nispi temsil esasÄ±na gÃ¶re belirlenecek. Kanun ayrÄ±ca parlamentoda kadÄ±n-erkek dengesini saÄŸlamak Ã¼zere tek bir partide iki cinsiyetten birinin, yÃ¼zde 60â€™tan fazla olmasÄ±nÄ± engelliyor.
Yeni yasa, seÃ§im Ã¶ncesi ittifak ve koalisyon anlaÅŸmasÄ± yaparak seÃ§imlere giden partilere, tek baÅŸÄ±na seÃ§imlere giren partilere nazaran sandalye aritmetiÄŸinde daha fazla avantaj tanÄ±yor.
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