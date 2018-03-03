GÃ¼ncelleme: 15:20, 03 Mart 2018 Cumartesi

Azerbaycan 'geleneksel dokuma' ile dÃ¼nyaya aÃ§Ä±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Azerbaycan, tarihi bin yÄ±llara dayanan geleneksel halÄ±cÄ±lÄ±k sanatÄ±nÄ± geliÅŸtirmeyi ve el dokuma halÄ±larÄ± "Azerbaijan carpet" markasÄ±yla dÃ¼nyaya pazarlamayÄ± hedefliyor.

Petrol fiyatlarÄ±nda yaÅŸanan dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼n ardÄ±ndan petrol dÄ±ÅŸÄ± ekonomilerin geliÅŸtirilmesine daha da Ã¶nem vermeye baÅŸlanan Azerbaycan, tarÄ±m, turizm gibi sektÃ¶rlerin yanÄ± sÄ±ra Ã§eÅŸitli zanaatlarÄ±n da yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in farklÄ± teÅŸvik programlarÄ± uygulamaya baÅŸladÄ±.

Devletin desteÄŸiyle geliÅŸtirilmesi amaÃ§lanan sektÃ¶rlerden biri de UNESCO somut olmayan kÃ¼ltÃ¼rel miras listesinde bulunan geleneksel Azerbaycan el dokuma halÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±.

Geleneksel halÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±n geliÅŸtirilmesi iÃ§in devlete baÄŸlÄ± "AzerhalÄ±" isimli ÅŸirket kurulurken CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev, "HalÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±n geliÅŸtirilmesi 2018-2022 Devlet ProgramÄ±"nÄ± imzaladÄ±.

Programa gÃ¶re, devlet, bÃ¶lgelerde yaÅŸayan halÄ±cÄ±lar iÃ§in altyapÄ± oluÅŸturacak ve onlara ham madde temin edecek.

BugÃ¼n Ã¼lkenin Fuzuli, AÄŸdam, Gebele, Ä°smayÄ±llÄ±, Guba, HaÃ§maz, Tovuz, Gazah, AÄŸstafa ve Åžemkir illerinde AzerhalÄ±'ya baÄŸlÄ± 10 imalathane faaliyet gÃ¶steriyor ve bunlarda Ã§oÄŸu kadÄ±n yaklaÅŸÄ±k bin kiÅŸi Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Programa gÃ¶re Ã¼Ã§ yÄ±l iÃ§erisinde imalathane sayÄ±sÄ±nÄ±n 30'a, Ã§alÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ±nÄ±n ise 5 bine ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± hedefleniyor. Devlet ayrÄ±ca, doÄŸal halÄ± ipliÄŸi imal edecek bir fabrika da inÅŸa edecek. YÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren programÄ±n asÄ±l hedefi geleneksel halÄ±larÄ±n "Azerbaijan carpet" markasÄ±yla dÃ¼nyaya pazarlanmasÄ±.

"HALI AZERBAYCAN HALKININ PASAPORTU"

AzerhalÄ± YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Vidadi Muradov halÄ±cÄ±lÄ±k konusundaki hedeflerini anlattÄ±.

HalÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±n TÃ¼rk halklarÄ±na ait bir sanat olduÄŸunu, halÄ± denince akla TÃ¼rk geldiÄŸini sÃ¶yleyen Muradov, TÃ¼rklerin her gittiÄŸi yerde yeni halÄ± Ã§eÅŸitleri oluÅŸturduÄŸunu belirtti.

Azerbaycan halÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¼lkenin bÃ¶lgelerine gÃ¶re farklÄ±lÄ±k arz ettiÄŸini belirten Muradov, "BugÃ¼n 17. ve 18. yÃ¼zyÄ±lda dokunan halÄ±larÄ±mÄ±z dÃ¼nya mÃ¼zelerini sÃ¼slÃ¼yor. 1549'da dokunan Åžeyh Sefi halÄ±sÄ± Londra mÃ¼zesinde sergileniyor." dedi.

Devletin verdiÄŸi destekle artÄ±k halÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±n daha da geliÅŸeceÄŸini sÃ¶yleyen Muradov, "Bu yÄ±l 10 bÃ¶lgede daha imalathane aÃ§acaÄŸÄ±z. 2019'da imalathane sayÄ±sÄ±nÄ± 30'a Ã§Ä±karacaÄŸÄ±z. Burada dokunacak halÄ±larÄ± "Azerbaycan halÄ±sÄ±" markasÄ±yla dÃ¼nyanÄ±n her tarafÄ±na satacaÄŸÄ±z. Hem Ã¼lkeye dÃ¶viz kazandÄ±racaÄŸÄ±z hem de Azerbaycan halkÄ±nÄ±n pasaportu olan halÄ± sanatÄ± geÃ§miÅŸteki Ã¼nÃ¼nÃ¼ yeniden kazanacak ve gelecek nesillere aktarÄ±lacak. HalÄ± sanatÄ±mÄ±zÄ± sonsuza kadar yaÅŸatacaÄŸÄ±z." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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