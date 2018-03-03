Ã‡avuÅŸoÄŸlu, FransÄ±z mevkidaÅŸÄ± Le Drian ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

"PYD/PKK'nÄ±n tank hendekleri tuzaÄŸÄ±nÄ±n arkasÄ±nda kurmay akÄ±l var"

PYD/PKK'nÄ±n Afrin bÃ¶lgesinde irtibat hendeklerinin yanÄ± sÄ±ra Ã¶zel hendeklerle tanklarÄ± tehlikeli bÃ¶lgelere yÃ¶nlendirmeyi hedeflediÄŸi saptandÄ±. GÃ¼venlik uzmanÄ± Abdullah AÄŸar, bu tahkimatta sadece eÄŸitilmiÅŸ bir PYD/PKK'lÄ± aklÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, "PYD/PKK'nÄ±n bu denli bir tahkimat Ã¼retmesinin ardÄ±nda bir kurmay akÄ±l var." dedi.