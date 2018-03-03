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19:08, 03 Mart 2018 Cumartesi
Avrupa
Güncelleme: 15:58, 03 Mart 2018 Cumartesi

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Almanya, hükümet krizinin çözülmesi için yarınki kararı bekliyor
Almanya, hükümet krizinin çözülmesi için yarınki kararı bekliyor

Almanya'da, CDU/CSU ve SPD'nin hükümet kurma hedefiyle yaptıkları görüşmeler sonucunda üzerinde anlaştığı koalisyon protokolüne ilişkin SPD üyelerinin kararı yarın açıklanacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Almanya'da, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında kurulması öngörülen koalisyon hükümetine ilişkin son kararı yarın SPD üyeleri verecek.

CDU/CSU ile SPD, hükümet kurma hedefiyle yaptıkları görüşmeler sonucunda bir ay önce hazırladıkları koalisyon protokolü üzerinde anlaştı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in liderliğini yaptığı Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik Parti (CSU) ilgili kurullarda koalisyon protokolüne daha önce onay verdi.

SPD ise bu kararı 463 binin üzerindeki üyesine oylattı. 20 Şubat’ta başlayan oylama dün gece yarısı tamamlandı. Avrupa’da da merakla beklenen oylamanın sonucu yarın sabah açıklanacak.

HÜKÜMETİN KURULMASI SPD ÜYELERİNE BAĞLI

Almanya’da yeni bir hükümetin kurulması ve Merkel’in yeniden Almanya Başbakanı olarak seçilmesi için SPD üyelerinin koalisyon protokolüne onay vermesi gerekiyor.

SPD'den koalisyon protokolüne "evet" kararı çıkması durumunda Merkel, Federal Meclis’te 14 Mart’ta planlanan oylamada CDU/CSU ve SPD milletvekillerinin oylarıyla 4. kez başbakan seçilecek ve yeni hükümet göreve başlayacak.

SPD üyeleri koalisyon protokolüne onay vermezse yaklaşık 160 günden beri yeni hükümet kurulmayan ülkede siyasi kriz yaşanacak. 

Sosyal Demokrat Parti'de özellikle gençlik teşkilatı “Jusos” ve partinin sol kanadı, CDU/CSU yönetiminde hükümete karşı çıkıyor.

Daha önce CDU/CSU, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FPD) arasında yapılan koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasından dolayı bu seçeneğin bir kez daha denenmesi mümkün görünmüyor.

Çünkü bu durumda ülkede ya azınlık hükümetinin kurulması veya erken seçim gündeme gelecek.

GENEL SEÇİMDEN SONRAKİ SONUÇ

Almanya'da 24 Eylül'de yapılan genel seçimin ardından yüzde 20,5 ile tarihin en düşük oyunu alan SPD, seçmenin kendisine muhalefet görevini verdiğini savunarak hükümette yer almayacağını açıklamıştı.

Bunun üzerine hükümeti kurmak amacıyla CDU/CSU, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) görüşmelere başlamış ancak FDP'nin masadan kalkmasıyla müzakereler başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier devreye girerek CDU/CSU ve SPD'yi “büyük koalisyonu" kurmak için masaya oturmaya ikna etmişti.

Bu partiler arasındaki ön görüşmeler 7-12 Ocak'ta yapılmış ve 28 sayfalık bir mutabakat metni ortaya çıkmıştı.

Bu metin ilgili partiler tarafından kabul edildikten sonra taraflar doğrudan koalisyon görüşmelerine geçmiş ve yapılan müzakereler sonucunda 7 Şubat’ta ortaya çıkan koalisyon protokolü üzerine anlaşmıştı.

CSU koalisyon protokolünü yönetim kurulunda onaylarken, CDU 26 Şubat'ta yaptığı kurultayda delegelerin büyük çoğunluğuyla protokolü kabul etmişti.

SPD ise tarafların anlaştığı koalisyon protokolünü tüm üyelere oylatma kararı almış ve bu oylama 20 Şubat’ta başlamıştı.

Almanya, 2005-2009 ve 2013-2017 yıllarında Merkel liderliğinde CDU/CSU ve SPD'den oluşan "büyük koalisyon" ile yönetildi.



İlgili Konular Almanya Merkel CDU/CSU
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