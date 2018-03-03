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19:09, 03 Mart 2018 Cumartesi
DÄ±ÅŸ Politika
GÃ¼ncelleme: 16:19, 03 Mart 2018 Cumartesi

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Afrika ziyaretini deÄŸerlendirdi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Afrika ziyaretini deÄŸerlendirdi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'yi kapsayan Afrika ziyaretini Twitter hesabÄ± Ã¼zerinden deÄŸerlendirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'yi kapsayan Afrika ziyaretinin, oldukÃ§a verimli geÃ§tiÄŸini belirterek,Â "Biz, yeni bir dÃ¼nya dÃ¼zeni kurulurken Afrika ile birlikte yÃ¼rÃ¼mek istiyoruz."Â aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan,Â Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'yi kapsayan Afrika ziyaretini Twitter hesabÄ± Ã¼zerinden deÄŸerlendirdi.

Ziyarete iliÅŸkin fotoÄŸraflarÄ± da paylaÅŸan ErdoÄŸan, "Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'yi kapsayan Afrika ziyaretimiz, oldukÃ§a verimli geÃ§en gÃ¶rÃ¼ÅŸme ve temaslarÄ±mÄ±zla olumlu bir havada gerÃ§ekleÅŸti. Biz, yeni bir dÃ¼nya dÃ¼zeni kurulurken Afrika ile birlikte yÃ¼rÃ¼mek istiyoruz." ifadesini kullandÄ±.

Ziyaretinin ilk duraÄŸÄ± olan ve 500 yÄ±llÄ±k kardeÅŸlik baÄŸlarÄ± bulunan Cezayir'i, bÃ¶lgenin siyasi ve ekonomik istikrar adasÄ± olarak gÃ¶rdÃ¼klerini bildiren ErdoÄŸan, "Cezayir ile inÅŸallah dostluÄŸumuzu her alanda artÄ±racak, Ã¶zellikle yatÄ±rÄ±mlar konusunda Ã§ok daha iyi bir noktaya geleceÄŸiz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"BU MUHABBETÄ° ASLA KARÅžILIKSIZ BIRAKMAYACAÄžIZ"

Moritanya'da da bilhassa saÄŸlÄ±k, tarÄ±m, medya ve insani yardÄ±m gibi alanlarda ortak projeleri hayata geÃ§irmeyi planladÄ±klarÄ±nÄ± aktaran CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini paylaÅŸtÄ±:

"Ã–zel sektÃ¶rÃ¼mÃ¼zÃ¼n de Moritanya'ya yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± artÄ±rmasÄ±yla iliÅŸkilerimizi 'kazan-kazan' esasÄ±na dayalÄ± ÅŸekilde geliÅŸtirmek niyetindeyiz. Afrika'nÄ±n Ã¶rnek Ã¼lkelerinden olan Senegal ile uzun yÄ±llara dayanan, siyasi ve ticari alandaki iyi iliÅŸkilerimizi pekiÅŸtirmek de Ã¶nceliklerimiz arasÄ±ndadÄ±r. Afrika'yla ticaret hacmimizi artÄ±rmak kadar dengede tutmak da bizim iÃ§in Ã¶nemlidir. CumhurbaÅŸkanÄ± dÃ¼zeyinde ilk ziyareti gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸim Mali'nin de siyasi ve ekonomik istikrarÄ± iÃ§in TÃ¼rkiye olarak Ã¼zerimize dÃ¼ÅŸeni yapmaya hazÄ±rÄ±z. Bunun yanÄ±nda kÃ¼ltÃ¼rel ve ticari iliÅŸkilerimizi de pekiÅŸtirerek kardeÅŸliÄŸimizi gÃ¼Ã§lendireceÄŸiz. Afrika ziyaretimizde bÃ¼yÃ¼k hÃ¼snÃ¼kabul gÃ¶rdÃ¼k, samimiyet ve dostlukla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k. Bu muhabbeti asla karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z. Biz, hiÃ§bir ayrÄ±m yapmadan Afrika'yÄ± ve AfrikalÄ± kardeÅŸlerimizi seviyoruz."



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