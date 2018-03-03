Parlamento Ã¶nÃ¼nde Ã§adÄ±r kuran SaakaÅŸvili taraftarlarÄ±na operasyon: 101 gÃ¶zaltÄ±

Ukrayna Parlamentosu Ã¶nÃ¼nde Ã§adÄ±r kuran, eski GÃ¼rcistan CumhurbaÅŸkanÄ± Mihail SaakaÅŸvili taraftarlarÄ±na yÃ¶nelik operasyonda 101 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ukraynaâ€™dan sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilen SaakaÅŸvili'nin taraftarlarÄ±nÄ±n parlamento Ã¶nÃ¼nde kurduÄŸu onlarca Ã§adÄ±rdan oluÅŸan bÃ¶lgeye polis operasyon dÃ¼zenledi.
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin mÃ¼dahalesine protestocularÄ±n karÅŸÄ± koymasÄ± ile yaÅŸanan arbede sonrasÄ±nda, pek Ã§ok kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak polis araÃ§larÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Operasyon sonrasÄ± belediye gÃ¶revlileri Ã§adÄ±rlarÄ± sÃ¶kmeye baÅŸladÄ±.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± DanÄ±ÅŸmanÄ± Zoryan Åžkiryak sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 101 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã§Ä±kan arbedede gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinden yaralananlarÄ±n olduÄŸunu ifade etti.
Åžkiryak, Ã§adÄ±rlarda yapÄ±lan aramalarda el bombasÄ± benzeri patlayÄ±cÄ±lar, molotof kokteylleri, demir sopalar ve bÄ±Ã§aklarÄ±n bulunduÄŸunu kaydetti.
GeÃ§en yÄ±l Ukrayna vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lan eski GÃ¼rcistan CumhurbaÅŸkanÄ± ve eski Odessa Valisi SaakaÅŸvili 17 Ekimâ€™de Ukrayna Parlamentosu Ã¶nÃ¼nde protesto iÃ§in taraftarlarÄ±na Ã§adÄ±rlar kurdurmuÅŸ, kendisi de zaman zaman Ã§adÄ±rda kalarak eylemlere Ã¶ncÃ¼lÃ¼k etmiÅŸti.
Ukrayna vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lan ve iltica baÅŸvurusu reddedilen SaakaÅŸvili, dÃ¼zenlenen bir operasyonla sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilerek Polonya'ya gÃ¶nderilmiÅŸti. SaakaÅŸviliâ€™ye 2021'e kadar Ukrayna'ya giriÅŸ yasaÄŸÄ± getirilmiÅŸti.
Azerbaycan ordusunun, cephe hattÄ±nda Ermenistan'a ait insansÄ±z hava aracÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi
Suriye'de BMGK'nÄ±n 24 Åžubat'ta aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± "insani ateÅŸkes" kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geÃ§en ilk 6 gÃ¼nde 146 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
KÄ±rgÄ±zistan'da 3 Mart Devlet BayraÄŸÄ± GÃ¼nÃ¼ Ã¼lke genelinde Ã§eÅŸitli etkinliklerle kutlandÄ±
SaakaÅŸvili'nin taraftarlarÄ±nÄ±n parlamento Ã¶nÃ¼nde kurduÄŸu onlarca Ã§adÄ±rdan oluÅŸan bÃ¶lgeye polisin dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda, 101 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Almanya'da, CDU/CSU ve SPD'nin hÃ¼kÃ¼met kurma hedefiyle yaptÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonucunda Ã¼zerinde anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± koalisyon protokolÃ¼ne iliÅŸkin SPD Ã¼yelerinin kararÄ± yarÄ±n aÃ§Ä±klanacak
Azerbaycan tarÄ±m, turizm gibi sektÃ¶rlerin yanÄ± sÄ±ra Ã§eÅŸitli zanaatlarÄ±n yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in teÅŸvik programlarÄ± uygulamaya baÅŸladÄ±
Ä°talya'da yaklaÅŸÄ±k 51 milyon seÃ§men, Temsilciler Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunun yeni Ã¼yelerini belirlemek iÃ§in yarÄ±n sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek
Ã‡in'in gelecek 5 yÄ±lÄ±na yÃ¶n verecek yasal dÃ¼zenlemeler ve reformlarÄ±n karara baÄŸlanÄ±p yÃ¶netim kadrolarÄ±nÄ±n belirleneceÄŸi 'Ã‡ifte ToplantÄ±lar' baÅŸladÄ±
Almanya'da'da geÃ§en sene 950 Ä°slamofobik saldÄ±rÄ± kayÄ±t altÄ±na alÄ±ndÄ±
Arap Doktorlar BirliÄŸi Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Dr. Abdulkavi eÅŸ-Åžumeyri, Arap YarÄ±madasÄ±'nÄ±n en yoksul Ã¼lkesi Yemen'de, yaz aylarÄ±nda gÃ¶rÃ¼lmesi muhtemel bir humma ve sÄ±tma salgÄ±nÄ±nÄ±n 'insanlÄ±k faciasÄ±na yol aÃ§abileceÄŸi' uyarÄ±sÄ±nda bulundu
Ä°talya'da yarÄ±n yapÄ±lacak seÃ§im Ã¶ncesinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len kampanyalara damgasÄ±nÄ± vuran konu "faÅŸizm gerginliÄŸi" oldu
Ã–zbekistan'da faaliyeti yasaklanan "Erk" partisi Ã¼yesi ve muhalif gazeteci Yusuf Rozimuradov serbest kaldÄ±
Ä°srail polisi, bebekli Filistinli Ã§iftin Ã¼zerine gaz bombasÄ± atarken gÃ¶rÃ¼ldÃ¼
Ä°sveÃ§'in baÅŸkenti Stockholm'daki Karolinska EnstitÃ¼sÃ¼nÃ¼n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± raporda, Ã¼lkede geÃ§en yÄ±l 12 refakatsiz mÃ¼lteci Ã§ocuÄŸun intihar ettiÄŸi belirtildi. Ã‡ocuk ve GenÃ§ Psikiyatri Merkezinden yapÄ±lan aÃ§Ä±lmada ise, intihar eden mÃ¼lteci Ã§ocuk sayÄ±sÄ±nÄ±n gerÃ§eÄŸi tam olarak yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± ve durumun daha vahim olduÄŸu kaydedildi
ABD'nin KuzeydoÄŸu kÄ±yÄ±sÄ±nda etkili olan ÅŸiddetli rÃ¼zgar ve yaÄŸmur, sel ve su baskÄ±nlarÄ±na ve elektrik kesintilerine neden oldu, tren seferleri ile 5 bin 500'den fazla uÃ§uÅŸ iptal edildi.
Ä°srail Maliye BakanÄ± Kahlon, 2019 yÄ±lÄ± iÃ§in hazÄ±rlanan bÃ¼tÃ§e tasarÄ±sÄ± vaktinde onaylanmadÄ±ÄŸÄ± takdirde hÃ¼kÃ¼metten Ã§ekilme tehdidinde bulundu