GÃ¼ncelleme: 16:37, 03 Mart 2018 Cumartesi

Parlamento Ã¶nÃ¼nde Ã§adÄ±r kuran SaakaÅŸvili taraftarlarÄ±na operasyon: 101 gÃ¶zaltÄ±



Foto: ArÅŸiv

SaakaÅŸvili'nin taraftarlarÄ±nÄ±n parlamento Ã¶nÃ¼nde kurduÄŸu onlarca Ã§adÄ±rdan oluÅŸan bÃ¶lgeye polisin dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda, 101 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ukrayna Parlamentosu Ã¶nÃ¼nde Ã§adÄ±r kuran, eski GÃ¼rcistan CumhurbaÅŸkanÄ± Mihail SaakaÅŸvili taraftarlarÄ±na yÃ¶nelik operasyonda 101 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ukraynaâ€™dan sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilen SaakaÅŸvili'nin taraftarlarÄ±nÄ±n parlamento Ã¶nÃ¼nde kurduÄŸu onlarca Ã§adÄ±rdan oluÅŸan bÃ¶lgeye polis operasyon dÃ¼zenledi. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin mÃ¼dahalesine protestocularÄ±n karÅŸÄ± koymasÄ± ile yaÅŸanan arbede sonrasÄ±nda, pek Ã§ok kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak polis araÃ§larÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Operasyon sonrasÄ± belediye gÃ¶revlileri Ã§adÄ±rlarÄ± sÃ¶kmeye baÅŸladÄ±. Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± DanÄ±ÅŸmanÄ± Zoryan Åžkiryak sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 101 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã§Ä±kan arbedede gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinden yaralananlarÄ±n olduÄŸunu ifade etti. Åžkiryak, Ã§adÄ±rlarda yapÄ±lan aramalarda el bombasÄ± benzeri patlayÄ±cÄ±lar, molotof kokteylleri, demir sopalar ve bÄ±Ã§aklarÄ±n bulunduÄŸunu kaydetti. GeÃ§en yÄ±l Ukrayna vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lan eski GÃ¼rcistan CumhurbaÅŸkanÄ± ve eski Odessa Valisi SaakaÅŸvili 17 Ekimâ€™de Ukrayna Parlamentosu Ã¶nÃ¼nde protesto iÃ§in taraftarlarÄ±na Ã§adÄ±rlar kurdurmuÅŸ, kendisi de zaman zaman Ã§adÄ±rda kalarak eylemlere Ã¶ncÃ¼lÃ¼k etmiÅŸti. Ukrayna vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lan ve iltica baÅŸvurusu reddedilen SaakaÅŸvili, dÃ¼zenlenen bir operasyonla sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilerek Polonya'ya gÃ¶nderilmiÅŸti. SaakaÅŸviliâ€™ye 2021'e kadar Ukrayna'ya giriÅŸ yasaÄŸÄ± getirilmiÅŸti.

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