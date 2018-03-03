GÃ¼ncelleme: 16:56, 03 Mart 2018 Cumartesi

KÄ±rgÄ±zistan'da '3 Mart Devlet BayraÄŸÄ± GÃ¼nÃ¼' kutlamalarÄ±





KÄ±rgÄ±zistan'da 3 Mart Devlet BayraÄŸÄ± GÃ¼nÃ¼ Ã¼lke genelinde Ã§eÅŸitli etkinliklerle kutlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi KÄ±rgÄ±zistan'da 3 Mart Devlet BayraÄŸÄ± GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n Ã¼lke genelinde Ã§eÅŸitli etkinliklerle kutlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. CumhurbaÅŸkanÄ± Sooronbay Ceenbekov, Devlet BayraÄŸÄ± GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla KÄ±rgÄ±z bayraÄŸÄ±nÄ± hazÄ±rlayan Edil Aydarbekov, Bekbolsun JayÃ§ibekov ve Jusup Matayev ile bir araya geldi. Ceenbekov, bayraÄŸÄ± hazÄ±rlayanlarÄ± tebrik ederek, "KÄ±rgÄ±z bayraÄŸÄ±nÄ± hazÄ±rlayan sizler daima tarihimizde kalacaksÄ±nÄ±z. KÄ±rgÄ±zistan devletinin tarihine yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z katkÄ±dan Ã¶tÃ¼rÃ¼ halkÄ±mÄ±z ve devletimiz sizinle hep gurur duyacaktÄ±r." ifadesini kullandÄ±. BaÅŸkent BiÅŸkek Belediye BinasÄ± Ã¶nÃ¼nde bayrak gÃ¶ndere Ã§ekilerek ulusal marÅŸÄ± okundu. Ãœlkenin gÃ¼neyindeki OÅŸ ve Celalabad kentlerinde bayraklarla yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yaptÄ±.yapÄ±ldÄ±. Okullarda, hafta boyunca bayrak konulu ÅŸiir ve kompozisyon yarÄ±ÅŸmalarÄ± dÃ¼zenlendi. KÄ±rgÄ±zistan 31 AÄŸustos 1991'de baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸtuktan sonra bayraÄŸÄ±nÄ± ilk kez 3 Mart 1992'de gÃ¶ndere Ã§ekilmiÅŸti. Bayrakta, kahramanlÄ±ÄŸÄ± ve barÄ±ÅŸÄ± simgeleyen kÄ±rmÄ±zÄ± fonun Ã¼zerinde 40 KÄ±rgÄ±z boyunu temsil eden 40 kollu gÃ¼neÅŸ yer alÄ±yor. GÃ¼neÅŸin iÃ§indeki ÅŸekil ise KÄ±rgÄ±z geleneksel Ã§adÄ±r tepesindeki tÃ¼ndÃ¼k adÄ± verilen ve Ã¼lkede yaÅŸayan halklarÄ±n birlik ve beraberliÄŸini simgeleyen yuvarlak pencereden oluÅŸuyor.

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