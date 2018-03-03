FETÃ– operasyonunda 25 jandarma personeli gÃ¶zaltÄ±nda

Bilecik'teki operasyonda gÃ¶revinden ihraÃ§ edilenlerin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 25 jandarma personeli yakalandÄ±.
Bilecik Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n FETÃ–/PDY'nin jandarma yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, Bilecik ve bazÄ± diÄŸer illerde belirlenen adreslere eÅŸ zamanlÄ± operasyon gerÃ§ekleÅŸtirdi.
Operasyonda, daha Ã¶nce gÃ¶revinden ihraÃ§ edilenlerin de arasÄ±nda bulunduÄŸu 25 jandarma personeli yakalandÄ±. Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne getirilen 25 ÅŸÃ¼pheli sorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, adliyeye sevk edilecek
TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ±'nÄ±n, Arnavutlukâ€™ta 5 OsmanlÄ± eserinin restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayacaÄŸÄ± bildirildi
Bilecik merkezli FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda, gÃ¶revinden ihraÃ§ edilenlerin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 25 jandarma personeli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'yi kapsayan Afrika ziyaretini Twitter hesabÄ± Ã¼zerinden deÄŸerlendirdi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Le Drian'Ä±n gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Suriye baÅŸta olmak Ã¼zere bÃ¶lgesel geliÅŸmeler ele alÄ±ndÄ±.
Edirne'de askeri yasak bÃ¶lgede yakalanÄ±p "askeri casusluÄŸa teÅŸebbÃ¼s" ve "askeri yasak bÃ¶lgeye girmek" suÃ§larÄ±ndan tutuklanan 2 Yunan askerinin Ã§eliÅŸkili ifadelerinin ardÄ±ndan soruÅŸturmanÄ±n geniÅŸletildiÄŸi bildirildi
PYD/PKK'nÄ±n Afrin bÃ¶lgesinde irtibat hendeklerinin yanÄ± sÄ±ra Ã¶zel hendeklerle tanklarÄ± tehlikeli bÃ¶lgelere yÃ¶nlendirmeyi hedeflediÄŸi saptandÄ±. GÃ¼venlik uzmanÄ± Abdullah AÄŸar, bu tahkimatta sadece eÄŸitilmiÅŸ bir PYD/PKK'lÄ± aklÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, "PYD/PKK'nÄ±n bu denli bir tahkimat Ã¼retmesinin ardÄ±nda bir kurmay akÄ±l var." dedi.
Erzincan'Ä±n Otlukbeli ilÃ§esinde 4,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem oldu
TSK ve Ã–SO, Afrin'in stratejik Ã¶neme sahip Racu belde merkezine girerek bÃ¶lgenin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ kontrolÃ¼ne aldÄ±. Stratejik Ã¶nem sahip Raco belde merkezinin alÄ±nmasÄ±yla BÃ¼lbÃ¼l'den sonra ele geÃ§irilen belde merkezi sayÄ±sÄ± 2 oldu.
Kanal Ä°stanbul Projesi'nin tasarÄ±mÄ±nda belirleyici faktÃ¶rlerden geÃ§iÅŸ yapabilecek akaryakÄ±t tankeri ve konteyner gemilerinin azami boyutlarÄ± belirlendi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Burkina Faso'nun baÅŸkenti Vagadugu'da Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve FransÄ±z BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±
BatÄ± Afrika turunun son duraÄŸÄ± Mali'deki temaslarÄ±nÄ± tamamlayan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan sabaha karÅŸÄ± yurda dÃ¶ndÃ¼
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamda, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 2434 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi belirtildi
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu havanÄ±n hakim olacaÄŸÄ± Marmara BÃ¶lgesi'nde, KÄ±rklareli ve TekirdaÄŸ'Ä±n doÄŸusu ile Ä°stanbul Ã§evrelerinde kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.
Ä°slahiye'deki MÃ¼ÅŸterek GÃ¶rev Merkezi'nden bir grup JÃ–H ve PÃ–H, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na gÃ¶nderildi.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, "Åžehit ve gazilerimizin hiÃ§birinin tek damla kanÄ± yerde kalmayacak. TerÃ¶ristlerle bunlara destek veren gÃ¼Ã§ merkezleri mutlaka hÃ¼srana uÄŸratÄ±lacak." ifadesini kullandÄ±.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Genelkurmay KarargahÄ±'ndaki eylemlere iliÅŸkin davada tutuklu sanÄ±klardan eski Ã¼steÄŸmen Erdemir adli kontrol ÅŸartÄ±yla tahliye edildi, diÄŸer tutuklu sanÄ±klarÄ±n mevcut halinin devamÄ±na karar verildi.