GÃ¼ncelleme: 17:36, 03 Mart 2018 Cumartesi

BMGK kararÄ±na raÄŸmen Suriye'de 6 gÃ¼nde 146 sivil daha Ã¶ldÃ¼





Suriye'de BMGK'nÄ±n 24 Åžubat'ta aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± "insani ateÅŸkes" kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geÃ§en ilk 6 gÃ¼nde 146 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ±'nÄ±n (SNHR) raporunda,Â BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinin (BMGK)Â Suriye genelinde siviller iÃ§in 24 Åžubat'ta aldÄ±ÄŸÄ±Â insani ateÅŸkesÂ kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geÃ§en ilk 6 gÃ¼nde dÃ¼zenlenenÂ saldÄ±rÄ±larda 146 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duyurdu. Raporda, rejim gÃ¼Ã§lerinin hava ve kara saldÄ±rÄ±larÄ±nda 22'si Ã§ocuk, 16'sÄ± kadÄ±n 114 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Rejim gÃ¼Ã§lerine hava desteÄŸi veren Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n 6 gÃ¼nde dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda 5 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedilen raporda, DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerinin bombardÄ±manlarÄ±nda 10'u Ã§ocuk, 4'Ã¼ kadÄ±n toplam 16 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. Rapora gÃ¶re, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž 4'Ã¼ Ã§ocuk 5 sivili Ã¶ldÃ¼rÃ¼rken, kimliÄŸi belirsiz taraflarca yapÄ±lan saldÄ±rÄ±larda 2'si Ã§ocuk, biri kadÄ±n toplam 6 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. 6 GÃœNDE 87 KEZ VARÄ°L BOMBALI SALDIRI AÄŸÄ±n raporuna gÃ¶re, rejim gÃ¼Ã§lerine ait helikopterler 24 Åžubat'tan sonraki 6 gÃ¼nde DoÄŸu Guta'nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± Åžam KÄ±rsalÄ± bÃ¶lgesine 83, Hama kÄ±rsalÄ±na ise 4 defa varil bombasÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi. BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi, 24 Åžubat gecesi aldÄ±ÄŸÄ± 2401 sayÄ±lÄ± kararla DoÄŸu Guta baÅŸta olmak Ã¼zere Suriye genelinde siviller iÃ§in insani ateÅŸkes ilan edilmesini istemiÅŸti. Ancak "gecikmeksizin" hayata geÃ§irilmesine hÃ¼kmedilen ateÅŸkesin nasÄ±l baÅŸlayacaÄŸÄ± belirsiz kalmÄ±ÅŸtÄ±. Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'da yaklaÅŸÄ±k 400 bin kiÅŸi 5 yÄ±ldÄ±r abluka altÄ±nda yaÅŸÄ±yor. DoÄŸu Guta, Astana anlaÅŸmalarÄ±nda "GerginliÄŸi Azaltma BÃ¶lgesi" ilan edilmesine raÄŸmen Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼stlendiÄŸi Esed rejimi, geÃ§en yÄ±l nisan ayÄ±ndan itibaren bÃ¶lgeye yÃ¶nelik ablukasÄ±nÄ± sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rÄ±p, son aylarda saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetlendirdi. Ä°nsani krizin derinleÅŸtiÄŸi bÃ¶lgede, yÃ¼zlercesi acil durumda, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. BunlarÄ±n birÃ§oÄŸu Ã§ocuk veya ileri evre kanser hastasÄ±. DoÄŸu GutalÄ± Ã§ok sayÄ±da bebek ve Ã§ocuk ise aÃ§lÄ±k ve ilaÃ§sÄ±zlÄ±k yÃ¼zÃ¼nden yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

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