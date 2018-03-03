BMGK kararÄ±na raÄŸmen Suriye'de 6 gÃ¼nde 146 sivil daha Ã¶ldÃ¼

Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ±'nÄ±n (SNHR) raporunda,Â BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinin (BMGK)Â Suriye genelinde siviller iÃ§in 24 Åžubat'ta aldÄ±ÄŸÄ±Â insani ateÅŸkesÂ kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geÃ§en ilk 6 gÃ¼nde dÃ¼zenlenenÂ saldÄ±rÄ±larda 146 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duyurdu.
Raporda, rejim gÃ¼Ã§lerinin hava ve kara saldÄ±rÄ±larÄ±nda 22'si Ã§ocuk, 16'sÄ± kadÄ±n 114 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Rejim gÃ¼Ã§lerine hava desteÄŸi veren Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n 6 gÃ¼nde dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda 5 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedilen raporda, DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerinin bombardÄ±manlarÄ±nda 10'u Ã§ocuk, 4'Ã¼ kadÄ±n toplam 16 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.
Rapora gÃ¶re, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž 4'Ã¼ Ã§ocuk 5 sivili Ã¶ldÃ¼rÃ¼rken, kimliÄŸi belirsiz taraflarca yapÄ±lan saldÄ±rÄ±larda 2'si Ã§ocuk, biri kadÄ±n toplam 6 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
AÄŸÄ±n raporuna gÃ¶re, rejim gÃ¼Ã§lerine ait helikopterler 24 Åžubat'tan sonraki 6 gÃ¼nde DoÄŸu Guta'nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± Åžam KÄ±rsalÄ± bÃ¶lgesine 83, Hama kÄ±rsalÄ±na ise 4 defa varil bombasÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi, 24 Åžubat gecesi aldÄ±ÄŸÄ± 2401 sayÄ±lÄ± kararla DoÄŸu Guta baÅŸta olmak Ã¼zere Suriye genelinde siviller iÃ§in insani ateÅŸkes ilan edilmesini istemiÅŸti. Ancak "gecikmeksizin" hayata geÃ§irilmesine hÃ¼kmedilen ateÅŸkesin nasÄ±l baÅŸlayacaÄŸÄ± belirsiz kalmÄ±ÅŸtÄ±.
Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'da yaklaÅŸÄ±k 400 bin kiÅŸi 5 yÄ±ldÄ±r abluka altÄ±nda yaÅŸÄ±yor.
DoÄŸu Guta, Astana anlaÅŸmalarÄ±nda "GerginliÄŸi Azaltma BÃ¶lgesi" ilan edilmesine raÄŸmen Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼stlendiÄŸi Esed rejimi, geÃ§en yÄ±l nisan ayÄ±ndan itibaren bÃ¶lgeye yÃ¶nelik ablukasÄ±nÄ± sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rÄ±p, son aylarda saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetlendirdi. Ä°nsani krizin derinleÅŸtiÄŸi bÃ¶lgede, yÃ¼zlercesi acil durumda, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. BunlarÄ±n birÃ§oÄŸu Ã§ocuk veya ileri evre kanser hastasÄ±. DoÄŸu GutalÄ± Ã§ok sayÄ±da bebek ve Ã§ocuk ise aÃ§lÄ±k ve ilaÃ§sÄ±zlÄ±k yÃ¼zÃ¼nden yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
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Suriye'de BMGK'nÄ±n 24 Åžubat'ta aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± "insani ateÅŸkes" kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geÃ§en ilk 6 gÃ¼nde 146 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
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Arap Doktorlar BirliÄŸi Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Dr. Abdulkavi eÅŸ-Åžumeyri, Arap YarÄ±madasÄ±'nÄ±n en yoksul Ã¼lkesi Yemen'de, yaz aylarÄ±nda gÃ¶rÃ¼lmesi muhtemel bir humma ve sÄ±tma salgÄ±nÄ±nÄ±n 'insanlÄ±k faciasÄ±na yol aÃ§abileceÄŸi' uyarÄ±sÄ±nda bulundu
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Ä°sveÃ§'in baÅŸkenti Stockholm'daki Karolinska EnstitÃ¼sÃ¼nÃ¼n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± raporda, Ã¼lkede geÃ§en yÄ±l 12 refakatsiz mÃ¼lteci Ã§ocuÄŸun intihar ettiÄŸi belirtildi. Ã‡ocuk ve GenÃ§ Psikiyatri Merkezinden yapÄ±lan aÃ§Ä±lmada ise, intihar eden mÃ¼lteci Ã§ocuk sayÄ±sÄ±nÄ±n gerÃ§eÄŸi tam olarak yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± ve durumun daha vahim olduÄŸu kaydedildi
ABD'nin KuzeydoÄŸu kÄ±yÄ±sÄ±nda etkili olan ÅŸiddetli rÃ¼zgar ve yaÄŸmur, sel ve su baskÄ±nlarÄ±na ve elektrik kesintilerine neden oldu, tren seferleri ile 5 bin 500'den fazla uÃ§uÅŸ iptal edildi.
Ä°srail Maliye BakanÄ± Kahlon, 2019 yÄ±lÄ± iÃ§in hazÄ±rlanan bÃ¼tÃ§e tasarÄ±sÄ± vaktinde onaylanmadÄ±ÄŸÄ± takdirde hÃ¼kÃ¼metten Ã§ekilme tehdidinde bulundu