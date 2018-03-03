Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait Ä°HA'yÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼

ABD'yi ÅŸiddetli fÄ±rtÄ±na vurdu

ABD'nin KuzeydoÄŸu kÄ±yÄ±sÄ±nda etkili olan ÅŸiddetli rÃ¼zgar ve yaÄŸmur, sel ve su baskÄ±nlarÄ±na ve elektrik kesintilerine neden oldu, tren seferleri ile 5 bin 500'den fazla uÃ§uÅŸ iptal edildi.