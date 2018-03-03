GÃ¼ncelleme: 18:24, 03 Mart 2018 Cumartesi

TÄ°KA, Arnavutluk'ta 5 OsmanlÄ± eserini restore edecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ±Â (TÄ°KA) Arnavutlukâ€™ta 5 OsmanlÄ± eserinin restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlÄ±yor.

TÄ°KA Tiran KoordinatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, kurumun Arnavutluk'ta yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§eÅŸitli teknik yardÄ±m ve iÅŸ birliÄŸi projelerinin yanÄ± sÄ±ra ortak tarihi ve kÃ¼ltÃ¼rel varlÄ±klarÄ±n korunmasÄ±, sahip Ã§Ä±kÄ±lmasÄ±, yaÅŸatÄ±lmasÄ± ve gelecek nesillere aktarÄ±lmasÄ± misyonunu Ã¼stlendiÄŸi, baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± cami restorasyonu projeleriyle ecdat yadigarÄ± eserlere sahip Ã§Ä±kmaya devam ettiÄŸi kaydedildi.

Daha Ã¶nce Arnavutluk'ta Preza Kale Camisi, AkÃ§ahisar Murad Bey Camisi, Elbasan Nazire Camisi, GÃ¶rice Ä°lyas Bey Ä°mrahorlu Camisi ve Berat KurÅŸunlu Camisi'nin restorasyonlarÄ±nÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ± kaydedilen aÃ§Ä±klamada, baÅŸkent Tiranâ€™daki Ethem Bey Camisi, Ergiri Pazar Camisi, Berat HÃ¼nkar Camisi ve Halveti Tekkesi ile Berat Bekarlar Camisi'nin restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na Mart ayÄ± iÃ§inde baÅŸlanacaÄŸÄ± ve Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n iki yÄ±lda tamamlanacaÄŸÄ± bildirildi.

Arnavutluk'ta 1996'dan itibaren faaliyetlerini sÃ¼rdÃ¼ren TÄ°KA'nÄ±n bu Ã¼lkenin kalkÄ±nmasÄ±na destek vermek amacÄ±yla 300'den fazla Ã§eÅŸitli teknik yardÄ±m ve iÅŸ birliÄŸi projeleri gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi bildirildi.