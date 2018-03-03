GÃ¼ncelleme: 19:48, 03 Mart 2018 Cumartesi

Filistin hÃ¼kÃ¼meti, Hamas'Ä±n atadÄ±ÄŸÄ± 20 bin memuru 2018 bÃ¼tÃ§esine dahil etti





Filistin BaÅŸbakanÄ± Rami el-Hamdallah, hÃ¼kÃ¼metin Gazze'de Hamas tarafÄ±ndan atanan 20 bin memuru 2018 yÄ±lÄ± bÃ¼tÃ§esine dahil ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BatÄ± Åžeria'nÄ±n kuzeyindeki Tulkerm kentinde aÃ§Ä±klamalarda bulunanÂ Filistin BaÅŸbakanÄ± Rami el-Hamdallah, "Hamas'Ä±n 2007 sonrasÄ±Â Gazze'de atadÄ±ÄŸÄ± 20 binÂ memurÂ 2018 bÃ¼tÃ§esine dÃ¢hil edildi." dedi.Â Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas'Ä±n yarÄ±n 2018 yÄ±lÄ± bÃ¼tÃ§esini imzalayacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden Hamdallah, bÃ¶ylece Hamas'Ä±n uzlaÅŸÄ± anlaÅŸmasÄ±nÄ± uygulama konusunda Ã¶ne sÃ¼receÄŸi bahanelerin Ã¶nÃ¼nÃ¼n kesileceÄŸini ifade etti. HÃ¼kÃ¼metin Gazze'ye her ay 100 milyon dolar harcadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Hamdallah, Hamas'tan baÅŸta gÃ¼venlik, yargÄ± ve vergi toplama iÅŸleri olmak Ã¼zere her konuda hÃ¼kÃ¼metin iÅŸlerini yÃ¼rÃ¼tmeye izin vermesini istedi. Hamdallah, "HiÃ§ bir devletin iki farklÄ± yargÄ± sistemi olamaz. YargÄ± sistemi birleÅŸtirilerek Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas'Ä±n kurduÄŸu ÅŸer'i yargÄ±ya teslim edilmelidir." diye konuÅŸtu. Hamas'Ä±n 2007'de Gazze'de gÃ¶reve baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan BatÄ± Åžeria'daki Filistin hÃ¼kÃ¼metinin Gazze'deki memurlardan iÅŸe gitmemelerini istemesi Ã¼zerine Hamas yaklaÅŸÄ±k 40 bin memur atamÄ±ÅŸtÄ±.

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