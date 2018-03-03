GÃ¼ncelleme: 20:47, 03 Mart 2018 Cumartesi

Ä°stanbul'da 4 ilÃ§ede su kesintisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul'un KaÄŸÄ±thane, BeyoÄŸlu, Pendik ilÃ§eleri ve Kartal'Ä±n bazÄ± bÃ¶lgelerinde 5 Mart'ta su kesintisi yapÄ±lacak.



Ä°stanbul Su ve Kanalizasyon Ä°daresi'nden (Ä°SKÄ°) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re KaÄŸÄ±thane-BeyoÄŸlu ve KaÄŸÄ±thane Nurtepe Ana Ä°sale HatlarÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek yenileme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle, 5 Mart Pazartesi gÃ¼nÃ¼ 10.00-22.00 arasÄ±nda KaÄŸÄ±thane merkez, Nurtepe, GÃ¼rsel ve Mehmet Akif Ersoy Mahalleleri, TalatpaÅŸa Mahallesi'nin alt kodlarÄ±, BeyoÄŸlu'na baÄŸlÄ± Ã–rnektepe, SÃ¼tlÃ¼ce, HalÄ±cÄ±oÄŸlu, PiripaÅŸa, KeÃ§ecipiri, Camii Kebir, KulaksÄ±z, KadÄ± Mehmet Efendi, Bedrettin, Ã‡atma Mescit Mahallelerinin tamamÄ± ile KÃ¼Ã§Ã¼k Piyale ve Yahya Kemal Mahallelerinin alt kodlarÄ±na su verilemeyecek.

KocabayÄ±r Terfi Merkezi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilecek debimetre montaj ve baÄŸlantÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle de aynÄ± saatler arasÄ±nda Pendik'e baÄŸlÄ± YeniÅŸehir, Ã‡amlÄ±k, KurtkÃ¶y, Åžeyhli, SÃ¼lÃ¼ntepe, ErtuÄŸrulgazi, Yayalar, Velibaba ve Ã‡Ä±nardere Mahalleleri ile Kartal'a baÄŸlÄ± HÃ¼rriyet Mahallesi'nin bir kÄ±smÄ± da su alamayacak.