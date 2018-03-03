DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
07:11, 04 Mart 2018 Pazar
GÃ¼ncel
GÃ¼ncelleme: 20:47, 03 Mart 2018 Cumartesi

  • PaylaÅŸ
Ä°stanbul'da 4 ilÃ§ede su kesintisi
Ä°stanbul'da 4 ilÃ§ede su kesintisi

Ä°stanbul'da KaÄŸÄ±thane, BeyoÄŸlu, Pendik ve Kartal'Ä±n bazÄ± bÃ¶lgelerinde 5 Mart'ta su kesintisi uygulanacak.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul'un KaÄŸÄ±thane, BeyoÄŸlu, Pendik ilÃ§eleri ve Kartal'Ä±n bazÄ± bÃ¶lgelerinde 5 Mart'ta su kesintisi yapÄ±lacak.

Ä°stanbul Su ve Kanalizasyon Ä°daresi'nden (Ä°SKÄ°) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re KaÄŸÄ±thane-BeyoÄŸlu ve KaÄŸÄ±thane Nurtepe Ana Ä°sale HatlarÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek yenileme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle, 5 Mart Pazartesi gÃ¼nÃ¼ 10.00-22.00 arasÄ±nda KaÄŸÄ±thane merkez, Nurtepe, GÃ¼rsel ve Mehmet Akif Ersoy Mahalleleri, TalatpaÅŸa Mahallesi'nin alt kodlarÄ±, BeyoÄŸlu'na baÄŸlÄ± Ã–rnektepe, SÃ¼tlÃ¼ce, HalÄ±cÄ±oÄŸlu, PiripaÅŸa, KeÃ§ecipiri, Camii Kebir, KulaksÄ±z, KadÄ± Mehmet Efendi, Bedrettin, Ã‡atma Mescit Mahallelerinin tamamÄ± ile KÃ¼Ã§Ã¼k Piyale ve Yahya Kemal Mahallelerinin alt kodlarÄ±na su verilemeyecek.

KocabayÄ±r Terfi Merkezi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilecek debimetre montaj ve baÄŸlantÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle de aynÄ± saatler arasÄ±nda Pendik'e baÄŸlÄ± YeniÅŸehir, Ã‡amlÄ±k, KurtkÃ¶y, Åžeyhli, SÃ¼lÃ¼ntepe, ErtuÄŸrulgazi, Yayalar, Velibaba ve Ã‡Ä±nardere Mahalleleri ile Kartal'a baÄŸlÄ± HÃ¼rriyet Mahallesi'nin bir kÄ±smÄ± da su alamayacak.



Ä°lgili Konular Ä°stanbul'da su kesintisi
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
Ä°stanbul'da 4 ilÃ§ede su kesintisi
Ä°stanbul'da 4 ilÃ§ede su kesintisi

Ä°stanbul'da KaÄŸÄ±thane, BeyoÄŸlu, Pendik ve Kartal'Ä±n bazÄ± bÃ¶lgelerinde 5 Mart'ta su kesintisi uygulanacak.
Aranan eski HDP ilÃ§e baÅŸkanÄ± yol uygulamasÄ±nda yakalandÄ±
Aranan eski HDP ilÃ§e baÅŸkanÄ± yol uygulamasÄ±nda yakalandÄ±

Antalya'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± suÃ§undan hakkÄ±nda kesinleÅŸmiÅŸ hapis cezasÄ± bulunan eski HDP Alanya Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Fahrettin Kiraz gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
TÄ°KA Arnavutluk'ta 5 OsmanlÄ± eserini restore edecek
TÄ°KA, Arnavutluk'ta 5 OsmanlÄ± eserini restore edecek

TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ±'nÄ±n, Arnavutlukâ€™ta 5 OsmanlÄ± eserinin restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayacaÄŸÄ± bildirildi
FETÃ– operasyonunda 25 jandarma personeli gÃ¶zaltÄ±nda
FETÃ– operasyonunda 25 jandarma personeli gÃ¶zaltÄ±nda

Bilecik merkezli FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda, gÃ¶revinden ihraÃ§ edilenlerin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 25 jandarma personeli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Afrika ziyaretini deÄŸerlendirdi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Afrika ziyaretini deÄŸerlendirdi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'yi kapsayan Afrika ziyaretini Twitter hesabÄ± Ã¼zerinden deÄŸerlendirdi
Ã‡avuÅŸoÄŸlu FransÄ±z mevkidaÅŸÄ± Le Drian ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, FransÄ±z mevkidaÅŸÄ± Le Drian ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Le Drian'Ä±n gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Suriye baÅŸta olmak Ã¼zere bÃ¶lgesel geliÅŸmeler ele alÄ±ndÄ±.
SÄ±nÄ±rda yakalanan Yunan askerlerinin soruÅŸturmasÄ± geniÅŸletildi
SÄ±nÄ±rda yakalanan Yunan askerlerinin soruÅŸturmasÄ± geniÅŸletildi

Edirne'de askeri yasak bÃ¶lgede yakalanÄ±p "askeri casusluÄŸa teÅŸebbÃ¼s" ve "askeri yasak bÃ¶lgeye girmek" suÃ§larÄ±ndan tutuklanan 2 Yunan askerinin Ã§eliÅŸkili ifadelerinin ardÄ±ndan soruÅŸturmanÄ±n geniÅŸletildiÄŸi bildirildi
quot PYD PKK'nÄ±n tank hendekleri tuzaÄŸÄ±nÄ±n arkasÄ±nda kurmay akÄ±l var
"PYD/PKK'nÄ±n tank hendekleri tuzaÄŸÄ±nÄ±n arkasÄ±nda kurmay akÄ±l var"

PYD/PKK'nÄ±n Afrin bÃ¶lgesinde irtibat hendeklerinin yanÄ± sÄ±ra Ã¶zel hendeklerle tanklarÄ± tehlikeli bÃ¶lgelere yÃ¶nlendirmeyi hedeflediÄŸi saptandÄ±. GÃ¼venlik uzmanÄ± Abdullah AÄŸar, bu tahkimatta sadece eÄŸitilmiÅŸ bir PYD/PKK'lÄ± aklÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, "PYD/PKK'nÄ±n bu denli bir tahkimat Ã¼retmesinin ardÄ±nda bir kurmay akÄ±l var." dedi.
Erzincan'da orta ÅŸiddette deprem
Erzincan'da orta ÅŸiddette deprem

Erzincan'Ä±n Otlukbeli ilÃ§esinde 4,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem oldu
Afrin'de kritik Ã¶neme sahip Racu belde merkezi ele geÃ§irildi
Afrin'de kritik Ã¶neme sahip Racu belde merkezi ele geÃ§irildi

TSK ve Ã–SO, Afrin'in stratejik Ã¶neme sahip Racu belde merkezine girerek bÃ¶lgenin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ kontrolÃ¼ne aldÄ±. Stratejik Ã¶nem sahip Raco belde merkezinin alÄ±nmasÄ±yla BÃ¼lbÃ¼l'den sonra ele geÃ§irilen belde merkezi sayÄ±sÄ± 2 oldu.
Kanal Ä°stanbul'dan geÃ§ecek gemilerin azami boyutlarÄ± belli oldu
Kanal Ä°stanbul'dan geÃ§ecek gemilerin azami boyutlarÄ± belli oldu

Kanal Ä°stanbul Projesi'nin tasarÄ±mÄ±nda belirleyici faktÃ¶rlerden geÃ§iÅŸ yapabilecek akaryakÄ±t tankeri ve konteyner gemilerinin azami boyutlarÄ± belirlendi
TÃ¼rkiye'den Burkina Faso'daki saldÄ±rÄ±ya kÄ±nama
TÃ¼rkiye'den Burkina Faso'daki saldÄ±rÄ±ya kÄ±nama

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Burkina Faso'nun baÅŸkenti Vagadugu'da Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve FransÄ±z BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±
BatÄ± Afrika turunu tamamlayan ErdoÄŸan yurda dÃ¶ndÃ¼
BatÄ± Afrika turunu tamamlayan ErdoÄŸan yurda dÃ¶ndÃ¼

BatÄ± Afrika turunun son duraÄŸÄ± Mali'deki temaslarÄ±nÄ± tamamlayan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan sabaha karÅŸÄ± yurda dÃ¶ndÃ¼
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ± 2 bin
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ± 2 bin 400'Ã¼ aÅŸtÄ±

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamda, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 2434 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi belirtildi
Meteoroloji'den Ä°stanbul'a kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±
Meteoroloji'den Ä°stanbul'a kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu havanÄ±n hakim olacaÄŸÄ± Marmara BÃ¶lgesi'nde, KÄ±rklareli ve TekirdaÄŸ'Ä±n doÄŸusu ile Ä°stanbul Ã§evrelerinde kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.
Bir grup JÃ–H ve PÃ–H Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda
Bir grup JÃ–H ve PÃ–H, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda

Ä°slahiye'deki MÃ¼ÅŸterek GÃ¶rev Merkezi'nden bir grup JÃ–H ve PÃ–H, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na gÃ¶nderildi.

Haberler

Ä°stanbul'da 3 ilÃ§ede su kesintisi
Ä°stanbul'da 3 ilÃ§ede su kesintisi

Ä°stanbul'da 3 ilÃ§ede su kesintisi
Ä°stanbul'da 3 ilÃ§ede su kesintisi






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 