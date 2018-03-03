GÃ¼ncelleme: 20:19, 03 Mart 2018 Cumartesi

Salih MÃ¼slim Berlin'deki PKK mitinginde ortaya Ã§Ä±ktÄ±





Ã‡ekya'nÄ±n baÅŸkenti Prag'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±lan PYD/PKK'nÄ±n eski eÅŸ baÅŸkanÄ± Salih MÃ¼slÃ¼m, Berlin'deki Ã¶rgÃ¼t yandaÅŸlarÄ±nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi mitingde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡ekya'nÄ±n baÅŸkenti Prag'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±lan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'nÄ±n eski eÅŸ baÅŸkanÄ± Salih MÃ¼slim Berlin'de ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin'de YPG/PKK yandaÅŸlarÄ±nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi mitinge katÄ±lan PYD eski eÅŸ baÅŸkanÄ± Salih MÃ¼slim burada bir konuÅŸma yaptÄ±. Brandenburg KapÄ±sÄ± Ã¶nÃ¼ndeki mitingde zaman zaman bÃ¶lÃ¼cÃ¼ baÅŸÄ± Abdullah Ã–calan'Ä±n posterlerinin aÃ§Ä±lmasÄ±na raÄŸmen polisin mÃ¼dahale etmemesi dikkati Ã§ekti. Polisin sadece posterlerin indirilmesi konusunda sahneden anons yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± duyuldu. Sol Parti Federal Milletvekili Tobias PflÃ¼ger de mitinge katÄ±larak yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmayla terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yandaÅŸlarÄ±na destek oldu. Ã–te yandan Berlin polisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, miting Ã¶ncesi yapÄ±lan yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ esnasÄ±nda PKK yandaÅŸlarÄ±nÄ±n polise poster sopalarÄ± ve gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazla saldÄ±rdÄ±klarÄ± ve 4 polisin yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Burada yaÅŸanan olayda 3 PKK yandaÅŸÄ±nÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

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